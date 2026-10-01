Ξανά στο ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης – «Επιστροφή στις πολιτικές και ιδεολογικές μου ρίζες»

Την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε επίσημα ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου, Γιάννης Μιχελογιαννάκης, δηλώνοντας πως ενώνει τις δυνάμεις του με το κόμμα και τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, σε μια κίνηση επανασύνδεσης με τις πολιτικές και ιδεολογικές του καταβολές.

Στη γραπτή του δήλωση, ο κ. Μιχελογιαννάκης υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη συγκρότησης μιας «ισχυρής, αξιόπιστης και κυβερνητικής εναλλακτικής πρότασης» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. «Για μένα, αυτή η απόφαση δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή. Είναι η επιστροφή στις πολιτικές και ιδεολογικές μου ρίζες. Είναι η επιστροφή στο σπίτι από το οποίο ξεκίνησα να αγωνίζομαι», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο η Κρήτη

Ο πρώην βουλευτής θέτει στο επίκεντρο της πολιτικής του αφετηρίας την Κρήτη, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης για την κατάσταση των υποδομών, τις ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το κύμα ακρίβειας που πλήττει το νησί. Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο με έμφαση στη στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νέων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης είχε ζητήσει τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2024, ασκώντας τότε δριμεία κριτική στην πορεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η προσχώρησή του καταγράφεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει την ενίσχυση της πολιτικής και οργανωτικής της παρουσίας, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην περιφέρεια της Κρήτης.

«Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα για μια μεγάλη, πλειοψηφική προοδευτική παράταξη, ενώνω τις δυνάμεις μου με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής», καταλήγει στη δήλωσή του.