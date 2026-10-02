Μητσοτάκης: Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες – Καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας

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«Μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι ‘Ελληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με τον δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού, Χρήστο Κομπατσιάρη, στον Κολινδρό.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και για αυτό και αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση».

Τον κ. Μητσοτάκη υποδέχτηκαν ο δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού, Χρήστος Κομπατσιάρης και οι κάτοικοι του χωριού με τους τρεις βουλευτές του νομού.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, οι βουλευτές Άννα Μάνη- Παπαδημητρίου, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Σπύρος Κουλκουδίνας και η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου.

Ο δήμαρχος καλωσόρισε τον πρωθυπουργό, τον ευχαρίστησε για την επίσκεψη και τόνισε πως η περιοχή «είναι και θα παραμείνει “κάστρο” της Νέας Δημοκρατίας».

Η συνάντηση βρίσκεται σε εξέλιξη και στο επίκεντρο βρίσκονται τοπικά θέματα.