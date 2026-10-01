Φάρσαλα: Τίτλοι τέλους για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου έπειτα από 70 χρόνια

Ένας ιστορικός κύκλος άνω των 70 ετών, συνεχούς στρατιωτικής παρουσίας στα Φάρσαλα, έκλεισε οριστικά με την κατάργηση του στρατοπέδου «Μαρκοπούλου». Αυτή η εξέλιξη επισφραγίζει τη διοικητική και λειτουργική απορρόφηση της 61 Μονάδας Επιστράτευσης, από το στρατόπεδο στον Τύρναβο, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επηρεάζοντας παράλληλα 21 εθνοφύλακες που απασχολούνταν εκεί.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας ιστορικός κύκλος άνω των 70 ετών, συνεχούς στρατιωτικής παρουσίας στα Φάρσαλα, έκλεισε οριστικά με το τέλος λειτουργίας, του στρατοπέδου «Μαρκοπούλου».
  • Η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει τη διοικητική και λειτουργική απορρόφηση της 61 Μονάδας Επιστράτευσης από το στρατόπεδο στον Τύρναβο, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου αναδιάρθρωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
  • Ως αποτέλεσμα, 21 εθνοφύλακες από τα Φάρσαλα και τα γύρω χωριά μένουν πλέον, χωρίς το μικρό συμπλήρωμα εισοδήματος, που ελάμβαναν για τη φύλαξη του στρατοπέδου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας ιστορικός κύκλος άνω των 70 ετών, συνεχούς στρατιωτικής παρουσίας στα Φάρσαλα έκλεισε οριστικά, καθώς έπεσαν οι τίτλοι τέλους για το στρατόπεδο «Μαρκοπούλου».

Σχεδόν έναν χρόνο έπειτα από τις τελευταίες πληροφορίες για τη μεταφορά της έδρας της μονάδας στον Τύρναβο, χθες (30/9/2026), πραγματοποιήθηκε η τελευταία υπηρεσία φύλαξης από τους Εθνοφύλακες και από στέλεχος του Στρατοπέδου.

Σύμφωνα με το Ifarsala, η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει τη διοικητική και λειτουργική απορρόφηση της 61 Μονάδας Επιστράτευσης (ΜΕ) από το στρατόπεδο στον Τύρναβο, που είχε ξεκινήσει σχεδόν πριν από ένα χρόνο, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου αναδιάρθρωσης και συγχωνεύσεων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, που υλοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Μια ακόμη πτυχή του οριστικού κλεισίματος, αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, που απασχολούνταν. Συνολικά 21 εθνοφύλακες, όλοι καταγόμενοι από την πόλη των Φαρσάλων και τα γύρω χωριά της επαρχίας, μένουν πλέον χωρίς αυτό το μικρό συμπλήρωμα εισοδήμος, που ελάμβαναν για τη φύλαξη του στρατοπέδου.

Το στρατόπεδο «Μαρκοπούλου» κουβαλά μακρά διαδρομή στην περιοχή, καθώς ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950, φιλοξενώντας αργότερα την 61 Μ.Ε.. Για γενιές Φαρσαλινών αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς, ενώ πριν από περίπου μία δεκαετία, αντίστοιχο σχέδιο κατάργησης, είχε ανασταλεί την τελευταία στιγμή.

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