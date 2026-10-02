Λαύριο: «Η γυναίκα βγήκε στον δρόμο αιμορραγώντας και ούρλιαζε “βοήθεια”» – Το ιστορικό καταγγελιών πριν από την άγρια επίθεση

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Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων για την άγρια επίθεση που σημειώθηκε στο Λαύριο, όταν ο 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη πρώην σύντροφό του και τον 33χρονο νυν σύντροφό της.

Η 32χρονη κατάφερε να βγει από την κατοικία αιμόφυρτη και να φωνάξει «βοήθεια», ενώ ένας περαστικός αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και έσπευσε να τη βοηθήσει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέδωσε το STAR, η γυναίκα είχε προηγουμένως ζητήσει βοήθεια και μέσα από το σπίτι, την ώρα που ο δράστης επιτίθετο στον σύντροφό της.

Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας έβγαινε στο μπαλκόνι και απειλούσε την πρώην σύντροφό του, λέγοντάς της, μεταξύ άλλων, «θα σου λιώσω το κεφάλι».

Άλλη κάτοικος της γειτονιάς ανέφερε ότι: «Είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάται για τη ζωή της. Είχε κανά χρόνο που τον είχαν διώξει από το σπίτι».

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Στο σπίτι βρίσκονταν η 32χρονη, ο 33χρονος σύντροφός της και τα δύο ανήλικα παιδιά της με τον δράστη.

Η εισβολή στο σπίτι

Ο 32χρονος έφτασε στην κατοικία και χρησιμοποίησε σκάλα, ενώ φέρεται να πάτησε πάνω σε τέντα γειτονικού σπιτιού προκειμένου να φτάσει στο μπαλκόνι.

Στη συνέχεια έσπασε με βαριοπούλα τη τζαμαρία της μπαλκονόπορτας και εισέβαλε στο εσωτερικό του σπιτιού.

Ακολούθησε επίθεση με μαχαίρι. Ο 32χρονος επιτέθηκε αρχικά στον 33χρονο, ενώ η 32χρονη προσπάθησε να απομακρυνθεί και να βγει από την κατοικία.

Η γυναίκα κατάφερε να φτάσει στον δρόμο, όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης την ακολούθησε και συνέχισε να της επιτίθεται πισώπλατα. Η ίδια άρχισε να φωνάζει «βοήθεια», με έναν περαστικό να αντιλαμβάνεται την κατάσταση και να παρεμβαίνει.

Ο 32χρονος στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Μετά την επίθεση, ο 32χρονος μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, όπου και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η 32χρονη υπέστη τραύματα στην πλάτη και στον πνεύμονα, καθώς και τραύματα στα χέρια από την προσπάθειά της να αμυνθεί. Ο 33χρονος τραυματίστηκε στην κλείδα, στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα.

Η κατάσταση των δύο τραυματιών

Η 32χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό.

Ο 33χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον θώρακα και την κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας.

«Ερχόταν κάθε μέρα και φώναζε»

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν περιστατικά που, όπως υποστήριξαν, είχαν προηγηθεί της επίθεσης.

«Εμείς τον ακούγαμε απ’ έξω στο μπαλκόνι και φώναζε», ανέφερε κάτοικος, σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο 32χρονος «ερχόταν κάθε μέρα» και ότι η γυναίκα είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία.

Οι μαρτυρίες των γειτόνων περιγράφουν μια κατάσταση έντασης που, σύμφωνα με όσα ανέφεραν, είχε γίνει αντιληπτή στην περιοχή πριν από τη νέα επίθεση.

Οι 5 καταγγελίες στην Αστυνομία και η χορήγηση του Panic Button

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ σε βάρος του 32χρονου υπήρχε ήδη ιστορικό καταγγελιών από την πρώην σύντροφό του.

Συγκεκριμένα, στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής είχαν υποβληθεί τέσσερις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, στις 27 Νοεμβρίου 2025, 13 Αυγούστου 2026, 27 Αυγούστου 2026 και 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Επιπλέον, στις 10 Ιουλίου 2026 είχε υποβληθεί καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής.

Η πρώτη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, στις 27 Νοεμβρίου 2025, αφορούσε απειλές κατά της ζωής της γυναίκας.

Από την ίδια ημερομηνία είχε χορηγηθεί στην καταγγέλλουσα η εφαρμογή «Panic Button», προκειμένου να μπορεί να ειδοποιεί άμεσα την Αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η εφαρμογή δεν είχε ενεργοποιηθεί μέχρι την ημέρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία μίλησε στο ραδιόφωνο του MEGA, «η τελευταία καταγγελία που είχε η αστυνομία ήταν στις αρχές Σεπτεμβρίου για ενδοοικογενειακή απειλή».

Η σύλληψη του 32χρονου τον Σεπτέμβριο

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, μετά την τελευταία καταγγελία, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρεωτικής εντόπισαν τον 32χρονο στον χώρο εργασίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί παρεμπόδισαν την προσπάθειά του να διαφύγει με όχημα και προχώρησαν σε σωματικό έλεγχο και έρευνα στο αυτοκίνητό του.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν ένα εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και μία μεταλλική ράβδος. Ο 32χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μαζί με τη σχηματισθείσα δικογραφία.

Όπως έγινε γνωστό, η Εισαγγελία είχε ενημερωθεί και για το προηγούμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας της 27ης Αυγούστου 2026, ώστε να συνεκτιμηθεί κατά τον χειρισμό της υπόθεσης.

Ο 32χρονος αφέθηκε τότε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ αυτών ήταν η απαγόρευση προσέγγισης της κατοικίας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, καθώς και η επικοινωνία με τα ανήλικα παιδιά του παρουσία συνηγόρου.