Επελαύνει η κακοκαιρία στη Μεγαλόνησο: «Μεγάλες οι καταστροφές» λέει στο enikos.gr o αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης

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Σφοδρό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν εκτεταμένα προβλήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, γέφυρες και τμήματα του οδικού δικτύου υπέστησαν μεγάλες καταστροφές, ενώ σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν.

Της Ισμήνης Λέντζου

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει θέσει τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση «Red Code», ενώ διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν περιοχές όπου τα νερά έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες.

«Ψυχραιμία, όχι πανικός» λέει στο enikos.gr o αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης

Για την εικόνα που έχει διαμορφωθεί στο νησί μίλησε στο enikos.gr , ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση.

Όπως ανέφερε, από το πρωί έχουν φτάσει στην Κρήτη ενισχύσεις σε προσωπικό από την ηπειρωτική Ελλάδα, μετά τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί, ενώ Πυροσβεστική, Αστυνομία, Περιφέρεια και δήμοι επιχειρούν στα σημεία όπου έχουν προκύψει προβλήματα.

Ο κ. Τσαπάκος τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν απαιτείται εκκένωση κάποιας περιοχής, διευκρινίζοντας ότι τα μηνύματα του 112 αποστέλλονται προληπτικά. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

«Δεν χρειάζεται να εκκενωθεί καμία περιοχή, τα μηνύματα φεύγουν για προληπτικούς λόγους», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να μην κυκλοφορούν άσκοπα στις περιοχές όπου επιχειρούν οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

«Μεγάλες οι καταστροφές – Ο όγκος του νερού ξεπερνά τις αντοχές των υφιστάμενων υποδομών»

Αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία, ο κύριος Τσαπάκος έκανε λόγο για «μεγάλες καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες» που ωστόσο δεν μπορούν να αποτιμηθούν στον παρόντα χρόνο που το κύμα κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη.

Ως προς τις αιτιάσεις για την κατάσταση των ρεμάτων και των ποταμών, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας σημείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί καθαρισμοί και ότι οι κοίτες είναι ανοιχτές.

Έφερε, μάλιστα, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Δρακουλιάρη, υποστηρίζοντας ότι η κοίτη ήταν καθαρή, αλλά ο όγκος του νερού ήταν τέτοιος ώστε να ξεπεράσει τις αντοχές των υφιστάμενων υποδομών.

Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό, η Περιφέρεια προγραμματίζει μεγάλα έργα υποδομής για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία αναμένεται να προχωρήσουν ανάλογα με την ωριμότητα των μελετών και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η κακοκαιρία δεν υποχωρεί άμεσα

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστούν οι Αρχές και για τις επόμενες ώρες, καθώς τα φαινόμενα δεν αναμένεται να σταματήσουν άμεσα.

Ο Γιώργος Τσαπάκος ανέφερε ότι, με βάση τα προγνωστικά μοντέλα, η κακοκαιρία αναμένεται να επιμείνει έως το τέλος της εβδομάδας, προειδοποιώντας ότι ακόμη και μια προσωρινή ύφεση της βροχής δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό.

Άλλωστε το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Πέμπτης (1/10) συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση, με το νησί να βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα από τα πιο δύσκολα κύματα κακοκαιρίας των τελευταίων ετών.

Νεκρός κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο

Στο μεταξύ, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Ο άνδρας είχε μεταβεί το βράδυ της Τετάρτης στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν είχε επιστρέψει ούτε είχε δώσει σημεία ζωής. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης και ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Ο κτηνοτρόφος εντοπίστηκε τελικά νεκρός καταπλακωμένος από φερτά υλικά όπως έγραψε το enikos.gr, κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται το ποιμνιοστάσιό του και σε σημείο όπου διέρχεται ρέμα.

Όπως δήλωσε στο enikos.gr o κύριος Τσαπάκος, ο θάνατος του κτηνοτρόφου δυστυχώς συνδέεται με την κακοκαιρία.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στον ορεινό Μυλοπόταμο. Ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και την Αξό έχουν καταγραφεί εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο και προβλήματα πρόσβασης. Η πρόσβαση προς τα Ανώγεια έχει διακοπεί σε σημεία, ενώ μηχανήματα της Περιφέρειας και των δήμων επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών.

Γέφυρες υποχωρούν, δρόμοι γίνονται ποτάμια

Στον Μυλοπόταμο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έζησε εφιαλτικές στιγμές όταν το αυτοκίνητό του εγκλωβίστηκε σε σημείο όπου το οδόστρωμα είχε υποχωρήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Δισκούρι, κοντά στα Ζωνιανά. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε καθίζηση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλο χάσμα στο οδόστρωμα και το όχημα να βρεθεί στην κοίτη. Το ζευγάρι απομακρύνθηκε και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά δύσκολη, αναφέροντας ότι στην περιοχή έχει υποχωρήσει γέφυρα και ο ποταμός παρέσυρε τμήμα της, με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να καταλήξει στην κοίτη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για πρωτοφανή κατάσταση για τα δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών.

Στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, ο παραλιακός δρόμος υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ τα ορμητικά νερά παρέσυραν τουλάχιστον τρία αυτοκίνητα προς τη θάλασσα.

Στο Ρουκάνι του Δήμου Ηρακλείου πλημμύρισαν σπίτια, υπόστεγα, μάντρες και αγροικίες, ενώ η πρόσβαση προς το χωριό έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη από τον Προφήτη Ηλία και πάνω. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάτοικοι ξύπνησαν από τα νερά που είχαν εισχωρήσει στις κατοικίες τους.

Σε κατάσταση συναγερμού Ηράκλειο και Λασίθι

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην ανατολική Κρήτη.

Στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας έχουν καταγραφεί πλημμυρικά φαινόμενα και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού οδηγών, ενώ προβλήματα έχουν προκαλέσει τα νερά και στο οδικό δίκτυο. Στο Λασίθι, το Οροπέδιο έχει δεχθεί μεγάλο όγκο νερού, με ζημιές στον κάμπο και στις καλλιέργειες, ενώ κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε δρόμους, μεταξύ άλλων προς την Κερά.

Ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων είναι το ύψος βροχής που καταγράφηκε στο Τζερμιάδο, το οποίο έφτασε τα 174 χιλιοστά στο διάστημα από το πρωί της 30ής Σεπτεμβρίου έως το πρωί της 1ης Οκτωβρίου.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Το 112 έχει ενεργοποιηθεί επανειλημμένα σε περιοχές της Κρήτης, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να προλάβουν νέα περιστατικά εγκλωβισμού.

Στο Ηράκλειο, νέο μήνυμα εστάλη στους κατοίκους των Μαλάδων και της Φοινικιάς, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα. Οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Παράλληλα, μήνυμα του 112 ενεργοποιήθηκε για τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή #Μίνωα_Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Νωρίτερα είχαν δοθεί αντίστοιχες οδηγίες για τον ορεινό Μυλοπόταμο, με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα Ζωνιανά και τα Λιβάδια.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις – επισκέψεις στα χωριά #Ζωνιανά #Λιβάδια και τον ορεινό όγκο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Στο Λασίθι, το 112 ενεργοποιήθηκε για τον Άγιο Νικόλαο, την Ελούντα, τη Μίλατο και τις Λίμνες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στο Δήμο #Αγίου_Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Οι Αρχές ζήτησαν από κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην προσεγγίζουν τα ενεργά εργοτάξια του ΒΟΑΚ, όπου οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν τους κινδύνους.