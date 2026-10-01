Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα έπειτα από καταγγελία για πτώση μεταλλικής βέργας στο ΠΑΜΑΚ

Εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για πτώση μεταλλικής βέργας δύο μέτρων σε αίθριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) κατά τη διάρκεια εργασιών, όπου βρίσκονταν φοιτητές.

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ΠΑΜΑΚ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
πηγή: Intime.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ποινική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), σε αίθριο χώρο όπου βρίσκονταν φοιτητές.
  • Η καταγγελία έγινε από μέλη της «Πανσπουδαστικής ΚΣ» του Φοιτητικού Συλλόγου του ΠΑΜΑΚ και αφορά περιστατικό που συνέβη την περασμένη Τρίτη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.
  • Η εισαγγελική παρέμβαση στοχεύει στη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και πιθανής παραβίασης των κανόνων οικοδομικής, με την έρευνα να έχει ανατεθεί στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ποινική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για περιστατικό που καταγγέλθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), όταν, κατά τη διάρκεια εργασιών στον 3ο όροφο του Ιδρύματος, έπεσε μεταλλική βέργα, μήκους περίπου δύο μέτρων, σε αίθριο χώρο όπου βρίσκονταν φοιτητές.

Στην καταγγελία προέβησαν εκλεγμένα μέλη με την «Πανσπουδαστική ΚΣ» στη διοίκηση του Φοιτητικού Συλλόγου του ΠΑΜΑΚ. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, το συμβάν έγινε την περασμένη Τρίτη, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Η καταγγελία είδε το φως της δημοσιότητας, προκαλώντας εισαγγελική παρέμβαση, καθώς παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί, εάν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες. Το διερευνώμενο αδίκημα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είναι αυτό της παραβίασης των κανόνων οικοδομικής.

Την έρευνα καλείται να φέρει εις πέρας το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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