Κυριάκος Πιερρακάκης: Εντός Οκτωβρίου το νομοσχέδιο για τους Servicers και τις 120 δόσεις – «Ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως»

Έως το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοθετικό πλαίσιο για λειτουργία των servicers και ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως, όπως επεσήμανε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ακόμη τόνισε πως, τους σχετικούς ελέγχους θα διενεργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, η Τράπεζα της Ελλάδος και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του οποίο ο εποπτικός ρόλος θα αυξηθεί..

Οι αλλαγές του πλαισίου των servicers

Εν συνεχεία μίλησε εκτενώς για τις αλλαγές που γίνονται στο νομοθετικό πλαίσιο των servicers. «Ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος και ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες οι οποίες όμως να τηρούνται »είπε.

«Αλλάξαμε την προκαταβολή . Για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις οι servicers ζητούσαν σε μια ρύθμιση μια πολύ υψηλή προκαταβολή.Μας ήρθαν τέτοιου τύπου περιπτώσεις .

Για παράδειγμα χρωστούσε κάποιος 100.000 ευρώ και του ζητούσαν οι servicers να δώσει τα μισά χρήματα .. 50.000 ευρώ μπροστά στη ρύθμιση. Αυτό δεν ηταν κάτι το οποίο λειτουργούσε εκ των πραγμάτων. Πόσος κόσμος μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτό. Βάλαμε ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή .Αυτό είναι ένα παράδειγμα.

Το δεύτερο παράδειγμα είναι που φθάνουν πραγματικά ως εμάς περιπτώσεις που να μην υπάρχει τυποποίηση. Να μην υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονοδιάγραμμα που να απαντά ο servicer στον δανειολήπτη με τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Τώρα μπαίνει ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Μέσα σε 6 μήνες θα πρέπει να έχουν γίνει όλα και να έχει απαντηθεί με έναν πολύ κωδικοποιημένο τρόπο. Το ένα είναι “ναι” και αυτό να τηρείται και το “όχι” να είναι τεκμηριωμένα. Και βέβαια είχαμε και κάποιες σπάνιες περιπτώσεις: Να τηρεί ο δανειολήπτης την ρύθμιση του, να είναι τυπικός και ταυτόχρονα να ξεκινά η κατάσχεση πλειστηριασμού, αυτό ήταν απαράδεκτο.Έπρεπε να παρέμβει η πολιτεία» συμπλήρωσε.

Στην συνέχεια ερωτήθηκε πως εάν συμβεί κάτι τέτοιο σε δανειολήπτη πού θα πρέπει να απευθυνθεί. «Υπάρχουν πλατφόρμες, συγκεκριμένες διαδικασίες που θα νομοθετηθούν .Το πλαίσιο θα έρθει πάρα πολύ σύντομα .Ο στόχος μας είναι να έρθει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.Με το που θα ψηφιστεί ο νόμος, αυτός θα εφαρμοστεί αμέσως .Για αυτό που σας ανέφερα πριν: πολίτες που τηρούσαν την ρύθμιση τους ,να ξεκινάει πλειστηριασμός: Πλέον θα υπάρχουν και συνέπειες που θα προβλέπουν και πρόστιμο μέχρι μισό εκατομμύριο ευρώ και 5 δόσεις θα είναι το όφελος για τους πολίτες στους οποίους έχει παραβιαστεί η ρύθμιση. Και 5 μήνες θα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα μπροστά στο οποίο θα υπάρχει ευελιξία» απάντησε.

Και εξήγησε τον λόγο για τον οποίο καθυστέρησαν να γίνουν βελτιώσεις στο πλαίσιο των servicers. «Για τους servicers, το είχαμε ανακοινώσει εδώ και καιρό ότι θα το κάνουμε. Είναι μια τεχνικά δύσκολη διαδικασία στο να παρέμβει κανείς .Οι πολίτες το ζητούν εδώ και πάρα πολύ καιρό (εν αλλαγή πλαισίου). Υπήρχαν «παραθυράκια» και «χαραμάδες» στο παλαιό πλαίσιο.’Επρεπε αυτό να αλλάξει.Διαβάσαμε το πεδίο, συζητήσαμε με πολύ κόσμο που είχε προβλήματα και κάναμε μια παρέμβαση τόσο στο κομμάτι του ιδιωτικού χρέους », είπε αναφερόμενος στις αλλαγές που προωθούνται .

