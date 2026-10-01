Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθησαν 5 άτομα για κατοχή και διακίνηση SKUNK – Το ποινικό παρελθόν τους και τα ευρήματα της ΕΛΑΣ

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Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ «πιάστηκαν» 5 άτομα ελληνικής καταγωγής που συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (30/9) στην Αγία Βαρβάρα Αττικής, καθώς εμπλέκονται, κατά περίπτωση, σε υπόθεση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και έρευνα των Αρχών. Προηγήθηκαν εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και διαδικασία δημιουργίας προφίλ (profiling), μέσω των οποίων, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προέκυψε η εμπλοκή των πέντε ατόμων στη διακίνηση κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας τύπου «SKUNK».

Η έρευνα που οδήγησε στις συλλήψεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, τέσσερις από τους κατηγορούμενους φέρονται να κατείχαν από κοινού ποσότητα κάνναβης σε σπίτι δευτέρου ορόφου στην οδό Στέφανου Σαράφη 48, στην Αγία Βαρβάρα,με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της.

Για τον τερματισμό της φερόμενης δραστηριότητάς τους οργανώθηκε επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συμμετοχή επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε και συνελήφθη και το πέμπτο άτομο. Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε στην κατοχή του ποσότητα ναρκωτικών (2 αυτοσχέδιες συσκευασίες αλουμινόχαρτου που περιείχαν «SKUNK» συνολικού μικτού βάρους 3 γραμμαρίων) που μόλις είχε προμηθευτεί από έναν από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται να ενεργούσε και για λογαριασμό των συγκατηγορουμένων του.

Τι βρέθηκε στο σπίτι που έγινε η έρευνα

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά:

320 γραμμάρια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK»,

1.287 ευρώ,

τέσσερα κινητά τηλέφωνα,

μία συσκευή καταγραφής εικόνας,

δύο κάμερες ασφαλείας,

μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Τα κατασχεθέντα εντάχθηκαν στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση και θα εξεταστούν στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης.

Το ποινικό παρελθόν των τεσσάρων συλληφθέντων

Τέσσερις από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διαφορετικές υποθέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ιστορικό τους.

Ο πρώτος είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο του 2023 για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Τότε είχαν κατασχεθεί 46,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 73 φαρμακευτικά δισκία. Λίγες ημέρες αργότερα, με διάταξη του αρμόδιου ανακριτικού τμήματος, του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της αυτοπρόσωπης εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρας.

Ο δεύτερος είχε κατηγορηθεί το 2021 για ανυποταξία, ενώ τον Απρίλιο του 2025 είχε βρεθεί αντιμέτωπος και με κατηγορία για παράβαση της νομοθεσίας περί άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος.

Ο τρίτος είχε κατηγορηθεί τον Απρίλιο του 2019 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία, σύμφωνα με την υπόθεση εκείνη, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων καπνικών προϊόντων.

Ο τέταρτος είχε κατηγορηθεί τον Νοέμβριο του 2018 για εξύβριση, αντίσταση και απείθεια.

Στον εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, οι συγκεκριμένοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια, αλλά και άλλα αδικήματα.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται στο πλαίσιο της σχηματισθείσας δικογραφίας, ενώ τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την αστυνομική επιχείρηση θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.