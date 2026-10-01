Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία – Έριξαν βενζίνη σε διευθυντή σχολείου και πυρπόλησαν πυροσβεστικό όχημα

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη σε σχολεία της Γαλλίας, την ώρα που οι μαθητικές κινητοποιήσεις για τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα κλιμακώνονται.
Στη Μασσαλία, διευθυντής σχολείου δέχθηκε επίθεση με βενζίνη, ενώ φωτιές εκδηλώθηκαν σε τουλάχιστον δύο σχολικές μονάδες της χώρας.
🔴🔥 ALERTE INFO | Un camion de pompier a été détruit par les émeutiers et mis à feu, à Marseille (13) pic.twitter.com/ZOWO1Ht5uR
— French Report (@french_report78) October 1, 2026
Οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί σχολείων, που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, έχουν εξελιχθεί σε σοβαρό πολιτικό ζήτημα για τη γαλλική κυβέρνηση, με δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν εφήβους.
Πυρπόλησαν πυροσβεστικό όχημα στη Μασσαλία
Το πρωί της Πέμπτης, εκατοντάδες νεαροί συγκεντρώθηκαν γύρω από πυροσβεστικό όχημα που είχε φτάσει στο λύκειο Saint-Exupery της Μασσαλίας για να κατασβέσει φωτιά.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιτιθέμενοι ανάγκασαν τους πυροσβέστες να εγκαταλείψουν το όχημα και στη συνέχεια του έβαλαν φωτιά.
🔥🇫🇷 ALERTE – Des lycéens ont INCENDIÉ un bus à Marseille. (témoins)pic.twitter.com/F2N7NdwokT
— AlertesInfos (@AlertesInfos) October 1, 2026
Στην ίδια πόλη, ο διευθυντής του λυκείου Victor Hugo δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε. Σύμφωνα με το Reuters, οι δράστες τον περιέλουσαν με βενζίνη, ενώ η εισαγγελία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.
🔴🔥🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — À Marseille, des lycéens ont caillassé un bus avant de s’en emparer et d’y mettre le feu. pic.twitter.com/VBIHrvbkSQ
— Bastion (@BastionMediaFR) October 1, 2026
Φωτιά και σε σχολείο της Νάντης
Νέα φωτιά ξέσπασε και στο λύκειο Nelson Mandela στη Νάντη. Ο Ολιβιέ Σατό, αναπληρωτής δήμαρχος της πόλης, δήλωσε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Όσοι βρίσκονταν στο κτίριο απομακρύνθηκαν, ενώ οι μαθητές που κατευθύνονταν προς το σχολείο δεν επετράπη να εισέλθουν.
🔥🇫🇷 ALERTE – Le lycée Nelson-Mandela de Nantes est EN FEU. (témoins)pic.twitter.com/xwNXuF2nOW
— AlertesInfos (@AlertesInfos) October 1, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τη Νάντη, ένας έφηβος τυλίχθηκε στις φλόγες το πρωί, κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του λυκείου La Joliverie, με τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού να μην έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.
EXCLUSIF – Un adolescent a pris feu, ce matin, lors du blocage du lycée La Joliverie à #Nantes. pic.twitter.com/DYHUjrYuYw
— AB NANTES (@ABNantes) October 1, 2026
Le lycée Mandela au cœur de Nantes brûle. Des feux à des dizaines d’autres endroits. Partout les mêmes casseurs. Partout la même violence. Partout la même instrumentalisation politique. Aucune revendication à satisfaire, juste la volonté de semer le chaos et de tout détruire. Ce… pic.twitter.com/JEX9jQjCfc
— Christelle MORANÇAIS (@C_MORANCAIS) October 1, 2026
Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί
Μπροστά στην κλιμάκωση των επεισοδίων, το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για την κατάσταση το απόγευμα της Πέμπτης.
Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική συγκυρία, καθώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε την ίδια ημέρα σειρά περικοπών δαπανών στον προϋπολογισμό του 2027, προκαλώντας νέες αντιδράσεις. Οι μαθητές διαμαρτύρονται, μεταξύ άλλων, για τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, τις ανεπαρκείς υποδομές και τις συνθήκες στα σχολεία.
Saint-Denis : un CRS blessé, le bras en sang, près de l’université Paris 8.
Révolte lycéenne de la rentrée 2026.#1octobre2026 #SaintDenis #Bartholdi #lycées
🎦 image Laurent.B pour @LinePress_Off pic.twitter.com/VuYATw7iXk
— AnthoZ (@AnthoDepe) October 1, 2026
Ένταση και δακρυγόνα στο Σεν Ντενί
Στο Σεν Ντενί, προάστιο του Παρισιού, πλήθος μαθητών και φοιτητών συγκεντρώθηκε απέναντι σε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα των κινητοποιήσεων, μαθητής κρατούσε πλακάτ με το μήνυμα: «Μπορούμε να εξηγηθούμε χωρίς να μας ρίχνετε δακρυγόνα;»
Οι διαδηλωτές κατηγορούν την αστυνομία για υπερβολική χρήση βίας, μεταξύ άλλων και για εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.
Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, έχει καταδικάσει τα βίαια επεισόδια, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λύκεια πρέπει να εξεταστούν.
Important incendie devant le
Lycée Voltaire, dans le XIe arrondissement de Paris, plusieurs dizaines de jeunes présents pic.twitter.com/8FUxeooMZB
— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 1, 2026
«Ταραχοποιοί μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο»
Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δήλωσε ότι σε ορισμένες περιοχές ομάδες ταραχοποιών μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο με στόχο να προκαλέσουν επεισόδια.
Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ κάλεσε, από την πλευρά του, τα σχολεία να προχωρούν σε τηλεκπαίδευση όταν οι είσοδοί τους αποκλείονται από διαδηλωτές.
«Η βία δεν θα στερήσει από τους μαθητές μας το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην εκπαίδευση», ανέφερε σε ανάρτησή του.