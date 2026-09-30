Θεσσαλονίκη: «Βροχή» οι καταγγελίες για την κλινική που έκανε παράνομες χημειοθεραπείες – «Σε 3 μέρες κατάφεραν να τη γεμίσουν με πληγές»

Ξεκάθαρες και σαφείς απαντήσεις από την περιφέρεια για τους πλημμελείς ελέγχους στις δύο κλινικές που σφραγίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, αναζητούν συγγενείς των νοσηλευόμενων. Αφού επιβλήθηκε το κλείσιμο στους συγκεκριμένους ιατρικούς χώρους, έρχονται στο φως πολλές και σοβαρές καταγγελίες, γεγονός που γεννά προβληματισμό, για το πώς λειτουργούσαν τελικά, ειδικά η κλινική που προχωρούσε σε χημειοθεραπείες, ενώ δεν είχε άδεια.

«Ήταν απάνθρωπες οι συνθήκες, είναι ένα κολαστήριο χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, ούρλιαζαν (οι άνθρωποι που νοσηλεύονταν», αναφέρει συγγενής ασθενή και συνεχίζει: «Δεν γίνονται οι σωστοί έλεγχοι στον ιδιωτικό τομέα. Είτε κλινική είναι αυτή, είτε βρεφονηπιακός σταθμός είναι, οτιδήποτε. Τα “κουκουλώνουν” στον ιδιωτικό τομέα».

Πολλοί είναι οι συγγενείς ασθενών που καταγγέλλουν πια τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρτατούσαν εντός του ιδιωτικού θεραποευτηρίου. Υποστηρίζουν ότι αρκετές φορές το προσωπικό άφηνε ακόμα χωρίς νερό και φαγητό τους ηλικιωμένους.

«Σε 3 μέρες κατάφεραν να τη γεμίσουν με πληγές»

Η Βιργινία, κόρη 74χρονης ασθενούς, μίλησε στον ANT1 και αποκάλυψε: «Η μητέρα μου είχε κάνει εγχείρηση καρκίνο στο παχύ έντερο, πήγε καλά. Όταν βγήκε είχε ένα ατύχημα και έσπασε το δεξί της χέρι και από εκεί και μετά για κάποιον λόγο σταμάτησε να περπατάει.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουνίου την έβαλα στην κλινική. Σε τρεις μέρες πήγα και την πήρα και την πήγα σε άλλο κέντρο αποκατάστασης γιατί δεν είχα καμία επαφή μαζί της. Με το ζόρι μου μιλούσε κι όταν πήγα να την πάρω με ασθενοφόρο έπαθα σοκ. Ήταν σχεδόν αφυδατωμένη. Και κατάφεραν μέσα σε τρεις μέρες να τη γεμίσουν με πληγές».

Για τη δεύτερη κλινική έχει εκδοθεί η απόφαση για το κλείσιμο και επιδόθηκε την περασμένη εβδομάδα.

«Ο γονείς μου πέθαναν σε αυτήν την κλινική»

Συγκλονίζει με τα λεγόμενά του άλλος καταγγέλων:

«Θέλω να πω σε όλους ότι και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου “φύγανε” μέσα σε αυτή την κλινική, τη συγκεκριμένη. Ο μπαμπάς μου έφυγε πριν 1,5 μήνα. Τη μητέρα μου την είχα σε άλλη κλινική, στη Θέρμη, η οποία ήταν η χειρότερη κατάσταση που μπορεί να πας τον άνθρωπό σου».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, εντοπίστηκαν από την περιφέρεια παραβάσεις που έχουν αντίκτυπο στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών εκ μέρους των δύο κλινικών.

«Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της, έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα στη σφράγιση όχι μίας αλλά δύο ιδιωτικών κλινικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις του νομικού πλαισίου που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας».