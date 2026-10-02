Σταύρος Παπασταύρου: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής στη χώρα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια

«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στη Βουλή.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία σχετικά με δημοσιεύματα και αναφορές για την Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο υπουργός Περιβάλλοντος δεν επιβεβαίωσε τη στιχομυθία, όπως αυτή αναφέρεται στο δημοσίευμα.

«Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.

Παίρνοντας εκ νέου τον λόγο, στη συνέχεια, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι δική του ευθύνη «δεν είναι να σχολιάζει δημοσιεύματα, αλλά να προασπίζεται το εθνικό συμφέρον».

Ο υπουργός υπογράμμισε, παράλληλα, στη δευτερολογία του ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, με στενή συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, αναφερόμενος στις επενδύσεις Chevron και ExxonMobil, στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και στον ευρύτερο ρόλο της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης.

«Σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας δεν θα μπορούσε να υπάρξει τέτοιο περιεχόμενο απειλών», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου.