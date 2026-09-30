Βούλα: Νέα καταγγελία για γιατρό που είχε μετατρέψει στο σπίτι του σε ιατρείο και πραγματοποιούσε παράνομες πλασμαφαιρέσεις – Τι απάντησε

Νέα καταγγελία για άνδρα που φέρεται να παρουσιαζόταν ως «ολιστικός γιατρός» και να δεχόταν επισκέψεις σε κατοικία στη Βούλα έφερε στη δημοσιότητα το Mega. Γυναίκα υποστηρίζει ότι ο σύζυγός της επισκέφθηκε τον συγκεκριμένο χώρο λόγω χρόνιων προβλημάτων υγείας και ότι εκεί του προτάθηκε, μεταξύ άλλων, συνεδρία πλασμαφαίρεσης, με αναφορά σε κόστος 6.000 ευρώ και προσφορά 2.000 ευρώ ανά συνεδρία.

Η καταγγέλλουσα συνδέει όσα, όπως αναφέρει, βίωσε ο σύζυγός της με όσα άκουσε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη για το ιατρείο της Καρνεάδου. Ο άνδρας στον οποίο αναφέρεται η καταγγελία αρνήθηκε, μιλώντας στο Mega, ότι διαθέτει μηχανήματα στην κατοικία του και περιέγραψε τη δραστηριότητά του ως «χόμπι».

Η γυναίκα ανέφερε ότι ο σύζυγός της είχε απευθυνθεί στον συγκεκριμένο άνθρωπο προκειμένου να αναζητήσει βοήθεια για προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε επί χρόνια. Όπως υποστηρίζει, ο άνδρας παρουσιαζόταν ως ειδικός παθολόγος και ο χώρος στον οποίο πραγματοποιήθηκε η συνάντηση δεν έφερε κάποια εμφανή σήμανση ιατρείου.

«Λέω “τι γιατρός είναι;”. Μου λέει “ειδικός παθολόγος”. Δεν έχει καμία ταμπέλα, κάτι που να λέει ότι είναι νόμιμο ιατρείο. Του λέει “έχω φέρει κι ένα άλλο μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα”. Η συνεδρία στοιχίζει 6.000 ευρώ, αλλά εσένα θα σου πάρω 2.000 τη φορά», ανέφερε.

Η γυναίκα δήλωσε ότι από όσα της μετέφερε ο σύζυγός της άρχισε να διατηρεί επιφυλάξεις για όσα συνέβαιναν στον συγκεκριμένο χώρο.

«Του λέω “ρε παιδάκι μου, δεν στέκουν αυτά που λέει. Τι είναι αυτό; Θα σου καθαρίσει το αίμα μέσα σ’ ένα σπίτι; Τι είναι αυτό το πράγμα;”. Του είχε κάνει πλύση εγκεφάλου», υποστήριξε.

Η περιγραφή της πρώτης επίσκεψης

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, σε χώρους της κατοικίας υπήρχαν μηχανήματα, με ένα από αυτά να χρησιμοποιείται κατά την πρώτη επίσκεψη του συζύγου της.

«Είχε μετατρέψει το σπίτι σε παράνομο ιατρείο. Τώρα έτσι το καταλάβαμε, τότε δεν το ξέραμε. Στα πίσω δωμάτια, δηλαδή, είχε μηχανήματα. Σε ένα από αυτά τα μηχανήματα έκατσε, του έβαλε ηλεκτρόδια στα χέρια, στο κεφάλι και, ξυπόλυτος, πατούσε σε κάτι μαγνήτες. Μου είπε ότι για τέσσερις ώρες τον “διάβαζε” και του έβγαλε συμπεράσματα ότι είχε παιδικά τραύματα και έπρεπε να τα αντιμετωπίσει, ότι θα τον κάνει καλά, ότι το αίμα του ήταν μολυσμένο, ότι έχει πολλές τοξίνες και ότι θα πρέπει να καθαρίσει».

Η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι στη συνέχεια έγινε αναφορά σε μηχάνημα το οποίο, όπως της μετέφερε ο σύζυγός της, παρουσιαζόταν ως μέσο για τον «καθαρισμό του αίματος».

