Εφιαλτικές στιγμές από την κακοκαιρία στο Ηράκλειο: «Ζήσαμε τον τρόμο – Μισό μέτρο έφτασε το νερό» λένε οι κάτοικοι – ΒΙΝΤΕΟ

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Αντιμέτωποι με εφιαλτικές καταστάσεις βρέθηκαν οι κάτοικοι στην περιοχή της Φοινικιάς στο Ηράκλειο, όταν είδαν έναν ορμητικό χείμαρρο να κατεβαίνει από το κεντρικό οδικό δίκτυο, να μετατρέπει τον δρόμο σε ποτάμι και στη συνέχεια να πλημμυρίζει σπίτια και καταστήματα.

Το νερό έφτασε ακόμη και το μισό μέτρο, με τους κατοίκους να περιγράφουν στο neakriti.gr τις δραματικές στιγμές που έζησαν, καταγγέλλοντας παράλληλα την έλλειψη και την κατάσταση των φρεατίων στην περιοχή.

«Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι 36 χρόνια εδώ. Το νερό μισό μέτρο, το νερό παντού, με λάσπες μαζί. Λάσπες, να δείτε, λάσπες».

Όπως περιγράφει, η κατάσταση επιδεινώθηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά. «Όλη νύχτα έβρεχε. Πέντε η ώρα άρχισε… πέντε παρά δέκα το πολύ νερό. Έξι και πέντε άρχισε, σε δέκα λεπτά μέσα έγινε αυτό που βλέπετε όλο εδώ. Και πλημμύρισαν πολλά υπόγεια».

Μισό μέτρο νερό κάλυψε τους δρόμους, με την περιοχή να μετατρέπεται σε έναν ορμητικό χείμαρρο. «Για μισό μέτρο νερό συσσωρεύτηκε εδώ. Το μισό μέτρο νερό είναι που κατέβαινε εδώ, ο ποταμός. Αυτό είναι ποτάμι εδώ όλο».

Ανησυχία

Στη γέφυρα της περιοχής η ανησυχία ήταν έκδηλη, καθώς η στάθμη των υδάτων ανέβαινε σταθερά.

«Δυστυχώς τα νερά ανεβαίνουν συνεχώς, το τελευταίο μισάωρο που είμαι εδώ έχουν ανέβει 20 πόντοι ακόμα… δεν μας έφτανε το εμπόδιο της γέφυρας, έχουμε τώρα και το εμπόδιο των αγωγών το οποίο έχει γίνει ακριβώς στο χειρότερο σημείο».

Την ίδια ώρα, κάτοικοι θέτουν ερωτήματα για την κατάσταση του ποταμού και την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.

«Ο ποταμός έχει καθαριστεί;»

Στο στόχαστρο των κατοίκων βρίσκονται και οι αρμόδιοι, με τους ίδιους να ζητούν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.

«Οι αρμόδιοι μας θυμούνται, έρχονται σε όλες τις εκλογές και μας κοροϊδεύουν. “Θα φτιάξουμε εδώ”… Δεν θα φτιάξουν το επόμενο για να φέρουν τα νερά και όλα αυτά».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα φρεάτια.

«Φρεάτια, φρεάτια, φρεάτια. Φρεάτια ακόμα δεν τα είδαμε. Το θέμα είναι οι ζημιές. Είναι τώρα, καταστραφήκαμε».

«Δεν υπάρχουν καθόλου φρεάτια. Δεν υπάρχουν φρεάτια. Ενώ σε άλλα σημεία τα φρεάτια έτσι είναι βουλωμένα».

Την ίδια ώρα, ο δρόμος προς τη γέφυρα του Ξεροποτάμου έκλεισε, καθώς η στάθμη του νερού έχει ανέβει επικίνδυνα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο ύψος της γέφυρας της Φοινικιάς, όπου καταστηματάρχες παρακολουθούν με αγωνία τη στάθμη του νερού, φοβούμενοι ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με πλημμυρικά φαινόμενα που έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν.