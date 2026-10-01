Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα έπειτα από καταγγελία για πτώση μεταλλικής βέργας στο ΠΑΜΑΚ

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Ποινική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για περιστατικό που καταγγέλθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), όταν, κατά τη διάρκεια εργασιών στον 3ο όροφο του Ιδρύματος, έπεσε μεταλλική βέργα, μήκους περίπου δύο μέτρων, σε αίθριο χώρο όπου βρίσκονταν φοιτητές.

Στην καταγγελία προέβησαν εκλεγμένα μέλη με την «Πανσπουδαστική ΚΣ» στη διοίκηση του Φοιτητικού Συλλόγου του ΠΑΜΑΚ. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, το συμβάν έγινε την περασμένη Τρίτη, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Η καταγγελία είδε το φως της δημοσιότητας, προκαλώντας εισαγγελική παρέμβαση, καθώς παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί, εάν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες. Το διερευνώμενο αδίκημα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είναι αυτό της παραβίασης των κανόνων οικοδομικής.

Την έρευνα καλείται να φέρει εις πέρας το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