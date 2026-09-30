Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας – Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στην πλατεία Συντάγματος

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Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας, καθώς εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο στην πλατεία Συντάγματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έχουν σπεύσει άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.), ενώ η Τροχαία έχει προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή.

Συγκεκριμένα η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη Βασιλέως Γεωργίου, από το ύψος της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και στη Σταδίου, από το ύψος της οδού Αμερικής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύποπτο αντικείμενο είναι ένα σακίδιο που εντοπίστηκε στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος.