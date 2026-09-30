Τραγωδία στην Κοζάνη: Πέθανε βρέφος περίπου 20 μηνών που είχε μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο Μαμάτσειο

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Τραγωδία στην Κοζάνη, καθώς ένα βρέφος περίπου 20 μηνών κατέληξε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, η οικογένειά του μετέφερε το βρέφος σε σοβαρή κατάσταση στα Επείγοντα της Παιδιατρικής Κλινικής του νοσοκομείου, καθώς παρουσίαζε συμπτώματα εμπύρετης λοίμωξης.

Κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο, το βρέφος φέρεται να παρουσίασε σπασμούς, οι οποίοι οδήγησαν σε ανακοπή. Οι γιατροί ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, ενώ προχώρησαν και στη διασωλήνωσή του.

Οι προσπάθειες των γιατρών διήρκεσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου μία ώρα και 20 λεπτά, χωρίς να καταστεί δυνατό να επανέλθει.

Για την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών θανάτου αναμένεται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση.