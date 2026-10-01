Νυφούδης στον Realfm 97,8: Πολύ μικρές οι ελαφρύνσεις στο πετρέλαιο – Η κυβέρνηση επιμένει σε μία επιδοματική πολιτική που δεν βοηθάει

Για την ακρίβεια στα καύσιμα, τις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, μίλησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Νίκος Νυφούδης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

«Πολύ λίγο και πολύ αργά»

Σχετικά με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα, το νέο πλαίσιο για ιδιωτικό χρέος και servicers και τη διεύρυνση της ρύθμισης της ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις, σχολίασε: «Καταρχάς, χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να δώσει λύση στα προβλήματα, άσχετα αν είναι σε άλλη κατεύθυνση, άσχετα αν είναι ελλιπής, άσχετα αν είναι καθυστερημένη. Δυστυχώς, όμως, οι κινήσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία, και οι ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη, είναι πολύ λίγο και πολύ αργά.

Σε καμία περίπτωση, οι ελαφρύνσεις στο πετρέλαιο – και όχι την αμόλυβδη- είναι πολύ μικρές και σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση με όλα αυτά τα οποία θέσαμε εμείς. Η κυβέρνηση δεν χρησιμοποίησε κανένα από τα εργαλεία που ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κατέθεσαν την περασμένη εβδομάδα, για να μειώσει δραστικά το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα. Έκανε μία κίνηση, απλά για να πει ότι έκανε κάτι. Επιμένει σε μια επιδοματική πολιτική, η οποία φαίνεται ότι δεν βοηθάει, τόσο τον πολίτη, όσο και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα».

Ερωτηθείς πώς η ΕΛΑΣ μπορεί να προτείνει με τέτοια άνεση μεγαλύτερη μείωση στο πετρέλαιο, απάντησε: «Εμείς έχουμε την άνεση να το δηλώνουμε βλέποντας τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, όπου τα έσοδα ξεπέρασαν κατά περίπου 1,2 δισ. τους τελευταίους μήνες, λόγω της αύξησης του τιμών. Έχουμε δηλαδή ένα παράδοξο. Τα κρατικά έσοδα αυξάνονται γιατί ο ΦΠΑ έχει να κάνει με το πόσο κοστίζει το προϊόν στο σούπερ μάρκετ και πόσο κοστίζει η βενζίνη και το πετρέλαιο. Άρα, επειδή ανεβαίνουν αυτά, ανεβαίνει και ο ΦΠΑ. Επομένως, υπάρχουν έσοδα που προκύπτουν από εκεί και για αυτόν τον λόγο λέμε ότι μπορεί να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό και από αυτόν τον τρόπο. Όμως, έχουμε καταθέσει και δύο προτάσεις, τόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων, όσο και την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών, που δεν κοστίζουν στον κρατικό κορβανά και θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα, μετά, να γυρίσουν στον πολίτη ως επιδότηση».

«Ο κ. Μητσοτάκης βάζει του αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους»

«Το αφήγημα της κυβέρνησης για τα έσοδα καταρρέει, δεδομένου ότι, λόγω της αύξησης της αξίας του πετρελαίου και της βενζίνης, πέφτουν τα έσοδα από τον ΕΦΚ τις τελευταίες εβδομάδες, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα να βάλει. Άρα έχουμε τον κόσμο που δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στο αυτοκίνητό του και πολύ πιθανόν σε λίγο καιρό ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν θα μπορεί να ζεστάνει και το σπίτι του, ενώ από την άλλη να μειώνονται και τα έσοδα. Οπότε, θα έπρεπε η κυβέρνηση να κάνει καλύτερα τις ασκήσεις επί χάρτου και να δει τη χρυσή τομή, ώστε να είναι εφικτό δημοσιονομικά και τα έσοδα να μην επηρεάζονται πάρα πολύ» πρόσθεσε ο κ. Νυφούδης.

Από την άλλη, συνέχισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε περίτρανα ότι βάζει τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους. Για εμάς, είναι ξεκάθαρη γραμμή ότι όπως και να έχει – φυσικά με δημοσιονομικά πλαίσια, με όρια και με μέτρο- είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τους πολίτες και όχι τους αριθμούς μόνο, ούτε μόνο ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας».

Τι είπε για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο

Σχετικά με την παραπομπή Τριαντόπουλου – Αγοραστού στο Ειδικό Δικαστήριο, υποστήριξε: «Καταρχάς χαιρετίζουμε την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και του κ. Αγοραστού στο Ειδικό Δικαστήριο, όμως αυτό είναι κάτι που το αποφασίζει η δικαιοσύνη. Ο κ. Τριαντόπουλος, στην ουσία, πηγαίνει στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος γιατί αλλοιώθηκε ο τόπος του εγκλήματος και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον -και αυτό είναι το πιο σημαντικό- να ακούσουμε τον κ. Τριαντόπουλο να πει ποιος εν τέλει του έδωσε την εντολή, γιατί ήταν ένας άνθρωπος στο Μέγαρο Μαξίμου, που βρέθηκε για πέντε μέρες στον τόπο του εγκλήματος, δεν μπορούσε να ήταν μόνος του. Το ρωτάμε και το σηκώνουμε το θέμα από την πρώτη στιγμή. Ποιος πήρε αυτές τις αποφάσεις;»

Ερωτηθείς πώς γίνεται να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι ποδηγετεί την δικαιοσύνη, τη στιγμή που παραπέμπεται ένας πρώην υφυπουργός και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής περιόδου, απάντησε: «Προφανώς και ζούμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα, αλλά σηκώνουμε το ζήτημα της δικαιοσύνης, γιατί θεωρούμε ότι πολλές φορές δεν γίνονται τα πράγματα όπως θα έπρεπε να γίνουν. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να χειροκροτούμε το αυτονόητο. Η δικαιοσύνη έπραξε αυτό που έπραξε, σωστά, και περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις και μετά θα τοποθετηθούμε περί αυτού».

Τι είπε για τον Κώστα Καραμανλή

Σχετικά με τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, σχολίασε: «Φυσικά και υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Ήταν πολιτικός προϊστάμενος του υπουργείου Μεταφορών και έπρεπε να κάνει τα δέοντα ώστε οι επιβάτες να είναι ασφαλείς. Δεν εξασφάλισε τις συνθήκες, γιατί οι πολίτες εμπιστεύονται τα παιδιά τους στα σχολεία, τη ζωή τους στο τρένο και ένα κράτος να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε να μην αισθανόμαστε ανασφαλείς, ειδικά σε ένα μέσο όπως το τρένο, που θεωρούσαμε ότι ήταν το πιο ασφαλές μέσο στην Ελλάδα στις τελευταίες δεκαετίες. Δυστυχώς, αυτό ο κ. Καραμανλής απέτυχε να το κάνει. Έχει ευθύνες πολιτικές. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στη Βουλή και στη δικαιοσύνη και πάντα θα ελπίζω».