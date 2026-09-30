Γιώργος Μαζωνάκης: Υπερασπιστικό… διαζύγιο για τους γιατρούς του Κολωνακίου – «Η αλήθεια θα αποδειχθεί πολύ σύντομα» λέει η 56χρονη κατηγορούμενη

Νέα δεδομένα προστίθενται στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, καθώς οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, τη λειτουργία του σχετικού μηχανήματος, τον απινιδωτή που υπήρχε στον χώρο και τις καταθέσεις των προσώπων που βρίσκονταν εκεί.

Την ίδια στιγμή, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί φαίνεται να ακολουθούν διαφορετικές υπερασπιστικές γραμμές, με τον 58χρονο να αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στη θεραπεία του τραγουδιστή και την 56χρονη να επιμένει ότι κατέθεσε την αλήθεια στον ανακριτή.

Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, αλλά και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

«Δεν έκρυψα τίποτα στην απολογία μου στον ανακριτή. Για όσα ακούγονται περί μέθης και αντιδότου, η αλήθεια θα αποδειχθεί πολύ σύντομα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση του απορρήτου θα αποδείξουν ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα» υποστηρίζει.

Ο νέος συνήγορός της είχε τρίωρη συνάντηση μαζί της στις φυλακές, ενώ συνομίλησε για περίπου μιάμιση ώρα και με τον 58χρονο κατηγορούμενο γιατρό. Προτίθεται, επίσης, να ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και άλλων προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ο υπνοθεραπευτής. «Όλη η ιστορία δεν ξεκινάει τη Δευτέρα. Ποιος πίεζε τον Μαζωνάκη να κάνει τη θεραπεία; Πάντως, όχι η γιατρός. Υπάρχουν κι άλλα πρόσωπα» είπε.

Η 56χρονη αρνείται, επίσης, ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αμφισβητήσει ακόμη και το εάν είχε αρχίσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

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Η υπερασπιστική θέση του 58χρονου γιατρού

Ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης, υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη θεραπεία που ακολουθούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης και διαχωρίζει τη θέση του από εκείνη της συζύγου του.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, λίγο πριν από τις 15:00 επέστρεψε στο ιατρείο από εστιατόριο όπου βρισκόταν, ενώ στις 15:30 έφτασε δικός του ασθενής. Στις 16:15, όπως αναφέρει, ενημερώθηκε για όσα συνέβαιναν στην αίθουσα της πλασμαφαίρεσης και κλήθηκε να παράσχει ιατρική βοήθεια.

Στις 16:26, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι φέρεται να είχαν ειδοποιηθεί πέντε λεπτά νωρίτερα, τον βρήκαν να πραγματοποιεί ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή.

Οι συνήγοροί του υποστηρίζουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν υπήρξε ποτέ ασθενής του 58χρονου και ότι δεν είχε προηγηθεί οποιαδήποτε επικοινωνία ή επαγγελματική σχέση μεταξύ τους.

«Όπως αποδείχθηκε από τις καταθέσεις όλων των μαρτύρων και θα αποδειχθεί από τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου, ούτε επικοινώνησε ποτέ με τον εκλιπόντα ούτε τον εξέτασε ούτε του πρότεινε οποιαδήποτε θεραπεία ούτε του παρείχε οποιαδήποτε υπηρεσία ή θεραπεία ούτε καν τον γνώρισε ποτέ», αναφέρουν οι συνήγοροί του.

Ο 58χρονος φέρεται ακόμη να υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αποκλειστικά ασθενής της συζύγου του και ότι δεν γνώριζε τι είχε προηγηθεί πριν κληθεί να παρέμβει.

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Τα στοιχεία που εξετάζονται για την πλασμαφαίρεση

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και στις ποσότητες υγρών που φέρεται να αφαιρέθηκαν και να αναπληρώθηκαν κατά τη διαδικασία.

Σύμφωνα με έγγραφο που παρουσίασε η εκπομπή LiveNews, η ποσότητα αίματος και πλάσματος που αφαιρέθηκε από τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη που αναπληρώθηκε. Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η αφαιρεθείσα ποσότητα πλησίαζε το ένα λίτρο, ενώ η αναπλήρωση ανήλθε σε 243 ml.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Γιώργος Βασιλόπουλος, σχολιάζοντας τα συγκεκριμένα δεδομένα, ανέφερε:

«Υπάρχει ένα έλλειμμα της τάξης των 700 και κάτι. Αυτό είναι μια μεγάλη απώλεια, οπότε θα πρέπει να χτυπάει alarm, γιατί το μηχάνημα αυτό είναι ρυθμισμένο να γνωρίζει τις ροές του αίματος».

