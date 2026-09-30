Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Σέρβος που αναζητείτο με ερυθρά αγγελία – Εξετάζεται σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας συνέλαβαν στη Θεσσαλονίκη έναν 26χρονο Σέρβο, ο οποίος αναζητείτο με ερυθρά αγγελία για υπόθεση ληστείας.

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 26χρονος Σέρβος από την Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας.
  • Σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για ληστεία, ενώ οι ελληνικές Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο σύνδεσής του με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια.
  • Ο Σέρβος εντοπίστηκε σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της νέας παραλίας, φέρεται δε να είχε εισέλθει στην Ελλάδα το περασμένο Σάββατο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 26χρονου Σέρβου, προχώρησαν το απόγευμα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της νέας παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Κατά την ίδια αστυνομική επιχείρηση προσήχθησαν άλλα τρία άτομα.

Ο 26χρονος φέρεται να είχε εισέλθει στην Ελλάδα το περασμένο Σάββατο. Οι ελληνικές Αρχές φαίνεται πως είχαν ενημερωθεί για την παρουσία του στη χώρα μας και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διερευνούν το ενδεχόμενο σύνδεσής του με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια.

Σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για υπόθεση ληστείας, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί από τις σερβικές αρχές και με άλλες εγκληματικές πράξεις.

 

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