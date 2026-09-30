Φρίκη στη Νότια Καρολίνα: Μητέρα κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 50 φορές τα δύο παιδιά της – ΒΙΝΤΕΟ

Μια 35χρονη μητέρα στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι και αμβλύ αντικείμενο στα δύο ανήλικα παιδιά της, 6 και 3 ετών, προκαλώντας τους περίπου 50 τραύματα. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση και αναμένεται να αναρρώσουν, αν και ο 6χρονος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού δακτύλων ή χεριού

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονίζει η υπόθεση στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, όπου μια 35χρονη μητέρα κατηγορείται ότι επιτέθηκε με απίστευτη αγριότητα στα δύο παιδιά της, ηλικίας 6 και 3 ετών.
  • Τα δύο παιδιά έφεραν περίπου 50 τραύματα από μαχαίρι, με τον 6χρονο να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού. Ωστόσο, μεταφέρθηκαν σε σταθερή κατάσταση και αναμένεται να αναρρώσουν.
  • Η φρικτή υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο 6χρονος κατάφερε να τηλεφωνήσει στη γιαγιά του. Η 35χρονη μητέρα αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και δεν της χορηγήθηκε εγγύηση.

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Συγκλονίζει τη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ μία φρικτή υπόθεση με μία 35χρονη μητέρα η οποία κατηγορείται ότι επιτέθηκε με πρωτόγνωρη αγριότητα στα δύο παιδιά της, ηλικίας μόλις 6 και 3 ετών, στο σπίτι τους στο Spartanburg.

Τα δύο παιδιά έφεραν περίπου 50 τραύματα από μαχαίρι, σύμφωνα με τις αρχές. Ιδιαίτερα σοβαρά τραυματίστηκε ο 6χρονος, ο οποίος κινδυνεύει με ακρωτηριασμό δακτύλων ή του χεριού του.

Η Taylor Gosnell, 35 ετών, φέρεται να επιτέθηκε στα παιδιά χρησιμοποιώντας μαχαίρι αλλά και ένα ακόμα αμβλύ αντικείμενο.

«Μεταξύ των δύο παιδιών, εκτιμούμε ότι υπήρχαν περίπου 50 τραύματα από μαχαιριές», δήλωσε ο Graham McLellan από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Spartanburg, σύμφωνα με το WCBD News 2.

Στην ακροαματική διαδικασία για την εγγύηση, οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι ορισμένα από τα τραύματα ήταν τόσο βαθιά ώστε έφταναν μέχρι το οστό.

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού δακτύλων και πιθανώς ενός χεριού, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού που υπέστη», ανέφεραν οι αρχές.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Spartanburg Regional Medical Center σε σταθερή κατάσταση και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αναμένεται να αναρρώσουν.

Το τηλεφώνημα του 6χρονου στη γιαγιά του

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο 6χρονος κατάφερε να τηλεφωνήσει στη γιαγιά του και της είπε ότι πεινούσε.

Η γυναίκα, μαζί με τον πρώην σύντροφο της 35χρονης, πήγε στο σπίτι και ειδοποίησε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν στις περίπου 14:30 το Σάββατο για να ελέγξουν την κατάσταση των παιδιών. Μπαίνοντας στο σπίτι, βρήκαν τα δύο παιδιά μόνα και καλυμμένα με αίματα. Αίματα υπήρχαν και σε διάφορα σημεία του σπιτιού, ενώ τηλεόραση και καθρέφτες είχαν καταστραφεί, ενώ γυαλιά και άλλα αντικείμενα ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα.

Η Taylor Gosnell επέστρεψε στο σπίτι λίγο αργότερα. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι φαινόταν έντονα αναστατωμένη και μιλούσε γρήγορα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της ψυχικής της κατάστασης. Σύμφωνα με την εισαγγελία, επιχείρησε να φύγει και τελικά χρειάστηκε να ακινητοποιηθεί με χειροπέδες πάνω στο φορείο.

Σε βάρος της 35χρονης έχουν απαγγελθεί δύο κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκαν επιπλέον εντάλματα για κατοχή όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος.

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