Τραγωδία στην Κοζάνη: Πέθανε βρέφος περίπου 20 μηνών που είχε μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο Μαμάτσειο

Βρέφος περίπου 20 μηνών κατέληξε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης. Φέρεται να παρουσίασε σπασμούς και ανακοπή, ενώ οι γιατροί επιχείρησαν επί περίπου μία ώρα και 20 λεπτά να το επαναφέρουν. Τα ακριβή αίτια θανάτου θα διερευνηθούν με ιατροδικαστική εξέταση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στην Κοζάνη, καθώς βρέφος περίπου 20 μηνών κατέληξε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.
  • Η οικογένειά του μετέφερε το βρέφος σε σοβαρή κατάσταση στα Επείγοντα της Παιδιατρικής Κλινικής, καθώς παρουσίαζε συμπτώματα εμπύρετης λοίμωξης.
  • Κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο, το βρέφος παρουσίασε σπασμούς που οδήγησαν σε ανακοπή, με τις προσπάθειες ανάνηψης να μην αποδίδουν. Για την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών θανάτου αναμένεται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγωδία στην Κοζάνη, καθώς ένα βρέφος περίπου 20 μηνών κατέληξε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, η οικογένειά του μετέφερε το βρέφος σε σοβαρή κατάσταση στα Επείγοντα της Παιδιατρικής Κλινικής του νοσοκομείου, καθώς παρουσίαζε συμπτώματα εμπύρετης λοίμωξης.

Κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο, το βρέφος φέρεται να παρουσίασε σπασμούς, οι οποίοι οδήγησαν σε ανακοπή. Οι γιατροί ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, ενώ προχώρησαν και στη διασωλήνωσή του.

Οι προσπάθειες των γιατρών διήρκεσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου μία ώρα και 20 λεπτά, χωρίς να καταστεί δυνατό να επανέλθει.

Για την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών θανάτου αναμένεται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση.

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