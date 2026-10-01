Κουτσούμπας στη Βουλή: «Φτάνει η κοροϊδία» – Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για ακρίβεια και ενέργεια

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την ενεργειακή πολιτική και τη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο κ. Κουτσούμπας άνοιξε την ομιλία του αναφερόμενος στην παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει, κατά την άποψη του ΚΚΕ, κυβερνητικές ευθύνες για τον χειρισμό της υπόθεσης των Τεμπών. Παράλληλα, επανέφερε τη θέση του κόμματος για κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών.

«Χρήματα βρίσκονται όταν πρόκειται για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους»

Αναφερόμενος στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εφαρμόζει, όπως είπε, «δύο μέτρα και δύο σταθμά» όσον αφορά τις αντοχές της οικονομίας.

Υποστήριξε ότι, ενώ η κυβέρνηση επικαλείται δημοσιονομικούς περιορισμούς όταν συζητούνται μέτρα για τα νοικοκυριά, βρίσκονται πόροι για φοροαπαλλαγές, ευνοϊκή χρηματοδότηση και άλλα κίνητρα προς ξένους επενδυτές. Παράλληλα, κατηγόρησε το κράτος ότι λειτουργεί με ταχύτατες διαδικασίες για την αδειοδότηση επενδύσεων, ενώ εμφανίζεται πολύ πιο αργό όταν πρόκειται για αποζημιώσεις ή μέτρα προστασίας μετά από φυσικές καταστροφές.

Στο επίκεντρο η ακρίβεια

Το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε στο κόστος ζωής, με αφορμή και την τροπολογία που έχει καταθέσει το ΚΚΕ για μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για κύμα αυξήσεων που διαρκεί περισσότερο από πέντε χρόνια, με αιχμή τις τιμές στα καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ επέκρινε την κυβέρνηση για τις ανακοινώσεις της σχετικά με τα μέτρα στήριξης.

“Αποτέλεσμα είναι να συζητάμε πάλι για τον “δύσκολο χειμώνα” που έρχεται, όπως ακριβώς και το 2022 και όλους τους επόμενους χειμώνες. Να ακούμε πάλι από την ΕΕ τις ίδιες εξοργιστικές συστάσεις προς τους λαούς, να μην μετακινούνται, να μην ανάβουν τον θερμοσίφωνα, λίγο-πολύ να μην αναπνέουν μπας και τη σκαπουλάρουμε.

Βλέπετε, μπορεί να μην υπάρχει πια ο κ. Σόιμπλε για να πει στον γερμανικό λαό, θυμάστε, να φοράει δεύτερο πουλόβερ, αλλά έχουν βγει καινούρια φυντάνια στη θέση του” είπε ο κ. Κουτσούμπας.

Επίθεση στον Μητσοτάκη για την «αλυσιδωτή καταιγίδα»

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ απάντησε και στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη περί «αλυσιδωτής καταιγίδας» που επηρεάζει όλες τις χώρες.

Κατά τον κ. Κουτσούμπα, η κυβέρνηση επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να παρουσιάσει την ακρίβεια ως εξωγενές και αναπόφευκτο φαινόμενο, ενώ το ΚΚΕ συνδέει τις ανατιμήσεις με τις επιλογές στην ενέργεια, τις διεθνείς κυρώσεις και τη συμμετοχή της Ελλάδας στους πολέμους και στις διεθνείς συμμαχίες.

Με αφορμή τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση μπροστά σε άλλον ένα «δύσκολο χειμώνα» ακρίβειας που αντιμετωπίζει ο λαός, τα οποία είναι σύμφωνα και με τις συστάσεις της ΕΕ στη λογική «να μην αναπνέουν μπας και τη σκαπουλάρουμε

Η αναφορά στη Γκιλφόιλ και τη Wall Street Journal

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, αναφερόταν στη δραστηριότητα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ γύρω από ενεργειακούς σχεδιασμούς και την προώθηση του αμερικανικού LNG.

Ο κ. Κουτσούμπας χρησιμοποίησε το δημοσίευμα για να επαναφέρει την κριτική του στις σχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τις ΗΠΑ, ενώ έστρεψε τα πυρά του και προς το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις υπήρχαν και κατά τη διάρκεια προηγούμενων κυβερνήσεων.

ΦΠΑ, καύσιμα και Χρηματιστήριο Ενέργειας

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ απέδωσε μέρος της ακρίβειας στην πολιτική της «πράσινης μετάβασης», στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και στους έμμεσους φόρους.

Ιδιαίτερα στάθηκε στον ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση αλλά και προηγούμενες κυβερνήσεις ότι διατήρησαν ένα φορολογικό πλαίσιο που επιβαρύνει τους καταναλωτές.

«Φτάνει πια αυτή η κοροϊδία», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας απαιτεί διαφορετική οικονομική και ενεργειακή πολιτική.

Τι προτείνει το ΚΚΕ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας παρουσίασε τις προτάσεις που περιλαμβάνει η τροπολογία του κόμματος, μεταξύ των οποίων:

κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα,

πλαφόν στα κέρδη ενεργειακών ομίλων και διυλιστηρίων και στις τιμές των καυσίμων,

αυξήσεις μισθών και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,

επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο και των αντίστοιχων συντάξεων.

Παράλληλα, ζήτησε να αξιοποιηθούν εκ νέου οι λιγνιτικές μονάδες Πτολεμαΐδα 5 και ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, αμφισβητώντας τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για το εμπόριο δικαιωμάτων ρύπων.

«Να βγει η Ελλάδα από τις κυρώσεις στο ρωσικό φυσικό αέριο»

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ ζήτησε ακόμη την αποχώρηση της Ελλάδας από τις κυρώσεις και το εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο, θέση που το κόμμα συνδέει με την προσπάθεια αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνέδεσε τις προτάσεις αυτές με τη συνολικότερη πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό δικαίωμα και όχι ως εμπόρευμα και επαναλαμβάνοντας τη θέση του κόμματος υπέρ ενός σοσιαλιστικού μοντέλου οικονομίας.