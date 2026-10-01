Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία – Έριξαν βενζίνη σε διευθυντή σχολείου και πυρπόλησαν πυροσβεστικό όχημα

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη σε σχολεία της Γαλλίας, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται λόγω ελλείψεων προσωπικού και ανεπαρκών συνθηκών. Ένας διευθυντής σχολείου στη Μασσαλία δέχθηκε επίθεση με βενζίνη, ενώ πυρπολήθηκαν σχολικές μονάδες και ένα πυροσβεστικό όχημα. Η γαλλική κυβέρνηση συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για την κατάσταση, καθώς οι διαδηλώσεις έχουν εξελιχθεί σε σοβαρό πολιτικό ζήτημα.

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Διεθνή Νέα

Μεγάλη φωτιά έξω από το Λύκειο Βολταίρου, στο 11ο διαμέρισμα του Παρισιού, ενώ δεκάδες νέοι βρίσκονταν στο σημείο, εν μέσω των μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία. (CLPRESS / X)
Μεγάλη φωτιά έξω από το Λύκειο Βολταίρου, στο 11ο διαμέρισμα του Παρισιού, ενώ δεκάδες νέοι βρίσκονταν στο σημείο, εν μέσω των μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία. (CLPRESS / X)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη σε σχολεία της Γαλλίας, την ώρα που οι μαθητικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται. Στη Μασσαλία, διευθυντής σχολείου δέχθηκε επίθεση με βενζίνη, ενώ πυρπολήθηκε και πυροσβεστικό όχημα.
  • Οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί σχολείων έχουν εξελιχθεί σε σοβαρό πολιτικό ζήτημα για τη γαλλική κυβέρνηση. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και τις ανεπαρκείς υποδομές.
  • Μπροστά στην κλιμάκωση των επεισοδίων, το γραφείο του πρωθυπουργού συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη. Η κυβέρνηση καταδικάζει τα βίαια επεισόδια, ενώ ο υπουργός Παιδείας κάλεσε τα σχολεία σε τηλεκπαίδευση.

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Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη σε σχολεία της Γαλλίας, την ώρα που οι μαθητικές κινητοποιήσεις για τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα κλιμακώνονται.

Στη Μασσαλία, διευθυντής σχολείου δέχθηκε επίθεση με βενζίνη, ενώ φωτιές εκδηλώθηκαν σε τουλάχιστον δύο σχολικές μονάδες της χώρας.

Οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί σχολείων, που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, έχουν εξελιχθεί σε σοβαρό πολιτικό ζήτημα για τη γαλλική κυβέρνηση, με δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν εφήβους.

Πυρπόλησαν πυροσβεστικό όχημα στη Μασσαλία

Το πρωί της Πέμπτης, εκατοντάδες νεαροί συγκεντρώθηκαν γύρω από πυροσβεστικό όχημα που είχε φτάσει στο λύκειο Saint-Exupery της Μασσαλίας για να κατασβέσει φωτιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιτιθέμενοι ανάγκασαν τους πυροσβέστες να εγκαταλείψουν το όχημα και στη συνέχεια του έβαλαν φωτιά.

Στην ίδια πόλη, ο διευθυντής του λυκείου Victor Hugo δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε. Σύμφωνα με το Reuters, οι δράστες τον περιέλουσαν με βενζίνη, ενώ η εισαγγελία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Φωτιά και σε σχολείο της Νάντης

Νέα φωτιά ξέσπασε και στο λύκειο Nelson Mandela στη Νάντη. Ο Ολιβιέ Σατό, αναπληρωτής δήμαρχος της πόλης, δήλωσε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Όσοι βρίσκονταν στο κτίριο απομακρύνθηκαν, ενώ οι μαθητές που κατευθύνονταν προς το σχολείο δεν επετράπη να εισέλθουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τη Νάντη, ένας έφηβος τυλίχθηκε στις φλόγες το πρωί, κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του λυκείου La Joliverie, με τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού να μην έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Μπροστά στην κλιμάκωση των επεισοδίων, το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για την κατάσταση το απόγευμα της Πέμπτης.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική συγκυρία, καθώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε την ίδια ημέρα σειρά περικοπών δαπανών στον προϋπολογισμό του 2027, προκαλώντας νέες αντιδράσεις. Οι μαθητές διαμαρτύρονται, μεταξύ άλλων, για τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, τις ανεπαρκείς υποδομές και τις συνθήκες στα σχολεία.

Ένταση και δακρυγόνα στο Σεν Ντενί

Στο Σεν Ντενί, προάστιο του Παρισιού, πλήθος μαθητών και φοιτητών συγκεντρώθηκε απέναντι σε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα των κινητοποιήσεων, μαθητής κρατούσε πλακάτ με το μήνυμα: «Μπορούμε να εξηγηθούμε χωρίς να μας ρίχνετε δακρυγόνα;»

Οι διαδηλωτές κατηγορούν την αστυνομία για υπερβολική χρήση βίας, μεταξύ άλλων και για εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, έχει καταδικάσει τα βίαια επεισόδια, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λύκεια πρέπει να εξεταστούν.

«Ταραχοποιοί μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο»

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δήλωσε ότι σε ορισμένες περιοχές ομάδες ταραχοποιών μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο με στόχο να προκαλέσουν επεισόδια.

Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ κάλεσε, από την πλευρά του, τα σχολεία να προχωρούν σε τηλεκπαίδευση όταν οι είσοδοί τους αποκλείονται από διαδηλωτές.
«Η βία δεν θα στερήσει από τους μαθητές μας το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην εκπαίδευση», ανέφερε σε ανάρτησή του.

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