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα τις καταθέσεις όσων βρίσκονταν στο ιατρείο την ημέρα του περιστατικού. Ορισμένες νοσηλεύτριες φέρονται να έχουν διαφοροποιήσει σημεία των αρχικών καταθέσεών τους, ενώ αναμένεται να κληθούν και άλλα πρόσωπα που είτε εργάζονταν σε άλλο ιατρείο είτε ενδέχεται να γνωρίζουν στοιχεία για την υπόθεση.

Η έκθεση της ΔΕΕ για τον απινιδωτή

Στην ανακριτική έρευνα έχει ενταχθεί και ο απινιδωτής που βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ολοκλήρωσε την εξέταση του μηχανήματος και παρέδωσε τη σχετική έκθεση στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», από την εξέταση προέκυψε ότι η μπαταρία του απινιδωτή ήταν ανενεργή. Με βάση τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν, το μηχάνημα δεν είχε τεθεί ποτέ σε λειτουργία, παρότι είχε αγοραστεί περίπου τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

Στην έκθεση αναφέρεται ακόμη ότι ο απινιδωτής δεν διέθετε κάρτα καταγραφής δεδομένων, την οποία θα έπρεπε να είχαν προμηθευτεί οι γιατροί.

«Στην ιστορία εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα – Δεν του έδωσε αναισθησία η γιατρός» λέει ο δικηγόρος της

Μετά την αλλαγή συνηγόρου, η 56χρονη προετοιμάζει τη νέα νομική της γραμμή, με τον δικηγόρο της, Νίκο Αλεξανδρή, ο οποίος μίλησε στο MEGΑ, να επιμένει στις θέσεις που είχε παρουσιάσει κατά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή.

«Η ίδια υποστηρίζει ότι στη μία και μοναδική της απολογία έχει περιγράψει με ακρίβεια και πιστότητα το τι ακριβώς έχει γίνει. Περιγράφει ακριβώς τα γεγονότα».

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Σε αυτήν την ιστορία εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα σε διαφορετικό ίσως βαθμό ο καθένας. Ο νομικός πολιτισμός επιβάλλει να καταλογιστούν ευθύνες σε αυτούς που έχουν τις ευθύνες και ό,τι ευθύνες έχουν. Όλο αυτόν τον καιρό βλέπουμε ότι είναι σαν να έχει ευθύνη για τα πάντα η γιατρός. Ε, δεν έχει. Και θα το δείτε στην πορεία ότι δεν έχει. (…) Από τις αλλεπάλληλες και πολύωρες συζητήσεις είμαι πεπεισμένος, και θα το δείτε στην πορεία, ότι την πραγματικότητα δεν την ξέρουν παρά ελάχιστοι άνθρωποι και δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται».

Αναφορικά με τα μηχανήματα του ιατρείου τόνισε: «Ίσως δείτε ότι τελικά τα μηχανήματα είναι νόμιμα εκεί. Κρατήστε μία επιφύλαξη. (…) Θα δείτε στην πορεία αν μπορούσε ή δεν μπορούσε να τα λειτουργήσει, αν είχε την πιστοποίηση να τα λειτουργήσει, ναι ή όχι».

«Έχετε παρουσιάσει την εντολέα μου ως μία τσαρλατάνο; Ξέρετε ότι έχει δύο μεταπτυχιακά; Γιατί δεν το έχει βγάλει κανένας; Από το ΕΚΠΑ», σημείωσε.

«Έχουν καταθέσει αρκετές δεκάδες άνθρωποι με πολλές καταθέσεις, όχι μία και δύο, όπου από ένα σημείο και μετά εμφανίζουμε κάποια άλλη πραγματικότητα. Γιατί το κάνουν αυτό;», αναρωτιέται, τονίζοντας ότι η 56χρονη: «Έχει νόμιμη άδεια ιατρείου. Δεν είπα ποτέ ότι έχει επισήμως ειδικότητα. Αλλά δεν χρειάζεται όμως. Μπορεί να λειτουργήσει ένα ιατρείο».

«Σε λίγες ημέρες ανοίγουν τα κινητά»

Σημαντικά στοιχεία, σύμφωνα με τον δικηγόρο της 56χρονης, θα προκύψουν από τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου, οι οποίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες: «Σε λίγες ημέρες ανοίγουν τα κινητά. Θα δούμε ποιος τηλεφωνεί σε ποιον, με ποια ιδιότητα τηλεφωνεί και αν η εντολέας μου έχει κάνει αυτά τα οποία λέτε».

«Θα κάνουμε και άλλα αιτήματα. Θα υποβληθούν αρκετά αιτήματα στον κύριο ανακριτή», επισημαίνει, υπογραμμίζοντας: «Τη συγκεκριμένη πράξη, πλασμαφαίρεση, την έκανε εκείνη. Αλλά εάν εκείνη τον έβαλε, ας κρατήσουμε μία επιφύλαξη. (…) Ανοίγουν τα κινητά, ανοίγουν οι επικοινωνίες, και θα ανοίξουν και άλλα κινητά».

