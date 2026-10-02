Λαύριο: 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και τραυμάτισε δύο άτομα

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Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι της οικίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο άνδρας επιτέθηκε στην 32χρονη πρώην σύντροφό του, καθώς και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς τους σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μέσα στην οικία βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά.

Ο 32χρονος προσήχθη στο Τμήμα Λαυρεωτικής, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.