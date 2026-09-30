ΗΠΑ: Ανατροπή στο παρά πέντε για την Κρίστα Πάικ – «Πάγωσε» την τελευταία στιγμή η εκτέλεσή της

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Ανατροπή της τελευταίας στιγμής σημειώθηκε στην υπόθεση της Κρίστα Πάικ, της μοναδικής γυναίκας που βρίσκεται στην πτέρυγα θανατοποινιτών του Τενεσί, καθώς ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ ανέστειλε την εκτέλεσή της την Τετάρτη (30/9), λιγότερο από δύο ώρες πριν οδηγηθεί στον θάνατο με θανατηφόρα ένεση.

Η 50χρονη, η οποία καταδικάστηκε για τη βάναυση δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995, επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στην πολιτεία εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια.

Σύμφωνα με το Reuters, το Ομοσπονδιακό Εφετείο της 6ης Περιφέρειας διέταξε μια «σύντομη αναστολή της εκτέλεσης», προκειμένου να εξετάσει τον ισχυρισμό της Πάικ ότι το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που είχε υποστεί κατά την παιδική της ηλικία δεν συνεκτιμήθηκε επαρκώς κατά την επιβολή της ποινής της.

Το δικαστήριο δεν προσδιόρισε πόσο θα διαρκέσει η αναστολή.

Άμεση αντίδραση του Τενεσί – Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

Η απόφαση του Εφετείου προκάλεσε την άμεση αντίδραση των αρχών του Τενεσί.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας προσέφυγε αμέσως στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ζητώντας να ακυρωθεί η αναστολή και να επιτραπεί η εκτέλεση της θανατικής ποινής.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, την Τρίτη, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε απορρίψει άλλη προσφυγή της Πάικ, με την οποία ζητούσε να σταματήσει η εκτέλεσή της.

Η διαδικασία είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο σωφρονιστικό ίδρυμα υψίστης ασφαλείας Riverbend, στο Νάσβιλ, πρωτεύουσα του Τενεσί.

Προηγουμένως, ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μπιλ Λι, είχε απορρίψει το αίτημα επιείκειας της 50χρονης, με το οποίο ζητούσε τη μετατροπή της θανατικής ποινής σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Η 19χρονη Κολίν Σλέμερ, σε φωτογραφία που παραχώρησε η οικογένειά της. (Οικογενειακό αρχείο)

Η δολοφονία της 19χρονης που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

Η Κρίστα Πάικ ήταν μόλις 18 ετών τον Ιανουάριο του 1995, όταν μαζί με τον 17χρονο τότε σύντροφό της, Τάνταριλ Σιπ, και ένα τρίτο πρόσωπο παρέσυραν τη 19χρονη Κολίν Σλέμερ σε δασώδη περιοχή.

Οι τρεις γνωρίζονταν από κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης στο Νόξβιλ του Τενεσί.

Η νεαρή γυναίκα βασανίστηκε και δολοφονήθηκε με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο.

Η αγριότητα του εγκλήματος προκάλεσε τεράστια δημοσιότητα, καθώς οι δράστες είχαν χαράξει ανάποδο πεντάγραμμο στο στήθος του θύματος και είχαν αφαιρέσει κομμάτι από το κρανίο της, το οποίο κράτησαν ως ενθύμιο.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στη δίκη, η Πάικ θεωρούσε τη Σλέμερ ερωτική αντίζηλο, πιστεύοντας ότι ενδιαφερόταν για τον σύντροφό της.

Η Πάικ και ο Σιπ ομολόγησαν τη δολοφονία και καταδικάστηκαν το επόμενο έτος για φόνο πρώτου βαθμού.

Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο, ενώ ο Σιπ σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Η τρίτη κατηγορούμενη, Σαντόλα Πίτερσον, η οποία ήταν επίσης 18 ετών και είχε αναλάβει να παρακολουθεί την περιοχή όσο οι άλλοι δύο διέπρατταν το έγκλημα, κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας και της επιβλήθηκε ποινή επιτήρησης.

Christa Pike, in 1998, made her plea for mercy from death row.

Her central argument was that she should not face execution for a crime committed at 18, one that involved two other people. She portrayed herself as a “messed‑up kid” who had done something terrible, but insisted… — Pulse Media Hub (@sunwaytechhub) September 30, 2026

Είχε καταδικαστεί και για απόπειρα δολοφονίας άλλης κρατούμενης

Η Κρίστα Πάικ παραμένει η μοναδική γυναίκα στην πτέρυγα θανατοποινιτών του Τενεσί.

Σύμφωνα με το Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών της πολιτείας, τον Αύγουστο του 2001 καταδικάστηκε επίσης για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, έπειτα από επίθεση εναντίον άλλης κρατούμενης.

