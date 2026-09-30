Νέα ένταση στη Βαλτική: Η Ρωσία διαμαρτύρεται για εμπλοκή πολεμικού πλοίου της με στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας

Η Ρωσία κάλεσε τον πρέσβη της Δανίας στη Μόσχα για να διαμαρτυρηθεί για ένα περιστατικό στα μέσα Σεπτεμβρίου στη Βαλτική Θάλασσα, στο οποίο ενεπλάκησαν ρωσικό πολεμικό πλοίο και δανέζικο στρατιωτικό ελικόπτερο. Η Δανία κάνει λόγο για «φωτογραφική επιχείρηση ρουτίνας» και εκτόξευση φωτοβολίδων, ενώ η Ρωσία κατηγορεί το ελικόπτερο για «μη επαγγελματικούς και προκλητικούς ελιγμούς».

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RUSSIA - FLAG - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: PBS NEWS
RUSSIA - FLAG - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: PBS NEWS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρωσία κάλεσε τον πρέσβη της Δανίας στη Μόσχα για να διαμαρτυρηθεί εντόνως μετά το περιστατικό του περασμένου Σεπτεμβρίου στη Βαλτική, όπου ενεπλάκησαν ρωσικό πολεμικό πλοίο και δανέζικο στρατιωτικό ελικόπτερο.
  • Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για «μη επαγγελματικούς και προκλητικούς ελιγμούς» του ελικοπτέρου, το οποίο «πλησίασε επικίνδυνα και πέταξε πάνω από το ρωσικό πλοίο σε ύψος χαμηλότερο των 50 μέτρων».
  • Ενώ η Δανία έκανε λόγο για «φωτογραφική επιχείρηση ρουτίνας» και κατηγόρησε τη Ρωσία για εκτόξευση φωτοβολίδων, η Μόσχα δήλωσε ότι οι φωτοβολίδες εκτοξεύθηκαν «όχι προς την κατεύθυνση του αεροσκάφους αλλά στην αντίθετη κατεύθυνση», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο κλιμάκωσης.

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Τον πρέσβη της Δανίας στη Μόσχα κάλεσε σήμερα η Ρωσία για να διαμαρτυρηθεί μετά το περιστατικό στα μέσα Σεπτεμβρίου στο οποίο ενεπλάκησαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο και ένα ελικόπτερο του στρατού της Δανίας στη Βαλτική Θάλασσα.

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Για το περιστατικό, η Δανία υποστηρίζει ότι ένα ελικόπτερο Fennec είχε πλησιάσει ρωσική φρεγάτα στα διεθνή ύδατα για μια «φωτογραφική επιχείρηση ρουτίνας» και κατηγορεί την διοίκηση του ρωσικού πλοίου ότι εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες προς την πλευρά του ελικοπτέρου.

Για «μη επαγγελματικούς και προκλητικούς ελιγμούς» του στρατιωτικού ελικοπτέρου έκανε λόγο το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας  και κάλεσε τον Δανό πρέσβη προκειμένου να διαμαρτυρηθεί εντόνως.

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«Το αεροσκάφος πλησίασε επικίνδυνα και πέταξε πάνω από το ρωσικό πλοίο σε ύψος χαμηλότερο των 50 μέτρων, κάτι που αποτελεί πραγματική απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας», κατήγγειλε η Μόσχα. «Όλες οι προειδοποιήσεις που αφορούσαν την παρουσία του ελικοπτέρου σε επικίνδυνο ύψος, και διαβιβάστηκαν επανειλημμένα από το ρωσικό πλήρωμα στις διεθνείς συχνότητες, αγνοήθηκαν», τόνισε η ρωσική πλευρά. Όπως δήλωσε η ρωσική διπλωματία, «το πολεμικό πλοίο εκτόξευσε τις δύο φωτοβολίδες όχι προς την κατεύθυνση του αεροσκάφους αλλά στην αντίθετη κατεύθυνση».

Ταυτόχρονα, η Μόσχα κατήγγειλε «κατάφωρη παραβίαση των συμβάσεων που ισχύουν για το δίκαιο της θάλασσας» και τις «παράλογες κατηγορίες των δανέζικων Αρχών σε βάρος της Ρωσίας μετά το περιστατικό αυτό». «Η επανάληψη τέτοιων απερίσκεπτων πράξεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση και να δημιουργήσει τον κίνδυνο ενός σοβαρού περιστατικού», προειδοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

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Η διαμαρτυρία αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου. Ο στρατός της Δανίας είχε δηλώσει τότε ότι ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες προς ένα δανέζικο ελικόπτερο που είχε σταλεί για να το φωτογραφήσει σε διεθνή ύδατα στ’ ανοιχτά της Δανίας.

Αργότερα, η Μόσχα επιβεβαίωσε το περιστατικό, λέγοντας ότι το πλήρωμα ενήργησε για να αποτρέψει μια «πρόκληση» από το ελικόπτερο.

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