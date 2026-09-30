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Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα έπειτα από τις καταγγελίες του προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου

Εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελίες του προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, σχετικά με τις λεγόμενες «εναλλακτικές θεραπείες». Οι καταγγελίες αφορούν την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε από καρκίνο και κατέληξε, έχοντας απομακρυνθεί από την κλασική ιατρική και υποβληθεί σε αμφιλεγόμενες θεραπείες. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελίες του προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, για τον χώρο των «εναλλακτικών θεραπειών».
  • Ο κ. Κωνσταντινίδης περιέγραψε την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία, πάσχοντας από καρκίνο, απευθύνθηκε σε κέντρο «εναλλακτικών θεραπειών» σε Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα, καταβάλλοντας περίπου 100.000 ευρώ.
  • Η σύζυγός του απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική και κατέληξε, ενώ ο ίδιος περιέγραψε ένα ευρύτερο κύκλωμα «εναλλακτικών θεραπειών» που επεκτεινόταν σε Βιέννη και Μάλτα.

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Την παρέμβαση εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη προκάλεσαν οι καταγγελίες για τον χώρο των λεγόμενων «εναλλακτικών θεραπειών», που διατύπωσε ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, περιγράφοντας την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των ωοθηκών και κατέληξε πριν από μερικά χρόνια.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προς ποινική διερεύνηση, για το εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα, τόσο σε βαθμό κακουργήματος όσο και σε βαθμό πλημμελήματος για τα όσα κατήγγειλε ο κ. Κωνσταντινίδης στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης, η σύζυγός του απευθύνθηκε σε κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία, με παράρτημα στη Φλώρινα και παρουσία στη Θεσσαλονίκη («με μικρό ιατρείο»), καταβάλλοντας συνολικά περίπου 100.000 ευρώ.

Όπως υποστήριξε ο καταγγέλλων, η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου «πλασμαφαίρεσης», ενώ της υποσχέθηκαν ακόμη και αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Ο ίδιος περιέγραψε, επιπλέον, ένα ευρύτερο κύκλωμα που, όπως είπε, ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, επεκτεινόταν στη Βιέννη, αλλά και στη Μάλτα, όπου φέρεται να διακινούνταν ειδικά χάπια από μανιτάρια που δήθεν άλλαζαν τη διάθεση.

Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης, η σύζυγός του απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική και πέθανε δύο μήνες αργότερα με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις.

Ο ίδιος δεν προέβη σε καταγγελία ενώπιον των Αρχών, επειδή, όπως είπε, δεν το ήθελε η σύζυγός του και καθώς τον αποθάρρυνε ο δικηγόρος του. «Μου είπε να μην ασχοληθώ γιατί θα μπλέξω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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