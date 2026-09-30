Θρήνος για τον Τσαντ Λόου: Πέθανε η 13χρονη κόρη του – «Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι»

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Ο Τσαντ Λόου και η σύζυγός του, Κιμ Πέιντερ, ανακοίνωσαν τον θάνατο της 13χρονης κόρης τους, Φιόνα Χέπλερ Λόου, χωρίς να γνωστοποιήσουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε.

Σε δήλωσή τους στο περιοδικό People, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης και η σύζυγός του εξέφρασαν τη βαθιά θλίψη τους για την απώλεια της κόρης τους.

«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την απώλεια της αγαπημένης μας Φιόνα», αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία η 13χρονη περιγράφεται ως «ένα γεμάτο αγάπη, έξυπνο και δημιουργικό κορίτσι που λάτρευε τον χορό».

«Τη λάτρευαν οι αδελφές της και την αγαπούσαν βαθιά οι γονείς της», τονίζεται στη συνέχεια.

Chad Lowe and Kim Painter’s Daughter Fiona Dies at 13: ‘She Was the Light of Our Lives,’ Says Family https://t.co/5wzolyoMoR — People (@people) September 30, 2026

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Στην πραγματικότητα ήταν το φως της ζωής μας. Ο χαμός της είναι συντριπτικός για την οικογένειά μας και ζητάμε τις προσευχές σας, καθώς και σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας αυτή τη στιγμή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η οικογένεια παρέπεμψε, επίσης, όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας στη γραμμή υποστήριξης 988 των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τις συνθήκες του θανάτου της Φιόνα.

Η Φιόνα Χέπλερ Λόου γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2012 και ήταν η δεύτερη κόρη της οικογένειας. Το μεσαίο όνομά της, Χέπλερ, προέρχεται από το πατρώνυμο της μητέρας του Τσαντ Λόου και το φέρει επίσης ο αδελφός του, Ρομπ Λόου.

Ο Τσαντ Λόου και η Κιμ Πέιντερ παντρεύτηκαν το 2019 και έχουν ακόμη δύο κόρες, τη 17χρονη Μέιμπελ και τη 10χρονη Νίξι.