Παράλληλα, υπογράμμισε τη διαφορά ανάμεσα στον υφιστάμενο κώδικα δεοντολογίας και στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. «Είναι άλλο πράγμα να έχεις έναν κώδικα δεοντολογίας κι άλλο πράγμα να έχεις ένα νόμο ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένες συνέπειες, ο οποίος τηρείται», σημείωσε.

Για την διαδικασία

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ανάγκη να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εξέταση των αιτημάτων των πολιτών. Όπως σημείωσε, στο εξής «μπαίνει ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα», με τη διαδικασία να πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών.

«Έξι μήνες πρέπει να έχουν γίνει, μέσα σε έξι μήνες πρέπει να έχουν γίνει όλα και να έχει απαντηθεί με έναν πολύ κωδικοποιημένο τρόπο το ναι, να είναι ναι και να τηρείται, το όχι να είναι όχι τεκμηριωμένα, να ξέρεις γιατί είναι όχι», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, παρά το γεγονός ότι ένας οφειλέτης τηρεί τη ρύθμισή του, κινείται παράλληλα διαδικασία κατάσχεσης ή πλειστηριασμού. «Να τηρείς τη ρύθμισή σου, να είσαι τυπικός και ταυτόχρονα να ξεκινάει η κατάσχεση, πλειστηριασμός. Επιτρέψτε μου, είναι απαράδεκτο. Έπρεπε να παρέμβει η Πολιτεία. Αυτό και κάναμε», τόνισε.

Για τις 120 δόσεις

Επιπλέον μίλησε για το ζήτημα των 120 δόσεων. Ο υπουργός ανέφερε ότι η ρύθμιση θα ισχύσει έως τα μέσα του 2027 και θα δίνει τη δυνατότητα ένταξης σε πολίτες με συγκεκριμένες οφειλές.

Σε ερώτηση για το πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι «ο στόχος μας είναι, δεν θα σας πω συγκεκριμένη ημερομηνία, μέσα στον Οκτώβριο να έχει ψηφιστεί. Θα θέλαμε να έχει ψηφιστεί».

Εξηγώντας γιατί η νέα ρύθμιση δεν αφορά και οφειλές του 2025, ο υπουργός επικαλέστηκε την παράλληλη λειτουργία των 24 δόσεων της εφορίας. «Έχουμε 24, τα λεγόμενα 24 δόσεις της εφορίας, οι οποίες έχουν το ίδιο επιτόκιο με αυτό που θα έχουν οι 120 δόσεις», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, «το καλύτερο το οποίο θα μπορούσε να γίνει με δεδομένη την εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν να πάμε τα παλαιότερα χρέη και, όπως είδατε, επεκτείναμε κατά ένα χρόνο αυτή τη διαδικασία».

Αναφερόμενος στο επιτόκιο της ρύθμισης, ο υπουργός υποστήριξε ότι, παρά την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις ώστε να διατηρείται σταθερό το επιτόκιο στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

«Η κεντρική τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια και με διαρκείς νομοθετικές μας παρεμβάσεις κρατάμε το επιτόκιο σταθερό, ενώ έχει αυξήσει τα επιτόκια, ίσα ίσα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τον κόσμο περισσότερο», ανέφερε.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι στόχος είναι να υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία για όσους θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. «Το ζήτημα είναι να μπορείς να δίνεις εργαλεία στον κόσμο, σε αυτόν που θέλει να πληρώσει, να μπορέσει να πληρώσει», είπε.

«Διαρκώς πρέπει να δίνεις εργαλεία. Η δουλειά του κράτους δεν είναι να κουνάει το δάχτυλο. Η δουλειά του κράτους είναι να δίνει το χέρι», τόνισε χαρακτηριστικά.