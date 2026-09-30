«Πιστεύαμε ότι θα πεθάνουμε»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την πτήση της Flydubai – Eπιβάτιδα πήγαινε στο μνημόσυνο του αδελφού της που σκοτώθηκε στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου

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Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες της πτήσης FZ1073 της Flydubai, όταν το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι – Τελ Αβίβ άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ στο πιλοτήριο φέρεται να εκτυλισσόταν βίαιη επίθεση μεταξύ των δύο πιλότων. Οι μαρτυρίες όσων επέβαιναν στο αεροπλάνο περιγράφουν σκηνές πανικού, αίματα και επιβάτες που φοβήθηκαν ότι δεν θα έβγαιναν ζωντανοί.

Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν και η Μίριαμ Σίρα Οχαγιόν, η οποία επέστρεφε στο Ισραήλ για να παραστεί σε τελετή μνήμης για τον αδελφό της, που είχε σκοτωθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το αεροσκάφος πλησίαζε τα σύνορα με την Ιορδανία όταν άρχισε να χάνει απότομα ύψος, προκαλώντας τρόμο στους επιβαίνοντες.

«Ήταν σαν να είχαμε ισχυρές αναταράξεις, μόνο που δεν υπήρχαν αναταράξεις», περιέγραψε ο επιβάτης Αλμόγκ Ίταλι, παρομοιάζοντας την αίσθηση της απότομης πτώσης με «τρενάκι του τρόμου».

Από τα 34.000 στα 17.000 πόδια μέσα σε μόλις ένα λεπτό

Τα στοιχεία της πτήσης αποτυπώνουν το μέγεθος της απότομης καθόδου.

Σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστοτόπου Flightradar24, στις 08:21 ώρα Ελλάδας το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος 34.000 ποδιών, περίπου 10.360 μέτρων.

Μόλις ένα λεπτό αργότερα, στις 08:22, είχε κατέβει στα 17.000 πόδια, περίπου 5.180 μέτρα.

Η απότομη απώλεια ύψους προκάλεσε αναστάτωση στο εσωτερικό του αεροσκάφους, το οποίο στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε.

Ο Ίταλι, ένας από τους 174 επιβάτες, σύμφωνα με τον αριθμό που μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, περιέγραψε ότι είδε «ένα τεράστιο χάος στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, κοντά στο πιλοτήριο».

Παρά τις δραματικές στιγμές, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν επικράτησε γενικευμένη «υστερία» ανάμεσα στους επιβάτες.

The nightmare ended: Flydubai Passengers landed in Israel https://t.co/UnAWmq4KZV — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

«Το αεροπλάνο ήταν εκτός ελέγχου – Υπήρχε πολύ αίμα»

Η Μίριαμ Σίρα Οχαγιόν περιέγραψε ακόμη πιο δραματικά όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Όπως είπε, το αεροσκάφος «έδειχνε εκτός ελέγχου» και βρέθηκε πολύ κοντά στη συντριβή.

«Κόντευε πραγματικά να συντριβεί και μόνο χάρη σε όλους εκείνους που συγκράτησαν τον συγκυβερνήτη και τον εξουδετέρωσαν» κατάφεραν οι επιβάτες να βγουν σώοι από την περιπέτεια, υποστήριξε.

Η γυναίκα μίλησε σε δημοσιογράφους ενώ επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τη μητέρα της, η οποία την περίμενε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Η Οχαγιόν επέστρεφε στην πατρίδα της για έναν ιδιαίτερα οδυνηρό λόγο: να τιμήσει τη μνήμη του αδελφού της, που είχε χάσει τη ζωή του στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Περιγράφοντας όσα εκτυλίχθηκαν στο αεροσκάφος, ανέφερε ότι «υπήρχε πολύ αίμα» και ότι οι επιβάτες «ήταν αγχωμένοι, πίστευαν ότι θα πεθάνουν».

«Ακούγαμε κραυγές – Όταν άνοιξε το πιλοτήριο, είδαμε αίμα»

Μία ακόμη επιβάτιδα περιέγραψε τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν κοντά στο πιλοτήριο.

Σε γραπτό μήνυμα που έστειλε σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό, ανέφερε ότι ακούγονταν κραυγές μέσα στο αεροσκάφος.

«Ακούγαμε κραυγές στο αεροπλάνο. Μετά, άνοιξαν το πιλοτήριο και είδαμε αίμα. Κάποιος είχε μαχαιρώσει τον κυβερνήτη», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ηγεσία και μαρτυρίες επιβατών και μελών του πληρώματος, ένας από τους πιλότους επιτέθηκε στον συνάδελφό του και φέρεται να επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους.

Μία ομάδα επιβατών κατάφερε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να παρέμβει και να ακινητοποιήσει τον φερόμενο ως δράστη.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε τους επιβάτες που επενέβησαν «ήρωες», αποδίδοντάς τους καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή της συντριβής.

#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B — Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026

«Δεχόμαστε επίθεση μέσα στο αεροπλάνο – Χρειαζόμαστε βοήθεια»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί βίντεο που τραβήχτηκε μέσα στο αεροσκάφος και δημοσιεύτηκε από Ισραηλινούς επιβάτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο εμφανίζεται ένας άνδρας που αιμορραγεί από τραύμα στο κεφάλι, να απευθύνει έκκληση για βοήθεια ενώ το αεροπλάνο ετοιμάζεται να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία.

«Δεχόμαστε επίθεση μέσα στο αεροπλάνο. Μόλις εξουδετερώσαμε τους τρομοκράτες και ετοιμαζόμαστε να προσγειωθούμε», ακούγεται να λέει στα εβραϊκά.

«Σε όσους μας ακούνε, χρειαζόμαστε βοήθεια. Ετοιμαζόμαστε να προσγειωθούμε στο Ταμπούκ, προφανώς στη Σαουδική Αραβία. Μια άγνωστη ζώνη», προσθέτει.

Η προσγείωση στη Σαουδική Αραβία είχε ιδιαίτερη σημασία για τους Ισραηλινούς επιβάτες, καθώς οι δύο χώρες δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις.

Οι εικόνες από το αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας

Το αεροσκάφος κατάφερε τελικά να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.

Φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου αποτυπώνουν επιβάτες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, συγκεντρωμένους σε αίθουσα του αεροδρομίου μετά την περιπέτεια.

Ορισμένοι κάθονται στο πάτωμα, ενώ σε μία από τις εικόνες διακρίνεται άνδρας με λευκό μπλουζάκι και τζιν παντελόνι που φέρουν κηλίδες αίματος.

Οι μαρτυρίες των επιβατών αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της ασφαλούς προσγείωσης, καθώς μία πτήση ρουτίνας μετατράπηκε σε εφιάλτη, με τους επιβαίνοντες να βλέπουν το αεροσκάφος να χάνει απότομα ύψος και να προσπαθούν να καταλάβουν τι συνέβαινε μέσα στο πιλοτήριο.