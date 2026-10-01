Συρία: Επτά νεκροί και τέσσερις τραυματίες από επίθεση ενόπλων σε λεωφορείο στη Χομς

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση σε λεωφορείο στην επαρχία Χομς της Συρίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.
Η επίθεση σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του λεωφορείου. Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για το περιστατικό.
🚨🚨#WesternSyria: Civilians Killed and Wounded in A Terrorist Sectarian Attack on Bus in #Masyaf, (W #Hama)
An armed terrorist group attacked a van carrying employees and engineers from al-Mateen Company near Masyaf Bridge in the Hama countryside, killing and wounding several… pic.twitter.com/Hq3PoZlUwJ
— Syria Justice Archive (@SyJusticeArc) September 30, 2026
Σύμφωνα με πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μεταξύ των επιβατών βρίσκονταν μηχανικοί και εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας.
Στους νεκρούς περιλαμβάνεται επίσης υπάλληλος της Συριακής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.
⚡️ Syria
Casualties and injuries due to targeting a bus carrying engineers and workers belonging to Al-Matin Company on the Masyaf bridge on the Hula road pic.twitter.com/kKoHYz88Su
— Middle East Observer (@ME_Observer_) September 30, 2026
Έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά στη Δαμασκό
Την ίδια ώρα, κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκε έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά σε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της Συρίας, στην ευρύτερη περιοχή της Δαμασκού.
Το περιστατικό καταγράφηκε δύο ημέρες μετά το σαμποτάζ σε αγωγό φυσικού αερίου στην ανατολική Συρία.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.