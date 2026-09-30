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Με επιβλητική εμφάνιση από το πρώτο κιόλας λεπτό, ο Παναθηναϊκός έδειξε τις διαθέσεις του απέναντι στη Βιλερμπάν και δεν της άφησε κανένα περιθώριο να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με το εμφατικό 102-79 στο κατάμεστο T-Center, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» δεν χρειάστηκαν περισσότερα από 5 λεπτά για να επιβάλλουν πλήρως το ρυθμό τους απέναντι σε μία Βιλερμπάν, η οποία απλώς… παρακολουθούσε. Οι Τζέριαν Γκραντ και Σιλβέν Φρανσίσκο ανέλαβαν… δράση στην πρώτη περίοδο κι «έχτισαν» γρήγορα μία διψήφια διαφορά πόντων για τον Παναθηναϊκό ο οποίος έκλεισε το δεκάλεπτο με 25-13.

Στη δεύτερη περίοδο πήρε την… σκυτάλη ο Μαντζούκας, ο οποίος άρχισε να «πυροβολεί» από παντού έξω απ’ τα 6.75 (11 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο), ανεβάζοντας τη διαφορά σε πολύ μεγάλα επίπεδα και μη αναστρέψιμα από πολύ νωρίς.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στο τρίτο δεκάλεπτο, συντηρώντας μία σταθερή διαφορά άνω των 20 πόντων, με τους Ρογκαβόπουλο, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου να μπαίνουν στην «εξίσωση» της επίθεσης.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» συνέχισαν να ελέγχουν πλήρως το τέμπο του αγώνα, έχοντας εξαιρετική εικόνα σε άμυνα κι επίθεση και με τον Φρανσίσκο να παραμένει σε υψηλές… πτήσεις, έφτασαν στην πρώτη «κατοστάρα» της σεζόν χάρις σε ένα τρίποντο του Καλαϊτζάκη στο φινάλε, μέσα σε θερμό χειροκρότημα απ’ το κοινό τους…

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 56-34, 80-56, 102-79

Διαιτητές: Γιαβόρ, Γιόβτσιτς, Αλιάγκα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 7 (2), Φρανσίσκο 19 (3), Μωραΐτης 2, Μπαντιό 5 (1), Ρογκαβόπουλος 12 (1), Γκραντ 13 (2), Λεσόρ 12, Γιαμπουσέλε 9, Μπόνγκα 2, Μήτογλου 5, Μαντζούκας 16 (4).

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Τόνι Πάρκερ): Καλέ 2, Νταντά 7 (1), Μιλς 5, Μάσα 5, Γκέις 8 (2), Μπολομπόι 2, Λάιτι 11 (3), Μπεσόν 10, Πονς 2, Γουότερς 7, Σέστινα 14 (3), Κράουντερ 4.