Tόνια Σωτηροπούλου: «Δεν υπάρχει λόγος να κρατάω σχέσεις που δεν λειτουργούν – Ό,τι είναι να φύγει, ας φύγει»

Καλεσμένη την Τετάρτη (30/9) στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» βρέθηκε η Τόνια Σωτηροπούλου, όπου μίλησε για τις ανθρώπινες σχέσεις, την αγένεια, αλλά και τη δύσκολη απώλεια του πατέρα της.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην επιλογή της να απομακρύνεται από ανθρώπους με τους οποίους πλέον δεν υπάρχει κοινός δρόμος, τονίζοντας πως οι άνθρωποι αλλάζουν και μαζί τους αλλάζουν και οι σχέσεις.

«Ό,τι σε πονάει στη συμπεριφορά του άλλου προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν είναι για να είναι στη ζωή σου και είναι ωραίο να μην αγκυλωνόμαστε και να αφήνουμε. Έχω αφήσει πάρα πολλές φιλίες πίσω μου και σχέσεις με ανθρώπους που ήμασταν πολύ κοντά. […] Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε με ανθρώπους που ταιριάζουμε, μας εξελίσσουν, μας κάνουν καλό και ό,τι είναι να φύγει, ας φύγει», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η Τόνια Σωτηροπούλου μίλησε στη συνέχεια για τον θάνατο του πατέρα της τον περασμένο Ιανουάριο, αποκαλύπτοντας πως η απώλεια αυτή αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο στη ζωή της.

«Ένα από τα πράγματα που φοβόμαστε πιο πολύ, το πιο δεδομένο που θα συμβεί, είναι φυσικά η απώλεια. Πόσο μάλλον η απώλεια ενός από τους σημαντικούς σου άξονες», εξομολογήθηκε.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία του πένθους αποτελεί ένα προσωπικό ταξίδι, αλλά παράλληλα την έκανε να δει διαφορετικά τη ζωή και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει τους ανθρώπους που θέλει δίπλα της.

«Εδώ αλλάζει η ζωή, πεθαίνουν οι άνθρωποι. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Η ζωή σε φέρνει εκεί που θες να πας. Να μην κρατάμε αντίσταση χρειάζεται», κατέληξε.