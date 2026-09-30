Bookmarkers: Νέα δωρεά βιβλίων στο 2ο Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας από την πρωτοβουλία του Γρηγόρη Δημητριάδη

Δωρεά σε ακόμη ένα σχολείο της Αττικής έκανε η πρωτοβουλία Bookmarkers του Γρηγόρη Δημητριάδη. Το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, μέλη της πρωτοβουλίας επισκέφθηκαν το 2ο Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας όπου παρέδωσαν βιβλία, ανταποκρινόμενοι σε σχετικό αίτημα της σχολικής μονάδας.

Τα βιβλία παρέδωσε ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής των Bookmarkers, Νικόλαος Κούκης, παρουσία της διευθύντριας του σχολείου, Αλεξάνδρας Φέγγη, και εκπαιδευτικών.

Κούκης: Στόχος να έρθουν οι νέοι πιο κοντά στο βιβλίο

Μιλώντας κατά την επίσκεψη, ο κ. Κούκης εξήγησε τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας. Τόνισε ότι η αγάπη του Γρηγόρη Δημητριάδη για το βιβλίο είναι η κινητήρια δύναμη των δράσεων και αναφέρθηκε στη σταθερή στήριξή του στο εγχείρημα. Όπως σημείωσε, βασικός στόχος είναι να έρθουν οι νέοι πιο κοντά στην ανάγνωση, ώστε να καλλιεργήσουν την έκφραση και τη σκέψη τους. Πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη σχολείων και άλλων δομών, καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Ευχαριστίες από τη διεύθυνση του σχολείου

Η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας, Αλεξάνδρα Φέγγη, ευχαρίστησε τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τους Bookmarkers για τη δωρεά. Στάθηκε ιδιαίτερα στην άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του σχολείου και υπογράμμισε πόσο χρήσιμες είναι τέτοιες δράσεις για τους μαθητές και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Από την Κηφισιά στην Ξάνθη

Η δωρεά στην Αγία Βαρβάρα είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά δράσεων. Η πρώτη σχολική δράση του σωματείου πραγματοποιήθηκε στο 2ο Γυμνάσιο Κηφισιάς – Λύρειο Διδακτήριο, όπου δωρίστηκαν λογοτεχνικά βιβλία και μια σύγχρονη βιβλιοθήκη, λίγο πριν κλείσει η σχολική χρονιά. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις σε σχολεία της Αττικής και της περιφέρειας, όπως στην Ξάνθη, με δωρεές βιβλίων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η πρωτοβουλία στήριξε επίσης οικονομικά την αποθήκη του Παλαιοβιβλιοπωλείου των Αστέγων, ώστε να διασωθούν τα βιβλία και να συνεχιστεί η λειτουργία του.

Οι Bookmarkers παρουσιάστηκαν επίσημα στις αρχές Σεπτεμβρίου στο βιβλιοπωλείο Bookloft στο Κολωνάκι. Εκεί ο Γρηγόρης Δημητριάδης δήλωσε ότι θέλουν να αυξήσουν τους αναγνώστες και να τους μεταδώσουν την αγάπη για το βιβλίο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες εβδομάδες η πρωτοβουλία θα πραγματοποιήσει δωρεές σε σχολεία, δημοτικές βιβλιοθήκες και φυλακές σε όλη τη χώρα και θα στηρίξει τα μικρά βιβλιοπωλεία. Στους στόχους περιλαμβάνονται και η ενίσχυση της έρευνας για το βιβλίο και η κάλυψη εξόδων νέων συγγραφέων, ώστε να συνεχίσουν το έργο τους. Ο κ. Δημητριάδης είχε ήδη χρηματοδοτήσει με προσωπικές του δαπάνες τη δημιουργία παιδικών βιβλιοθηκών, κυρίως σε απομακρυσμένα νησιά.

Μια κοινότητα αναγνωστών

Οι Bookmarkers θέλουν το βιβλίο να έχει πιο ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα των νέων και να δημιουργηθεί μια σταθερή σχέση με την ανάγνωση. Απώτερος στόχος τους είναι να χτίσουν μια ενεργή κοινότητα αναγνωστών και να δώσουν σε όλο και περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να κάνουν την ανάγνωση μέρος της ζωής τους.