«Ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο»: Πώς αποφεύχθηκε η τραγωδία στην πτήση της flydubai μετά το μαχαίρωμα στο πιλοτήριο – Συγκλονιστικές μαρτυρίες – ΒΙΝΤΕΟ

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Σε εφιάλτη πάνω από τους αιθέρες εξελίχθηκε το πρωί της Τετάρτης η πτήση FDB1073 της flydubai από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, όταν ξέσπασε αιματηρός καβγάς μέσα στο πιλοτήριο.

Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας στο δίκτυο Channel 12, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο κόκπιτ και το πώς αποφεύχθηκε η τραγωδία την τελευταία στιγμή.

«Ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλον και προσπάθησε να κάνει μια 11η Σεπτεμβρίου – είτε να καταλάβει το αεροπλάνο στο έδαφος είτε να το ρίξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το αεροπλάνο ξεκίνησε να πραγματοποιεί απότομη βουτιά, και μια ομάδα ανθρώπων που βρίσκονταν στο αεροσκάφος ανέλαβε τον έλεγχο, ακινητοποιώντας τον δράστη και σώζοντας το αεροσκάφος – αποφεύχθηκε μια δραματική καταστροφή».

Απότομη πτώση 17.000 ποδών σε ένα λεπτό

Δύο ώρες και δεκαπέντε λεπτά μετά την αναχώρηση, το Boeing 737 MAX πραγματοποίησε αιφνίδια και κατακόρυφη βουτιά, χάνοντας ύψος από τα 34.000 πόδια στα 17.000 πόδια μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, ενώ η ταχύτητά του αυξήθηκε δραματικά από τους 411 κόμβους σε σχεδόν 600.

Στη συνέχεια, το αεροσκάφος ανέκτησε πρόσκαιρα ύψος φτάνοντας τα 21.725 πόδια, πριν πραγματοποιήσει νέα απότομη πτώση λίγο κάτω από τα 15.000 πόδια.

Για την επόμενη μία ώρα, το αεροπλάνο αδυνατούσε να διατηρήσει σταθερό υψόμετρο, παραμένοντας γύρω από τα 15.000 πόδια — ένδειξη ότι ο έλεγχος γινόταν χειροκίνητα και όχι μέσω του αυτόματου πιλότου.

Αιμόφυρτος ο κυβερνήτης, δεμένος ο δράστης

Οπτικοακουστικό υλικό από το εσωτερικό του αεροσκάφους αποτυπώνει τον πανικό που επικράτησε αμέσως μετά την απότομη βουτιά.

Σε ένα σκληρό βίντεο, ο κυβερνήτης διακρίνεται αιμόφυρτος στο δάπεδο του αεροσκάφους, έξω από το πιλοτήριο, ενώ επιβάτες προσπαθούν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Δίπλα του βρίσκεται δεμένο ένα δεύτερο μέλος του πληρώματος, το οποίο φαίνεται να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. pic.twitter.com/O3vd5644pL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026



Στο βίντεο ακούγονται επιβάτες να λένε σε όσους καταγράφουν με τα κινητά τους: «Είναι καλό για εσάς που το βιντεοσκοπείτε. Σώσατε το αεροπλάνο. Είναι καλό για εσάς».

«Δεχτήκαμε επίθεση και προστατεύαμε τον πιλότο», αναφέρει ένας Ισραηλινός επιβάτης.

«Προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον πιλότο. Τον ακινητοποιήσαμε [τον δράστη]», ενώ κάποιος δείχνει τον δεμένο άνδρα λέγοντας: «Αυτός είναι ο άνθρωπος που τον μαχαίρωσε».

Σε άλλο βίντεο που τραβήχτηκε λίγο μετά τη συμπλοκή, ένας επιβάτης με αίματα στο πρόσωπο απευθύνεται στην κάμερα λέγοντας: «Βρισκόμαστε εδώ κατά τη διάρκεια αεροπειρατείας σε αεροπλάνο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακινητοποιήσει τους τρομοκράτες, πλησιάζουμε για προσγείωση. Όποιος με ακούει, χρειαζόμαστε βοήθεια. Προσγειωνόμαστε στο Ταμπούκ, προφανώς στη Σαουδική Αραβία. Μια άγνωστη, ξένη περιοχή. Στο αεροπλάνο όλοι είναι σώοι και αβλαβείς, εκτός από τον πιλότο. Χρειαζόμαστε βοήθεια».

