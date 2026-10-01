Εθνική Πορτογαλίας: Ζεσούς και Προένσα… έτρεξαν στο αεροδρόμιο να σταματήσουν τον Ρονάλντο αλλά δεν τα κατάφεραν

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Ο προπονητής της Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζεσούς, και ο πρόεδρος της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FPF), Πέδρο Προένσα, έσπευσαν ανεπιτυχώς στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για να πείσουν τον αρχηγό Κριστιάνο Ρονάλντο να μην εγκαταλείψει την αποστολή, όπως αποκάλυψε η ισπανική εφημερίδα «Marca».

Ο Ρονάλντο ανακοίνωσε χθες (30/9) την αποχώρησή του από το προπονητικό κέντρο της Πορτογαλίας στη Δανία μετά από συνομιλία με τον Πέδρο Προένσα, εγείροντας ερωτηματικά για το μέλλον του στην εθνική ομάδα, την παραμονή του αγώνα για το Nations League εναντίον της Δανίας στην Κοπεγχάγη, που είναι προγραμματισμένος για απόψε (1/10).

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Πορτογαλίας δήλωσε ότι θα αποκαλύψει τους λόγους της απόφασής του εν ευθέτω χρόνω, ενώ η FPF επιβεβαίωσε ότι ο 41χρονος επιθετικός είχε αποχωρήσει από την αποστολή.

Ο Ρονάλντο ήταν προγραμματισμένο να προπονηθεί με την ομάδα στο στάδιο «Πάρκεν» την Τετάρτη, αλλά έφυγε πριν ξεκινήσει η προπόνηση. Επέστρεψε στο ξενοδοχείο της ομάδας και μάζεψε τα πράγματά του, σύμφωνα με τη «Marca», προτού κατευθυνθεί στο αεροδρόμιο για να επιβιβαστεί σε ιδιωτική πτήση με προορισμό τη Μαδρίτη.

Ο Ζόρζε Ζεσούς και ο Πέδρο Προένσα τον ακολούθησαν εκεί σε μια προσπάθεια να τον πείσουν να παραμείνει στην Κοπεγχάγη, αλλά απέτυχαν να του αλλάξουν γνώμη, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Τι ποινή προβλέπεται για τον Ρονάλντο

Ο πειθαρχικός κώδικας της FPF ορίζει ότι οι παίκτες της εθνικής ομάδας που αποχωρούν χωρίς άδεια ενδέχεται να τιμωρηθούν με αποκλεισμό διάρκειας ενός έως έξι μηνών από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ζεσούς είχε δηλώσει ότι ο Ρονάλντο θα συμμετείχε στην προπόνηση της Τετάρτης και είχε διαψεύσει την ύπαρξη οποιουδήποτε προβλήματος μεταξύ τους.