Η υπόθεσή της έχει συγκεντρώσει διεθνές ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της ηλικίας της κατά την τέλεση του εγκλήματος και του ιστορικού κακοποίησης που επικαλείται η υπεράσπισή της.

Εάν πραγματοποιηθεί η εκτέλεση, η Πάικ θα είναι το μοναδικό πρόσωπο που εκτελείται στο Τενεσί στη σύγχρονη εποχή της θανατικής ποινής για έγκλημα που διέπραξε σε εφηβική ηλικία.

Οι δύο βιασμοί σε ηλικία 11 και 17 ετών

Σε αίτημα επιείκειας 226 σελίδων προς τον κυβερνήτη, οι δικηγόροι της Πάικ παρουσίασαν στοιχεία για το ιστορικό βίας, παραμέλησης και σεξουαλικής κακοποίησης που, όπως υποστηρίζουν, σημάδεψε την παιδική της ηλικία.

Μεταξύ άλλων, κατέγραψαν ότι η Πάικ είχε πέσει θύμα δύο βιασμών, σε ηλικία 11 και 17 ετών.

Επικαλέστηκαν επίσης τις διαγνώσεις που έλαβε κατά τη διάρκεια της κράτησής της για διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες.

Οι συνήγοροί της παρουσίασαν ακόμη στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η μητέρα της κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Κατά την υπεράσπιση, αυτό συνέβαλε σε προβλήματα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου της Πάικ, τα οποία δυσχέραιναν τον έλεγχο των παρορμήσεών της σε νεαρή ηλικία.

Christa Gail Pike es la mujer del video. Ella es la única mujer en el corredor de la muerte en Tennessee (EE.UU.). Fue condenada a muerte en 1996 (hace 31 años) por el brutal asesinato de Colleen Slemmer, una chica de 19 años, en 1995.

Qué hizo: • Cuando tenía 18 años,… pic.twitter.com/JVC3pVbIWL — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) June 19, 2026

«Το 18χρονο κορίτσι που διέπραξε το έγκλημα δεν υπάρχει πια»

Μετά την απόρριψη του αιτήματος επιείκειας από τον κυβερνήτη Μπιλ Λι, οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι η γυναίκα που βρίσκεται σήμερα στη φυλακή διαφέρει σημαντικά από τη νεαρή που καταδικάστηκε για τη δολοφονία.

«Το 18χρονο κορίτσι που υπέφερε από σοβαρή ψυχική ασθένεια και σχεδόν παραλυτικό ψυχικό τραύμα δεν υπάρχει πλέον», ανέφεραν.

«Η Κρίστα είναι σήμερα μία 50χρονη γυναίκα που έχει μετανιώσει, κατανοεί τις πράξεις της, λαμβάνει κατάλληλη θεραπεία για την ψυχική της ασθένεια και προσφέρει υποστήριξη και καθοδήγηση σε άλλες κρατούμενες», πρόσθεσαν.

Από την πλευρά της, η μητέρα του θύματος, Μέι Μαρτίνες, έχει ταχθεί δημόσια υπέρ της εκτέλεσης της Πάικ.

Παρέμβαση εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε πρόσφατα τη μετατροπή της θανατικής ποινής της Πάικ.

Παράλληλα, ειδικοί στη σεξουαλική βία και το ψυχικό τραύμα υποστήριξαν ότι η διαδικασία της εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση θα μπορούσε να προκαλέσει στην 50χρονη έντονες και τραυματικές αναβιώσεις των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού που είχε υποστεί ως παιδί.

Κατά την εκτίμησή τους, αυτό θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ψυχική οδύνη που θα βίωνε κατά την εκτέλεσή της.

Μόλις 18 γυναίκες έχουν εκτελεστεί στις ΗΠΑ από το 1976

Οι εκτελέσεις γυναικών παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Death Penalty Information Center, από το 1976, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε την επανέναρξη της θανατικής ποινής, μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί 1.683 άνθρωποι, εκ των οποίων μόλις 18 ήταν γυναίκες.

Στο Τενεσί είχαν πραγματοποιηθεί 17 εκτελέσεις κατά τη σύγχρονη περίοδο εφαρμογής της θανατικής ποινής, πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεση της Πάικ.

Τον περασμένο Μάιο, οι σωφρονιστικές αρχές της πολιτείας είχαν αναγκαστεί να διακόψουν την προσπάθεια εκτέλεσης άνδρα καταδικασμένου για δολοφονίες, καθώς δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κατάλληλη φλέβα για τη χορήγηση της θανατηφόρας ένεσης.

Πλέον, η τύχη της Κρίστα Πάικ εξαρτάται από τη νέα δικαστική διαδικασία, καθώς η αναστολή που χορηγήθηκε δεν ακυρώνει τη θανατική καταδίκη, ενώ το Τενεσί επιδιώκει ήδη την ανατροπή της.