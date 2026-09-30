Αλάσκα: Ο Backpack είναι η πιο παχιά αρκούδα για το 2026 – «Είναι ένας ήρεμος γίγαντας» – ΒΙΝΤΕΟ

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Λέγεται Backpack. Είναι μεγάλος, όχι, πιο σωστά, τεράστιος καφέ αρκούδος και συγχρόνως ο νικητής του διάσημου διαγωνισμού «Fat Bear Week 2026». Σε απλά ελληνικά κατέτησε τον τίτλο της πιο παχιάς αρκούδας του Εθνικού Πάρκου και Καταφυγίου Κατμάι της Αλάσκας.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διοργανώνει τον ετήσιο αυτό διαγωνισμό ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η αρκούδα, γνωστή για τον ήπιο της χαρακτήρα, αναδείχθηκε νικήτρια με περισσότερες από 100.000 ψήφους, κερδίζοντας έστω και με μικρή διαφορά την Bear 910.

Ο διαγωνισμός, ο οποίος διεξάγεται για 12ο χρόνο, είναι ένα αφιέρωμα στις συνολιοκά 2.200 καφέ αρκούδες που ζουν στο καταφύγιο της Χερσονήσου της Αλάσκας.

Ο περσινός νικητής, ο «Chunk» — γνωστός επίσημα ως «Bear 32» — ηττήθηκε μόλις στον πρώτο γύρο του διαγωνισμού από τον «Bucky», ο οποίος στη συνέχεια έχασε την αναμέτρησή του με τον «Backpack», γνωστό επίσημα ως «Bear 89».

Οι συγκεκριμένες αρκούδες, οι οποίες ζουν κοντά στον ποταμό Μπρουκς, τρώνε σε μεγάλες ποσότητες σολομούς, ώστε να συσσωρεύσουν αποθέματα λίπους που θα χρειαστούν για να επιβιώσουν τον χειμώνα.

Ο Backpack έχει το συγκεκριμένο όνομα καθώς από μικρός ήθελε να σκαρφαλώνει στην πλάτη της μητέρας του. Θα πέσει σύντομα σε χειμερία νάρκη, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και έξι μήνες.

Αν και δεν είναι γνωστό πόσα κιλά είναι ακριβώς ο Backpack, οι ενήλικες αρσενικές καφέ αρκούδες ζυγίζουν κατά μέσο όρο από 270 έως και 410 κιλά στα μέσα του καλοκαιριού. Τα μεγαλύτερα αρσενικά μπορούν να φτάσουν πάνω από 540 κιλά, ενώ τα θηλυκά τουλάχιστον 300.

«Σε αντίθεση με πολλούς μεγάλους ενήλικους αρσενικούς αρκούδους, ο Backpack δεν έχει δείξει ποτέ ιδιαίτερη επιθετικότητα προς τους αντιπάλους του», αναγράφεται στο προφίλ του στο explore.org. «Είναι μια ήρεμη δύναμη που δεν εμπλέκεται σε καβγάδες και συχνά καταγράφεται από τις live κάμερες να κάθεται πάνω σε ένα βράχο του ποταμού, κοιτώντας το τοπίο γύρω του, σαν να το απολαμβάνει».