Για τις νοσηλεύτριες

«Εγώ δεν ξέρω πολλούς ανθρώπους να πηγαίνουν αυτοβούλως να δίνουν καταθέσεις συνοδευόμενες από δικηγόρο. Γιατί, είναι κατηγορούμενες; Δεν θα πρέπει να μας απασχολήσει γιατί γίνεται αυτό;», είπε ο κ. Αλεξανδρής αναφερόμενος στις νοσηλεύτριες της Καρνεάδου.

«Εγώ απλά θα υποβάλω κάποια αιτήματα να ανοίξουν και κάποια άλλα τηλέφωνα γιατί από ό,τι ξέρουμε όλοι έχουν ανοίξει μόνο τριών ανθρώπων που είναι μέσα. Θα ζητήσω να ανοίξουν αρκετών ανθρώπων ακόμα που σχετίζονται με την υπόθεση».

«Σίγουρα δεν του έχει δώσει αναισθησία»

«Δεν θέλω να αφήσω αιχμή καμία για κανέναν ακόμα. Όταν θα έχω στα χέρια μου τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα μου επιτρέψουν να το κάνω, θα το κάνω. Θα δικαιωθεί ο Μαζωνάκης, με κάθε τρόπο, αλλά όχι εις βάρος ενός ανθρώπου, εφόσον βεβαίως αυτός ο άνθρωπος δεν ευθύνεται για όλα», λέει ο κ. Αλεξανδρής, επισημαίνοντας ότι η 56χρονη δεν έκανε αναισθησία στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ποιος πίεζε το Μαζωνάκη να πάει να κάνει τη θεραπεία; Για να δούμε ποιος τον πίεζε. Πάντως σίγουρα δεν τον πίεσε η γιατρός», σημειώνει.

Για τον υπνωτιστή

«Εγώ θα ζητήσω να ανοίξει και το τηλέφωνο του υπνωτιστή και σας το λέω σαν είδηση. Από τον Ιούλιο θα ζητήσω να ανοίξει το τηλέφωνο του υπνωτιστή, όπως και άλλων», είπε ο δικηγόρος της 56χρονης, ενώ σχετικά με τη φωτογραφία που φέρεται να έλαβε ο υπνοθεραπευτής από την 56χρονη και στην οποία απεικονιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανέφερε: «Έχει αποδοθεί εντελώς διαφορετικά για ποιον λόγο έχει σταλεί η φωτογραφία αυτή. Άκουσα την εξήγηση που μου έδωσε η εντολέας μου και μάλιστα λέει η ίδια ότι το γράφει στην απολογία της, οπότε ας περιμένουμε λίγες μέρες να το δούμε».

«Ένα από τα στοιχεία που θα εισφέρουμε στην ανάκριση είναι η ακριβής εξήγηση όλων των ημερομηνιών, των ωρών και ακόμα και των συναγερμών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία», επεσήμανε.

Για το ΕΚΑΒ

Ο κ. Αλεξανδρής απάντησε στο γιατί η 56χρονη γιατρός δεν συνόδεψε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο: «Ας διαβάσουμε λίγο τις καταθέσεις των εμπλεκομένων. Κατέβηκε να πάει. Το γιατί δεν πήγε είναι πολύ εύκολο. Τον Μαζωνάκη ήρθαν 4 τραυματιοφορείς να τον πάρουν. Δεν χωράει πέμπτος άνθρωπος μέσα. Οι ίδιοι οι γιατροί το λένε. Κατέβηκε για να πάει, αλλά δεν μπορούσε να μπει μέσα. Δεν χωρούσε».

Διαφορετική ωστόσο περιγραφή έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος: «Στο ασθενοφόρο, στο αυτοκίνητο δηλαδή, ήταν οι δύο διασώστες και μία εκπαιδευόμενη διασώστρια και ταυτόχρονα έφτασε και το μηχανάκι το οποίο ήταν με έναν διασώστη. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν τέσσερις διασώστες, ένας με μηχανάκι και τρεις με το ασθενοφόρο. Η γιατρός στην αρχή έδειξε διάθεση να συνοδεύσει. Όταν έφτασε στο ασθενοφόρο και της είπαν οι διασώστες πάμε στο ‘Ελπίς’ είπε ότι εγώ νόμιζα ότι θα πάμε στον ‘Ευαγγελισμό’, στο ‘Ελπίς’ δεν έρχομαι. Σηκώθηκε και έφυγε και δεν συνόδευσε».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Αλεξανδρής επισημαίνει: «11 Ιουλίου έχουν ανοίξει οι συζητήσεις και οι συνομιλίες. Το κινητό του εκλιπόντος θα δείξει πολλά». «Είναι από τις υποθέσεις που θα ξεκαθαριστούν από γεγονότα και εξετάσεις οι οποίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν» κατέληξε.