Θρήνος για τον Τσαντ Λόου: Πέθανε η 13χρονη κόρη του – «Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι»

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τσαντ Λόου και η σύζυγός του, Κιμ Πέιντερ, γνωστοποίησαν τον θάνατο της 13χρονης κόρης τους, Φιόνα. Στην ανακοίνωσή τους μίλησαν για την προσωπικότητά της και ζήτησαν σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου της.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Τσαντ Λόου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τσαντ Λόου και η σύζυγός του, Κιμ Πέιντερ, ανακοίνωσαν τον θάνατο της 13χρονης κόρης τους, Φιόνα Χέπλερ Λόου, χωρίς να γνωστοποιήσουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε.
  • Σε δήλωσή τους, ο Τσαντ Λόου και η σύζυγός του εξέφρασαν τη βαθιά θλίψη τους, περιγράφοντας την Φιόνα ως «ένα γεμάτο αγάπη, έξυπνο και δημιουργικό κορίτσι που λάτρευε τον χορό».
  • Η οικογένεια ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της, καθώς «ο χαμός της είναι συντριπτικός», ενώ παρέπεμψε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας στη γραμμή υποστήριξης 988 των ΗΠΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Τσαντ Λόου και η σύζυγός του, Κιμ Πέιντερ, ανακοίνωσαν τον θάνατο της 13χρονης κόρης τους, Φιόνα Χέπλερ Λόου, χωρίς να γνωστοποιήσουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε.

Σε δήλωσή τους στο περιοδικό People, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης και η σύζυγός του εξέφρασαν τη βαθιά θλίψη τους για την απώλεια της κόρης τους.

«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την απώλεια της αγαπημένης μας Φιόνα», αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία η 13χρονη περιγράφεται ως «ένα γεμάτο αγάπη, έξυπνο και δημιουργικό κορίτσι που λάτρευε τον χορό».

«Τη λάτρευαν οι αδελφές της και την αγαπούσαν βαθιά οι γονείς της», τονίζεται στη συνέχεια.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Στην πραγματικότητα ήταν το φως της ζωής μας. Ο χαμός της είναι συντριπτικός για την οικογένειά μας και ζητάμε τις προσευχές σας, καθώς και σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας αυτή τη στιγμή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η οικογένεια παρέπεμψε, επίσης, όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας στη γραμμή υποστήριξης 988 των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τις συνθήκες του θανάτου της Φιόνα.

Η Φιόνα Χέπλερ Λόου γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2012 και ήταν η δεύτερη κόρη της οικογένειας. Το μεσαίο όνομά της, Χέπλερ, προέρχεται από το πατρώνυμο της μητέρας του Τσαντ Λόου και το φέρει επίσης ο αδελφός του, Ρομπ Λόου.

Ο Τσαντ Λόου και η Κιμ Πέιντερ παντρεύτηκαν το 2019 και έχουν ακόμη δύο κόρες, τη 17χρονη Μέιμπελ και τη 10χρονη Νίξι.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