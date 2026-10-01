Flydubai: Σε σταθερή κατάσταση ο Ινδός πιλότος μετά την επίθεση του συγκυβερνήτη – «Είναι πραγματικός ήρωας», λέει ο Νετανιάχου

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Σε «σταθερή κατάσταση» νοσηλεύεται στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας ο Ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη σε πτήση της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

«Η πρεσβεία μας στο Ριάντ και το προξενείο μας στην Τζέντα παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του κ. Σμιτ Ματσάρ, του γενναίου Ινδού πιλότου πτήσης της flydubai που εξετράπη στο Ταμπούκ σήμερα», αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρεσβεία της Ινδίας στην σαουδαραβική πρωτεύουσα.

«Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης Ταμπούκ στο βορειοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας και λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα», συμπληρώνει.

Υπογραμμίζοντας πως η πληροφόρηση που είχε για τον Σμιτ Ματσάρ ήταν ότι νοσηλεύεται σε «σταθερή κατάσταση», η ινδική πρεσβεία στο Ριάντ εκφράζει την ελπίδα πως θα αναρρώσει το συντομότερο δυνατόν.

«Βρισκόμαστε σε επαφή με την οικογένειά του και τη διαβεβαιώνουμε πως θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πορεία της υγείας του σε συνεργασία με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας», παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη, αναφέρει.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίνεσε το θάρρος του πιλότου της flydubai ο οποίος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη που φέρεται να επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους.

«Χαιρετίζω τον Ινδό πιλότο Σμιτ Ματσάρ για το απαράμιλλο θάρρος του. Παρότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, πάλεψε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη – αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία», έγραψε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων, ανάμεσά τους ισραηλινοί υπήκοοι», ανέφερε ο Νετανιάχου, ο οποίος ευχήθηκε στον Ματσάρ ταχεία ανάρρωση και υπογράμμισε πως «είναι πραγματικός ήρωας».

My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery. Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker — preventing a catastrophic mid-air… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

«Υπονόμευση στις σχέσεις με τα ΗΑΕ» βλέπει το Ισραήλ

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε σήμερα τους διπλωμάτες του ότι το επεισόδιο σε πτήση της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πρόκειται για «απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο Ισραηλινούς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις Συμφωνίες του Αβραάμ», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, Έντεν Μπαρ Ταλ, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ενημέρωσης «ισραηλινών πρεσβευτών και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών ανά τον κόσμο».