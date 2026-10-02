Σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Μη Βίας
- Παγκόσμια Ημέρα Χαμόγελου
Γεγονότα
- 1828: Το Γαλλικό Εκστρατευτικό Σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκοαιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο.
- 1836: Ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία, μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων, που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής.
- 1941: Η Ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. (Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα)
- 1968: Η σφαγή του Τλατέλολκο. Δέκα ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και τον στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα και τραυματίζονται 1200.
- 1990: Προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκωτά.
- 1991: Η Στέφι Γκραφ γίνεται η πρώτη επαγγελματίας γυναίκα τενίστρια που κερδίζει 500 αγώνες, κερδίζοντας την Τσεχοσλοβάκα Πέτρα Λανγκρόβα στο Παγκόσμιο Τουρνουά της Λειψίας.
- 1997: Υπογραφή στο Άμστερνταμ, από τους υπουργούς εξωτερικών της Ε.Ε., της ομώνυμης συνθήκης, που αποτελεί αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ.
- 2016: Οργή και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν για την κατάσταση στην Ελλάδα οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο Πολιτικό Βαρόμετρο της Public Issue και δημοσιεύει η «Αυγή της Κυριακής». Ποσοστό 85% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, το 90% δηλώνει δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80% από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρεί το 42% τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 23% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανέναν από τους δύο απαντά το 32%. Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη στην ανάγκη για εκλογές, καθώς το 51% συμφωνεί με αυτή την προοπτική, ενώ το 46% διαφωνεί. Για το προσφυγικό, το 73% δηλώνει ότι μάλλον οι πρόσφυγες δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 20% των ερωτηθέντων. Στο ερώτημα για το αν οι πρόσφυγες αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας, θετικά απαντά το 48% και αρνητικά το 45%.
Γεννήσεις
- 1869: Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός, που δολοφονήθηκε από ινδουιστές εξτρεμιστές. (Θαν. 30/1/1948)
- 1890: Γκράουτσο Μαρξ, Αμερικανός ηθοποιός. («A Night at the Opera», «A Day at the Races» κ.α.)
- 1904: Γκράχαμ Γκριν, Άγγλος συγγραφέας. (Θαν. 3/4/1991)
- 1951: Στινγκ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Γκόρντον Μάθιου Σάμνερ, Αγγλος τραγουδοποιός. Προτού ακολουθήσει σόλο καριέρα, ήταν ο τραγουδιστής και μπασίστας των Police.
- 1962: Γεράσιμος Ανδρεάτος, Έλληνας τραγουδιστής.
- 1999: Μαξίμ Γκοντάρ, Γάλλος ηθοποιός.
Θάνατοι
- 1804: Νικολά Ζοζέφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο. (Γεν. 26/2/1725)
- 1988: Άλεκ Ισιγώνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός που σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper. (Γεν. 18/11/1906)
- 1998: Λιλή Ζωγράφου, Ελληνίδα συγγραφέας. («Οι Εβραίοι κάποτε (Μίκαελ)»,«Αντιγνώση, τα Δεκανίκια του Καπιταλισμού», «Επάγγελμα: πόρνη» κ.α.) (Γεν. 17/6/1922)
- 2017: Τομ Πέτι, Αμερικανός ρόκερ. (Γεν. 20/10/1950)