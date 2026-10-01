Θάνατος Μαζωνάκη: Παραιτήθηκε ο Νίκος Αλεξανδρής από την υπεράσπιση της γιατρού

Για δεύτερη φορά μένει χωρίς συνήγορο υπεράσπισης η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. O δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής παραιτήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, μία μέρα μετά την πρώτη τους συνάντηση, ανακοινώνοντας πως τελικά δεν θα αναλάβει την υπεράσπισή της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του, «κατόπιν συνεννοήσεως με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο».

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί η απόφαση των δικηγόρων Νίκου Αγαπηνού και Τέλλου Αγαπηνού να αποχωρήσουν από την υπεράσπιση της γιατρού και να παραμείνουν αποκλειστικά σε αυτήν του συζύγου της. Στη δική τους ανακοίνωση είχαν αναφέρει: «Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του. Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς».