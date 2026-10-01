Συρία: Επτά νεκροί και τέσσερις τραυματίες από επίθεση ενόπλων σε λεωφορείο στη Χομς

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση σε λεωφορείο στην επαρχία Χομς της Συρίας, ενώ παράλληλα σημειώθηκε έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά στη Δαμασκό. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και για τα δύο περιστατικά, χωρίς να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν συνδέονται μεταξύ τους ή ποια είναι τα κίνητρα των δραστών.

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Διεθνή Νέα

Συρία, νεκροί, λεωφορείο Χομς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση σε λεωφορείο στην επαρχία Χομς της Συρίας.
  • Η επίθεση σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του λεωφορείου. Μεταξύ των επιβατών βρίσκονταν μηχανικοί και εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας, καθώς και υπάλληλος της Συριακής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.
  • Την ίδια ώρα, σημειώθηκε έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά στη Δαμασκό, δύο ημέρες μετά από σαμποτάζ σε αγωγό στην ανατολική Συρία, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση σε λεωφορείο στην επαρχία Χομς της Συρίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Η επίθεση σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του λεωφορείου. Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για το περιστατικό.

Σύμφωνα με πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μεταξύ των επιβατών βρίσκονταν μηχανικοί και εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας.

Στους νεκρούς περιλαμβάνεται επίσης υπάλληλος της Συριακής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.

Έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά στη Δαμασκό

Την ίδια ώρα, κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκε έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά σε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της Συρίας, στην ευρύτερη περιοχή της Δαμασκού.

Το περιστατικό καταγράφηκε δύο ημέρες μετά το σαμποτάζ σε αγωγό φυσικού αερίου στην ανατολική Συρία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

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