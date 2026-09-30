Ρόδος: Μεγάλη κινητοποίηση στο λιμάνι – Έσπασαν κάβοι κρουαζιερόπλοιου – ΦΩΤΟ

Μεγάλη κινητοποίηση του Λιμεναρχείου Ρόδου υπήρξε σήμερα Τετάρτη το βράδυ, όταν το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady έχασε τους κάβους πρόσδεσής του στο κεντρικό λιμάνι του νησιού λόγω κυμάτων. Παρά τη μετακίνηση του πλοίου και την επαφή του με άλλα σκάφη, δεν προκλήθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί χάρη στους άμεσους χειρισμούς του πλοιάρχου

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΡΟΔΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη κινητοποίηση του Λιμεναρχείου Ρόδου προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν έσπασαν κάβοι πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιου στο κεντρικό λιμάνι του νησιού.
  • Το κρουαζιερόπλοιο μετακινήθηκε προς την άκρη του λιμανιού και ήρθε σε επαφή με άλλα σκάφη, χωρίς να προκληθούν ζημιές σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
  • Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε κίνδυνος για επιβάτες ή το πλήρωμα, με την γρήγορη αντίδραση του πλοιάρχου να είναι καθοριστική για την αποτροπή σοβαρότερου περιστατικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μεγάλη κινητοποίηση του Λιμεναρχείου Ρόδου υπήρξε σήμερα Τετάρτη το βράδυ, όταν κρουαζιερόπλοιο, λίγο μετά τις 20:15 “έχασε” κάβους του στο κεντρικό λιμάνι του νησιού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έσπασαν κάβοι πρόσδεσής του εξαιτίας των κυμάτων.

Το κρουαζιερόπλοιο είχε καταπλεύσει αργά το απόγευμα, μία ημέρα νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξής του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Μετά τη θραύση των κάβων, μετακινήθηκε προς την άκρη του λιμανιού και ήρθε σε επαφή με ένα καταμαράν και δύο πλοιάρια που βρίσκονταν δεμένα στο σημείο, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να προκληθούν ζημιές.

Με άμεσους χειρισμούς του πλοιάρχου, το Scarlet Lady μετακινήθηκε με δικές του δυνάμεις και επανήλθε στη θέση του, αν και τέθηκαν σε ετοιμότητα τα ρυμουλκά του λιμανιού.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε κίνδυνος για επιβάτες ή το πλήρωμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γρήγορη αντίδραση του πλοιάρχου ήταν καθοριστική για την αποτροπή σοβαρότερου περιστατικού.

ΡΟΔΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

ΡΟΔΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