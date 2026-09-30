Ρόδος: Μεγάλη κινητοποίηση στο λιμάνι – Έσπασαν κάβοι κρουαζιερόπλοιου – ΦΩΤΟ

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Μεγάλη κινητοποίηση του Λιμεναρχείου Ρόδου υπήρξε σήμερα Τετάρτη το βράδυ, όταν κρουαζιερόπλοιο, λίγο μετά τις 20:15 “έχασε” κάβους του στο κεντρικό λιμάνι του νησιού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έσπασαν κάβοι πρόσδεσής του εξαιτίας των κυμάτων.

Το κρουαζιερόπλοιο είχε καταπλεύσει αργά το απόγευμα, μία ημέρα νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξής του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Μετά τη θραύση των κάβων, μετακινήθηκε προς την άκρη του λιμανιού και ήρθε σε επαφή με ένα καταμαράν και δύο πλοιάρια που βρίσκονταν δεμένα στο σημείο, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να προκληθούν ζημιές.

Με άμεσους χειρισμούς του πλοιάρχου, το Scarlet Lady μετακινήθηκε με δικές του δυνάμεις και επανήλθε στη θέση του, αν και τέθηκαν σε ετοιμότητα τα ρυμουλκά του λιμανιού.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε κίνδυνος για επιβάτες ή το πλήρωμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γρήγορη αντίδραση του πλοιάρχου ήταν καθοριστική για την αποτροπή σοβαρότερου περιστατικού.