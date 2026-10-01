Αττική Οδός: Χειροπέδες σε ταξιτζή που έτρεχε με 200 χλμ/ώρα και έκανε live στο TikTok

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Η αλόγιστη οδηγική συμπεριφορά με στόχο τα «κλικ» στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μπήκε στο στόχαστρο των Aρχών, με την Ειδική Ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. να αξιοποιεί τα ίδια τα βίντεο των παραβατών, για τον εντοπισμό τους.

Στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη ενός 46χρονου οδηγού ταξί, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ.

Ο οδηγός, ανήρτησε βίντεο, στο οποίο καταγράφεται να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, που ξεπερνούσε τα 200 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό, στο ύψος του Κορωπίου, με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο.

Το οπτικοακουστικό υλικό αποτυπώνει μια ακραία παραβατική συμπεριφορά, καθώς η υπερβολική αυτή ταχύτητα σημειώθηκε σε τμήματα του οδικού δικτύου, όπου τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια είναι 100 χλμ/ώρα και σε ορισμένα σημεία μόλις 70 χλμ/ώρα.

Ψηφιακές περιπολίες της ΟΕΠΤΑ κατά των επικίνδυνων οδηγών

Έπειτα από την ανάλυση του υλικού από τους αστυνομικούς της ειδικής ομάδας, τα στοιχεία του 46χρονου, ταυτοποιήθηκαν πλήρως. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία διαβιβάστηκε ήδη στον αρμόδιο Εισαγγελέα, για τα περαιτέρω.

Η συγκεκριμένη σύλληψη εντάσσεται στο πλαίσιο των συστηματικών «ψηφιακών περιπολιών», που πραγματοποιεί η ΟΕΠΤΑ στα social media, «χτενίζοντας» το διαδίκτυο, για επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές, ώστε να απομακρύνονται άμεσα από τους δρόμους, όσοι θέτουν σε κίνδυνο, τις ζωές άλλων οδηγών και πεζών.