«Του είπε, ναι, ότι καθαρίζει το αίμα. Δεν ξέραμε τότε ούτε τι κάνει ούτε για πλασμαφαίρεση είχαμε ιδέα. Μας είπε ότι είναι πάρα πολύ ακριβή αυτή η συνεδρία, ότι στοιχίζει 6.000 ευρώ, αλλά “εσένα θα σου πάρω 2.000 τη φορά”».

Μετά από όσα της περιέγραψε ο σύζυγός της, η γυναίκα αποφάσισε, όπως λέει, να επισκεφθεί και προσωπικά τον χώρο.

«Τίποτα δεν είχε καμία ταμπέλα που να λέει ότι είναι νόμιμο ιατρείο και άρχισε να μας λέει ότι η κανονική ιατρική πλέον έχει πεθάνει και ότι οι γιατροί του μέλλοντος αντιμετωπίζουν τον ασθενή με ολιστικό τρόπο και πρώτα αντιμετωπίζουν την ψυχή και μετά το σώμα».

Η σύνδεση που έκανε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η γυναίκα ανέφερε ότι είχε αφήσει πίσω της την υπόθεση, μέχρι τη στιγμή που, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, άκουσε εκ νέου αναφορές σε «ολιστική ιατρική», πλασμαφαίρεση και μηχανήματα που υποτίθεται ότι «διαβάζουν» τον οργανισμό.

«Τον είχα διαγράψει. Από τότε που πέθανε ο Μαζωνάκης πάθαμε όλοι σοκ και, όταν άρχισα κάθε μέρα να ακούω όλα αυτά που έκαναν όλοι αυτοί στο ιατρείο και όταν άκουσα “ολιστικός γιατρός”, ήταν λες και άναψαν λάμπες μέσα στο κεφάλι μου. Μόλις άκουσα “θα σε κάνω εγώ καλά, έχω το μηχάνημα που σε διαβάζει και θα σου πω εγώ”, ότι η ψυχή είναι όλα αυτά, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ότι το αίμα σου έχει τοξίνες, μετά τα συνδύασα».

Όπως ανέφερε, εκείνη την περίοδο θεωρούσε ότι επρόκειτο κυρίως για μια προσπάθεια οικονομικού οφέλους, χωρίς να έχει αντιληφθεί, όπως λέει, ενδεχόμενους κινδύνους από τη χρήση των μηχανημάτων που περιγράφει. Δήλωσε, παράλληλα, ότι βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών.

«Τότε εγώ τον θεώρησα έναν απατεώνα, τσαρλατάνο, που ήθελε λεφτά, χωρίς να συνειδητοποιήσω την επικινδυνότητα της κατάστασης και αυτών των μηχανημάτων, το τι μπορούν να κάνουν σε άνθρωπο, γιατί δεν τα ήξερα. Αλλά τώρα που τα άκουσα, τώρα συνειδητοποίησα από τι γλίτωσα τον σύζυγό μου τότε».

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Τι απάντησε ο «γιατρός»

Το Mega αναζήτησε το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η καταγγελία, καθώς και στοιχεία για τις δραστηριότητες και τις εταιρείες που εμφανίζονται να συνδέονται με το όνομά του. Ο τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας ιστοσελίδας, στην οποία ο άνδρας παρουσιαζόταν ως «ολιστικός γιατρός», δεν ήταν πλέον διαθέσιμα.

Δημοσιογράφοι του σταθμού επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί του και του έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τη συγκεκριμένη μαρτυρία.

– Έχει φτάσει σε εμάς μία καταγγελία, την οποία ερευνούμε.

– Λάθος τηλέφωνο έχετε πάρει, κάποιον λάθος άνθρωπο.

– Κύριε Κ…, δεν είστε ολιστικός γιατρός;

– Πείτε μου ποιος έχει κάνει καταγγελία.

Όταν ρωτήθηκε εάν διατηρούσε μηχανήματα στην κατοικία του στη Βούλα και εάν δεχόταν εκεί επισκέψεις, αρνήθηκε τους σχετικούς ισχυρισμούς.

