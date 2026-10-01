Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η υπόθεση του 33χρονου Tik Toker που συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια – Αφέθηκε ελεύθερος

Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ασκήθηκε σε βάρος του 33χρονου TikToker, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (30/9) στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο 33χρονος, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του, και αφέθηκε ελεύθερος.

Την ίδια ώρα, ελεύθεροι αφέθηκαν και οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν, έπειτα από τις καταγγελίες, του TikToker. Για την υπόθεση διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ από την Ελληνική Αστυνομία, διατάχθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Το χρονικό του περιστατικού

Η υπόθεση πήρε δημοσιότητα, ύστερα από την ανάρτηση βίντεο από τον 33χρονο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται να καταγγέλλει, ότι αστυνομικοί που επέβαιναν σε συμβατικό όχημα, τον καταδίωξαν στην περιοχή της οδού Λαγκαδά.

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, οι αστυνομικοί τον ακολουθούσαν χωρίς να έχουν ενεργοποιήσει φάρο ή να κάνουν ηχητικό σήμα προκειμένου να του ζητήσουν να σταματήσει. Όπως υποστηρίζει, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε άλλο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει ο ίδιος, οι αστυνομικοί κατέβηκαν από το συμβατικό όχημα, φόρεσαν γάντια και έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου του, χρησιμοποιώντας λοστούς.

«Ένιωσα ότι θα με σκοτώσουν»

Σε δεύτερο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο TikTok, ο 33χρονος, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και δίνει τη δική του εκδοχή, για όσα συνέβησαν.

Όπως ισχυρίζεται, από την επέμβαση των αστυνομικών, προκλήθηκαν ζημιές στο όχημά του, ενώ ο ίδιος και οι δύο ακόμη επιβαίνοντες, τραυματίστηκαν.

Ο TikToker αναφέρει ακόμη ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού φοβήθηκε για τη ζωή του, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά, ότι ένιωσε πως κινδύνευε να σκοτωθεί. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τι αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές

Διαφορετική είναι η εικόνα που περιγράφεται από αστυνομικές πηγές.

Σύμφωνα με την εκδοχή που μεταφέρεται από την Αστυνομία, η καταδίωξη ξεκίνησε από τα διόδια της Ανάληψης, όπου περιπολούντες αστυνομικοί πραγματοποιούσαν ελέγχους στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης, παράτυπων μεταναστών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα να κινείται με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα και επιχείρησαν να το σταματήσουν. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομική πλευρά, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών και ακολούθησε καταδίωξη.

Οι ίδιες πηγές, υποστηρίζουν ότι το όχημα, συνέχισε να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και, στην προσπάθεια του οδηγού να διαφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Γιατί έσπασαν τα τζάμια του οχήματος

Σε ό,τι αφορά στις ζημιές στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί φέρονται να υποστηρίζουν ότι έσπασαν το τζάμι της μπροστινής πλευράς του συνοδηγού, καθώς και το πίσω δεξιά τζάμι.

Σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, η ενέργεια αυτή έγινε επειδή ο οδηγός, είχε κλειδωθεί μέσα στο όχημά του. Το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που καλούνται να εξετάσουν οι αρμόδιες Αρχές, καθώς οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετική περιγραφή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι φθορές στο αυτοκίνητο.

Στο μικροσκόπιο οι αντικρουόμενες καταθέσεις

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση, καθώς υπάρχουν αντικρουόμενες καταθέσεις και διαφορετικές εκδοχές για την εξέλιξη του περιστατικού.

Ο 33χρονος, αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, η προκαταρκτική έρευνα για τους δύο αστυνομικούς, αναμένεται να εξετάσει τις καταγγελίες που υπέβαλε ο TikToker και τις συνθήκες της αστυνομικής επέμβασης.

Ξεχωριστά, η ΕΛ.ΑΣ. έχει διατάξει ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν σε διοικητικό επίπεδο οι συνθήκες του περιστατικού και η συμπεριφορά των εμπλεκόμενων αστυνομικών.

Η θέση του 33χρονου μέσω του δικηγόρου του

Τη θέση του TikToker ανέπτυξε δημόσια και ο δικηγόρος του, Όθωνας Παπαδόπουλος, με ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (30/9/2026).

Η πλευρά του 33χρονου επιμένει στη δική της περιγραφή των γεγονότων και αρνείται τις κατηγορίες που αποδίδονται στον πελάτη της. Η πλήρης εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη αναμένεται να προκύψει από την αξιολόγηση όλων των στοιχείων της υπόθεσης, των καταθέσεων των εμπλεκομένων, των ευρημάτων από το σημείο και των αποτελεσμάτων των ερευνών που έχουν διαταχθεί.

Μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών, οι διαφορετικές εκδοχές των δύο πλευρών παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου

«Σήμερα (σ.σ. την Τετάρτη) το μεσημέρι κλήθηκα από τον γνωστό ΤίκΤόκερ «ΤΕΟ» να μεταβώ σε περιοχή της οδού Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη, όπου, όπως μου κατήγγειλε, είχε δεχθεί επίθεση από αστυνομικούς που του προκάλεσαν ζημίες στο αυτοκίνητό του.

Μετέβην άμεσα στο σημείο όπου διαπίστωσα τα εξής : Δύο αστυνομικοί του Τμήματος Αλλοδαπών είχαν θεωρήσει ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν αλλοδαποί και είχαν πραγματοποιήσει επίθεση με ειδικό όργανο θραύσης κρυστάλλων, με το οποίο είχαν επιτεθεί αιφνιδιαστικά από πίσω και είχαν σπάσει τα τζάμια του αυτοκινήτου προκαλώντας σοβαρές ζημίες.

Στην συνέχεια παραδέχτηκαν ότι είχαν κάνει λάθος και ζήτησαν συγγνώμη. Όταν όμως ο ΤικΤόκερ ζήτησε να πάνε όλοι μαζί στο Τμήμα για να καταγραφεί το περιστατικό και στην συνέχεια εκδήλωσε την επιθυμία να υποβάλλει μήνυση για την φθορά της ιδιοκτησίας του, τότε οι δράστες, για να αποφύγουν τις συνέπειες της πράξης τους, του υπέβαλαν ψεύτικη μήνυση για δήθεν «απείθεια», «βία κατά υπαλλήλων» και «επικίνδυνη οδήγηση» και διενήργησαν σύλληψη, πέντε ώρες μετά το συμβάν στο Αστυνομικό Τμήμα, και όχι επί τόπου στο σημείο, όπως θα συνέβαινε εάν πράγματι είχαν συμβεί όλα όσα του αποδίδουν.

Με τον τρόπο αυτό, ο «Τεό» συνελήφθη στα πλαίσια αυτοφώρου για πράξεις που ποτέ δεν τέλεσε. Ειδοποιήθηκα και μετέβην στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου καταθέσαμε μήνυση κατά των δύο αστυνομικών για έξι, συνολικά, ποινικά αδικήματα και συγκεκριμένα για : 1) φθορά ξένης ιδιοκτησίας, 2) απειλή, 3) επικίνδυνη σωματική βλάβη (από τραυματισμό που προκλήθηκε στον «Τεό» από τα θραύσματα των τζαμιών), 4) παράβαση καθήκοντος, 5) ψευδή καταμήνυση και 6) ψευδή κατάθεση.

Ως αποτέλεσμα της μηνύσεώς μας οι δύο αστυνομικοί ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ και ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Πρίν από μία ώρα περίπου εμφανίστηκαν σε σε διάφορα σάιτ δημοσιεύματα που παρουσιάζουν μία τελείως διαφορετική εκδοχή για το συμβάν, εκδοχή που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα επικαλούνται ανώνυμες «αστυνομικές πηγές». Για την διασπορά ψευδών ειδήσεων θα ασκηθούν αγωγές, ενώ θα αιτηθούμε από τους υπαίτιους να κατονομάσουν τις πηγές τους και θα επανέλθουμε με νέα σειρά μηνύσεων και αγωγών κατά των συγκεκριμένων «πηγών», για συκοφαντική δυσφήμηση και όποιες άλλες πράξεις προκύψουν.

Τραυματισμό από την βίαιη επίθεση των αστυνομικών υπέστη και ο συνεπιβάτης του αυτοκινήτου, ο οποίος επίσης υπέβαλε μήνυση. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο διαδίκτυο έχει αναρτηθεί τις τελευταίες ώρες βίντεο στο οποίο έχουν καταγραφεί οι ίδιοι αστυνομικοί να πραγματοποιούν και άλλη βίαιη επίθεση σε άλλο αυτοκίνητο, την προηγούμενη ημέρα, στην ίδια περιοχή, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, δηλ. σπάζοντας τα τζάμια με ειδικό όργανο θραύσης κρυστάλλων. Θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένας πολίτης δεν θα αντιμετωπίσει ξανά τέτοια βίαιη, αυθαίρετη και παράνομη συμπεριφορά».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στην ανακοίνωσή της για το περιστατικό η ΕΛΑΣ αναφέρει:

«Πρωινές ώρες χθες (30-09-2026) σε περιοχή της Σταυρούπολης συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης 33χρονος ημεδαπός, οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και βία κατά υπαλλήλων & δικαστικών προσώπων. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ο συλληφθείς, καθώς και συνομήλικός του (συνεπιβάτης του οχήματος), υπέβαλαν έγκληση σε βάρος δύο εμπλεκομένων, στο περιστατικό, αστυνομικών, για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταμήνυση, παράβαση καθήκοντος, σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά, ενώ άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος παρήγγειλε την προσαγωγή ενώπιόν του, όλων των συλληφθέντων. Παράλληλα διενεργείται η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση του περιστατικού».