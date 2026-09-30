Συναγερμός στο Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε από ύψος κοντά στον Φάρο

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Συναγερμός σήμανε σήμερα Τετάρτη το απόγευμα στο Ηράκλειο, όταν γυναίκα βρέθηκε στο κενό στην περιοχή του Κούλε.

Σύμφωνα με το neakriti, το συμβάν καταγράφηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, κοντά στον Φάρο. Η γυναίκα φέρεται να έπεσε από ύψος περίπου τριών μέτρων, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε το ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας της γυναίκας, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η πτώση.