– Έχετε κάποια παράνομα μηχανήματα στο σπίτι σας στη Βούλα και δεχόσασταν εκεί επισκέψεις; Είναι συγκεκριμένη καταγγελία για εσάς, γι’ αυτό ρωτώ.

– Κάνετε λάθος. Δεν κάνω τέτοια, δεν έχω κάποιο μηχάνημα. Δεν ξέρω τι λέτε, ειλικρινά.

– Είστε ολιστικός γιατρός;

– Εγώ κάνω ένα χόμπι, διδάσκω σε ένα…

Ο άνδρας χαρακτήρισε τη δραστηριότητά του «χόμπι» και, όταν ρωτήθηκε ποια μέθοδο χρησιμοποιεί, υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζει κάποια συγκεκριμένη πρακτική.

– Άρα, εσείς ποια μέθοδο χρησιμοποιείτε, για να καταλάβουμε;

– Δεν έχω εγώ κάποια μέθοδο που μπορώ να πω. Κάποιος μου κάνει μια ερώτηση και συζητάμε, όπως κι εσείς μπορείτε να μου κάνετε μια ερώτηση και να σας απαντήσω. Μπορεί να μίλησα με κάποιον άνθρωπο και τώρα, λόγω της φασαρίας που προκλήθηκε, να κάνει τέτοιο.

Οι δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν στη συνέχεια σε στοιχεία διαδικτυακού προφίλ, όπου γινόταν λόγος για διδακτορικό από τη Χονολουλού και ολιστική προσέγγιση.

– Είστε ολιστικός γιατρός με διδακτορικό από τη Χαβάη, από τη Χονολουλού;

– Αχ, μην μπλέξετε πάλι τη Χονολουλού.

– Δεν μπλέκουμε εμείς. Βλέπουμε το προφίλ σας, δεν το μπλέκουμε εμείς.

– Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι σχέση έχει αυτό;

– Ρωτώ γιατί εκεί υπάρχει μία ολιστική προσέγγιση της όλης κατάστασης.

– Ωραία, αλλά εγώ δεν το χρησιμοποιώ αυτό το πράγμα. Το έχω κάνει για χόμπι. Το έκανα, και λοιπόν;

Οι ερωτήσεις για οικονομικές συναλλαγές

Η καταγγελία περιλαμβάνει αναφορά σε χρηματικά ποσά, με αποτέλεσμα οι δημοσιογράφοι να ρωτήσουν τον άνδρα εάν είχε οικονομικές συναλλαγές με ανθρώπους που απευθύνονταν σε εκείνον.

– Η ειδικότητά σας ποια είναι;

– Σας είπα ότι το κάνω αυτό το πράγμα για χόμπι.

– Για χόμπι; Το κάνετε χρόνια για χόμπι, δηλαδή;

– Όχι, ούτε καν. Όποτε μου ζητήσει κάποιος μία γνώμη, επειδή έχω δυο-τρεις γνώσεις, του λέω μια γνώμη και τίποτα άλλο.

– Άρα, δεν έχετε οικονομικές συναλλαγές με τον κόσμο; Πώς βιοπορίζεστε;

– Αυτό δεν είναι δικό σας θέμα. Δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν άνθρωπο να κάνει κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το mainstream. Ποτέ.

Σε ερώτηση εάν δεχόταν ανθρώπους στην κατοικία του, απάντησε:

– Δεν σας επισκέπτονταν, δηλαδή, στο σπίτι σας;

– Μπορεί να έρθει κάποιος άνθρωπος στο σπίτι και να με ρωτήσει τη γνώμη μου. Κακό είναι αυτό;

Το MEGA μετέδωσε ακόμη ότι στο όνομα του συγκεκριμένου προσώπου εμφανίζεται εταιρεία που συνδέεται με ολιστικές θεραπείες στα ανατολικά προάστια και την οποία το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού περιγράφει ως εταιρεία που εμφανίζεται μόνο στα χαρτιά.