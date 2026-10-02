Κακοκαιρία: Καρέ καρέ η στιγμή που τα λασπόνερα εισβάλλουν σε σπίτι στο Ρουκάνι Ηρακλείου – Συγκλονιστικό βίντεο

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκε την Πέμπτη (1/10) η Κρήτη, με το Ηράκλειο να δοκιμάζεται από τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες που είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και καταστήματα.

Το νησί αναμένεται να περάσει άλλο ένα δύσκολο 24ωρο, καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από σήμερα το απόγευμα (2/10) και θα κορυφωθεί κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Οι νέες βροχές αναμένεται να σημειωθούν σε περιοχές όπου το έδαφος έχει ήδη κορεστεί, ενώ ποτάμια, χείμαρροι και δίκτυα απορροής έχουν επιβαρυνθεί από το πρώτο κύμα.

Η στιγμή που τα λασπόνερα εισβάλλουν σε σπίτι

Είναι ενδεικτικές οι εικόνες από το Ρουκάνι, μία εκ των περιοχών του Ηρακλείου, που δοκιμάστηκαν από την ισχυρή κακοκαιρία.

Σε βίντεο που μεταδίδει η ιστοσελίδα creta24.gr, καταγράφεται η στιγμή που τα ορμητικά νερά εισβάλλουν σε ένα σπίτι. Τα λασπόνερα κάλυψαν το δάπεδο της οικίας, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τα δωμάτια. Οι ένοικοι ήταν ανήμποροι να αποτρέψουν την εισροή των υδάτων.

Οι εικόνες μέσα από το σπίτι αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο τη δύναμη με την οποία έπληξε η χθεσινή νεροποντή την περιοχή και το μέγεθος των προβλημάτων που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι.

Το Ρουκάνι βρέθηκε αντιμέτωπο με μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπες και φερτά υλικά, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν τόσο σε ιδιοκτησίες όσο και στο οδικό δίκτυο.