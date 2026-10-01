Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο

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Τραγικό φινάλε στις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου κτηνοτρόφου στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Ο 79χρονος κτηνοτρόφος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης, όταν είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους οικείους του.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στις Αρχές και ακολούθησε επιχείρηση αναζήτησης στην ευρύτερη περιοχή, με τη συμμετοχή Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, σύμφωνα με το Kriti360.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε τελικά νεκρός μέσα σε ρέμα, ακριβώς κάτω από το ποιμνιοστάσιό του, με τις έρευνες να ολοκληρώνονται με τον πλέον τραγικό τρόπο.

Το έργο των διασωστών ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με έντονα φαινόμενα να πλήττουν την Κρήτη και να δυσχεραίνουν σημαντικά τις μετακινήσεις και την πρόσβαση σε αρκετά σημεία.

Τραγικός επίλογος στις έρευνες

Η επιχείρηση που είχε στηθεί από το πρωί ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό του κτηνοτρόφου νεκρού, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.