תיעוד מהמטוס שנחת בסעודיה: “השתלטנו על המחבלים. כל מי ששומע אותי – אנחנו צריכים עזרה”https://t.co/qp31UziuJB@NoganNir pic.twitter.com/Od4nR7c4Vq — חדשות 13 (@newsisrael13) September 30, 2026



Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία μιας επιβάτιδας, της Μεϊτάλ, η οποία μιλώντας στο Channel 12 ανέφερε ότι ο σύζυγός της βοήθησε στην εξουδετέρωση του δράστη.

«Κάποιος φώναξε “μαχαιρώματα” και ο σύζυγός μου κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε. Έτρεξε στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους και μαζί με άλλους Ισραηλινούς εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη», ανέφερε, σημειώνοντας πως μέλος του πληρώματος στο πιλοτήριο «προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο».

Ένας δεύτερος επιβάτης, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς την οικογένειά του, έκανε λόγο για «τρομοκράτη» που προσπάθησε να καταλάβει το αεροσκάφος, επιβεβαιώνοντας πως συμμετείχε και ο ίδιος στην ακινητοποίησή του και ότι ο δράστης είναι δεμένος.

אחד הנוסעים על רגעי הדרמה: “יש פצוע קשה, המחבל קשור”; המוסד מנהל את האירוע בשיתוף שב”כ@Itsik_zuarets pic.twitter.com/iyh64lgLfy — כאן חדשות (@kann_news) September 30, 2026

Ζημιές και πανηγυρισμοί κατά την προσγείωση

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Φωτογραφίες μετά την προσγείωση αποκαλύπτουν ότι το Boeing 737 MAX υπέστη σοβαρή ζημιά στο πηδάλιο διεύθυνσης στο ουραίο τμήμα, καθώς λείπει ένα μέρος του.

Ο Αρίκ Ζερ, πρώην επικεφαλής ασφάλειας πτήσεων της Σιν Μπετ, δήλωσε στο Channel 12 ότι η ζημιά αυτή προκλήθηκε πιθανότατα από την απότομη και βίαιη βουτιά του αεροσκάφους και όχι από πρόσκρουση με κάποιο εξωτερικό αντικείμενο.

Παρά τον τρόμο, βίντεο που δημοσίευσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τους επιβάτες —στην πλειονότητά τους Ισραηλινούς— να πανηγυρίζουν, να χειροκροτούν και να τραγουδούν την ώρα που το αεροσκάφος τροχοδρομούσε ασφαλώς στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.

״עוד אבינו חי״: הנוסעים במטוס ברגעי הנחיתה pic.twitter.com/wALLq5AluW — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 30, 2026

Η εθνικότητα των πιλότων και το σενάριο της τρομοκρατίας

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που μετέδωσε το Channel 12, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι ινδικής καταγωγής -ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες τον φέρουν ως υπήκοο των ΗΑΕ-, ενώ ο συγκυβερνήτης που επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο είναι από το Ομάν και εργαζόταν στην εταιρεία για έναν χρόνο.

Πλέον εξετάζεται πώς του δόθηκε η άδεια να εκτελεί πτήσεις προς το Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι αρχικές αναφορές του ίδιου δικτύου έκαναν λόγο για Ρώσο κυβερνήτη και Ουκρανό συγκυβερνήτη.

#BREAKING 🚨 Cockpit video is now out Shows a bloody altercation, with one of the pilots seen soaked in blood A Flydubai flight from Dubai to Tel Aviv was forced to divert to Saudi Arabia after what authorities described as a “violent incident” between two pilots The aircraft… pic.twitter.com/p3eIQ58Ndw — Nabila Jamal (@nabilajamal_) September 30, 2026



Σύμφωνα με τα δίκτυα Channel 12 και Ynet, οι ισραηλινές αρχές ασφαλείας προσανατολίζονται όλο και περισσότερο στην εκδοχή της τρομοκρατικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο επεισοδίου χωρίς εθνικιστικά κίνητρα.

Ο συγκυβερνήτης ανακρίνεται επί τόπου από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, το Ισραήλ καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την άμεση επιστροφή των επιβατών, με τη συμμετοχή και της Μοσάντ. Με την άφιξή τους στο Ισραήλ, οι επιβάτες αναμένεται να ανακριθούν από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για τα ακριβή αίτια του περιστατικού από τις αρχές του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας ή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.