Φρίκη στη Νότια Καρολίνα: Μητέρα κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 50 φορές τα δύο παιδιά της – ΒΙΝΤΕΟ

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Συγκλονίζει τη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ μία φρικτή υπόθεση με μία 35χρονη μητέρα η οποία κατηγορείται ότι επιτέθηκε με πρωτόγνωρη αγριότητα στα δύο παιδιά της, ηλικίας μόλις 6 και 3 ετών, στο σπίτι τους στο Spartanburg.

Τα δύο παιδιά έφεραν περίπου 50 τραύματα από μαχαίρι, σύμφωνα με τις αρχές. Ιδιαίτερα σοβαρά τραυματίστηκε ο 6χρονος, ο οποίος κινδυνεύει με ακρωτηριασμό δακτύλων ή του χεριού του.

Η Taylor Gosnell, 35 ετών, φέρεται να επιτέθηκε στα παιδιά χρησιμοποιώντας μαχαίρι αλλά και ένα ακόμα αμβλύ αντικείμενο.

«Μεταξύ των δύο παιδιών, εκτιμούμε ότι υπήρχαν περίπου 50 τραύματα από μαχαιριές», δήλωσε ο Graham McLellan από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Spartanburg, σύμφωνα με το WCBD News 2.

Psycho South Carolina mom stabs her two kids over 50 times in unhinged attack that leaves one facing amputation https://t.co/4AnBp5xRlX pic.twitter.com/rmNq4BL2dL — New York Post (@nypost) September 29, 2026

Στην ακροαματική διαδικασία για την εγγύηση, οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι ορισμένα από τα τραύματα ήταν τόσο βαθιά ώστε έφταναν μέχρι το οστό.

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού δακτύλων και πιθανώς ενός χεριού, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού που υπέστη», ανέφεραν οι αρχές.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Spartanburg Regional Medical Center σε σταθερή κατάσταση και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αναμένεται να αναρρώσουν.

Το τηλεφώνημα του 6χρονου στη γιαγιά του

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο 6χρονος κατάφερε να τηλεφωνήσει στη γιαγιά του και της είπε ότι πεινούσε.

Η γυναίκα, μαζί με τον πρώην σύντροφο της 35χρονης, πήγε στο σπίτι και ειδοποίησε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν στις περίπου 14:30 το Σάββατο για να ελέγξουν την κατάσταση των παιδιών. Μπαίνοντας στο σπίτι, βρήκαν τα δύο παιδιά μόνα και καλυμμένα με αίματα. Αίματα υπήρχαν και σε διάφορα σημεία του σπιτιού, ενώ τηλεόραση και καθρέφτες είχαν καταστραφεί, ενώ γυαλιά και άλλα αντικείμενα ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα.

Η Taylor Gosnell επέστρεψε στο σπίτι λίγο αργότερα. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι φαινόταν έντονα αναστατωμένη και μιλούσε γρήγορα.

What is going on with these Mothers? 💔 We need to pray hard for these babies 🙏 🚨PURE EVIL IN SOUTH CAROLINA: A 35-year-old mother stabs her two young children over 50 times in an unhinged attack that leaves her 6-year-old child facing potential arm amputation! Taylor… pic.twitter.com/WBFovNFTj7 — Michelle Maxwell ™ (@MichelleMaxwell) September 30, 2026

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της ψυχικής της κατάστασης. Σύμφωνα με την εισαγγελία, επιχείρησε να φύγει και τελικά χρειάστηκε να ακινητοποιηθεί με χειροπέδες πάνω στο φορείο.

Σε βάρος της 35χρονης έχουν απαγγελθεί δύο κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκαν επιπλέον εντάλματα για κατοχή όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος.