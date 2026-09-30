Γιάννης Στάνκογλου: «Τα παιδιά μου είναι η ζωή μου όλη»

Για τη στενή σχέση που διατηρεί με τα παιδιά του, τις αλλαγές που αναμένεται να φέρουν στην καθημερινότητά του οι σπουδές της κόρης του στο εξωτερικό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αναληθή δημοσιεύματα μίλησε ο Γιάννης Στάνκογλου.

Η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» συνάντησε τον ηθοποιό στα παρασκήνια της φωτογράφισης για τη θεατρική παράσταση «Το κλουβί με τις τρελές», στην οποία πρωταγωνιστεί.

«Τα παιδιά μου είναι η ζωή μου όλη»

Ο Γιάννης Στάνκογλου αναφέρθηκε αρχικά στον χρόνο που περνά με τα παιδιά του και στη σημασία που δίνει στις κοινές εμπειρίες και στα ταξίδια.

«Τα παιδιά μου είναι η ζωή μου όλη. Οι δραστηριότητες που κάνουμε μαζί είναι ένα από τα στοιχεία που θέλω να τους δώσω. Αυτό το θέμα της ελευθερίας, του ταξιδιού. Θεωρώ τρελή εκπαίδευση το να ταξιδεύεις, να μαθαίνεις και να δίνεις στα παιδιά σου αυτή τη δυνατότητα. Οπότε, όσο χρόνο μπορώ, προσπαθώ να τους τον δίνω. Η κόρη μου είναι στην εφηβεία. Όλοι μου έλεγαν “θα ’ρθει στην εφηβεία, θα ’ναι δύσκολα”, αλλά εγώ δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες. Έχουμε τρελή επικοινωνία, μιλάμε για τα πάντα, της έχω τεράστια εμπιστοσύνη και δεν με έχει προβληματίσει καθόλου.

Του χρόνου θα φύγει για να πάει να σπουδάσει. Δεν είναι άγχος αυτό που νιώθω, είναι ότι θα αλλάξει η καθημερινότητά μου με κάποιον τρόπο. Από την άλλη, βέβαια, σκέφτομαι πάντα θετικά και λέω ότι, όπου και αν πάει στο εξωτερικό να σπουδάσει, θα πηγαίνω κι εγώ δυο-τρεις φορές τον χρόνο για να τη βλέπω, να κάνω το ταξίδι μου και να είμαι κοντά της όσο μπορώ», ανέφερε ο Γιάννης Στάνκογλου.

Η αντίδρασή του σε αναληθή δημοσιεύματα

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε ακόμη για περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν πληροφορίες για εκείνον που, όπως ανέφερε, δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

«Δεν έχει συμβεί να γραφτεί κάτι που να με επηρεάσει αρνητικά αυτά τα χρόνια. Μπορεί να έχουν γραφτεί μια-δυο φορές πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, αλλά νομίζω ότι πήρα θέση. Είπα την άποψή μου και έπραξα έτσι όπως έπρεπε να πράξω», σημείωσε.

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται ανάλογα δημοσιεύματα απέναντι στα παιδιά του, εξήγησε ότι προσπαθεί, όταν χρειάζεται, να τους διευκρινίζει τη φύση της δουλειάς του και το γεγονός ότι ορισμένες πληροφορίες που δημοσιεύονται ενδέχεται να μην είναι ακριβείς.

«Δεν είναι εύκολο και γι’ αυτόν τον λόγο, όταν χρειάζεται, προσπαθώ να εξηγήσω ότι αυτή είναι η δουλειά του μπαμπά και μερικές φορές μπορεί να γράφονται πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν», είπε ο Γιάννης Στάνκογλου.