Bookmarkers: Η εκστρατεία του Γρηγόρη Δημητριάδη με επίκεντρο το βιβλίο

«Αυτό που θέλουμε είναι να αυξήσουμε τους αναγνώστες και να τους μεταδώσουμε την αγάπη για το βιβλίο» τόνισε ο Γρηγόρης Δημητριάδης κατά την παρουσίαση των στόχων της πρωτοβουλίας Bookmarkers, με αφορμή τα πρώτα βήματα του σωματείου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο βιβλιοπωλείο The BookLoft στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Τετάρτης 2/9, με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού να υπογραμμίζει ότι οι Bookmarkers, που άρχισαν τις πρώτες εξορμήσεις τους τον περασμένο Μάιο, θα βρεθούν τις επόμενες εβδομάδες για δωρεές βιβλίων σε διάφορα σημεία της χώρας (σε σχολεία, δημοτικές βιβλιοθήκες, ακόμη και φυλακές) και παράλληλα θα εστιάσουν στη στήριξη των μικρών βιβλιοπωλείων.

Σύμφωνα με το protagon.gr, ο κ. Δημητριάδης ανέφερε πως ο στόχος είναι μεταξύ άλλων να στηριχθεί η έρευνα για το βιβλίο και «να βοηθήσουμε νέους συγγραφείς, να τους καλύπτουμε κάποια έξοδα για να μπορούν απρόσκοπτα να συνεχίσουν το πνευματικό τους έργο».

Τον λόγο έλαβαν στην εκδήλωση ο δημοσιογράφος και εικαστικός Θανάσης Λάλας, ο ιδιοκτήτης του BookLoft, Μιχάλης Καρακώστας, και ο συγγραφέας και διευθυντής του diastixo.gr, Μάκης Τσίτας. Παρών ανάμεσα στους οικοδεσπότες ήταν ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής των Bookmarkers, φιλόλογος και ιστορικός, Νίκος Α. Κούκης, ενώ στο κοινό βρέθηκε και χαιρέτισε την πρωτοβουλία ο βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Γιώργος Σταμάτης.

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Λάλας ανέφερε πως η αφορμή για τη γνωριμία του κ. Δημητριάδη ήταν η πρόσφατη (πολυσυζητημένη) τηλεοπτική-διαδικτυακή συνέντευξη. «Αυτό που κράτησα από αυτή τη συνέντευξη ήταν ότι γνώρισα έναν φανατικό άνθρωπο των βιβλίων», ανέφερε. Στηρίζοντας την πρωτοβουλία, τόνισε πως «πρέπει να υπερασπιστούμε οτιδήποτε έχει σχέση με το βιβλίο. Γιατί; Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία που αλλάζει τελείως τον άνθρωπο. Το τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου δείχνει και τι άνθρωπος γίνεσαι και πώς αξιοποιείς όλο το υπόλοιπο κομμάτι της ζωής σου».

«Δεν σας κρύβω ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού βιβλίου που κάποια ομάδα συμπολιτών μας αποφασίζει να επέμβει στα πράγματα που αφορούν το βιβλίο, ανυστερόβουλα» ανέφερε ο ιδιοκτήτης του BookLoft, Μιχάλης Καρακώστας.

Ο συγγραφέας Μάκης Τσίτας σχολίασε ότι και στο παρελθόν έχουν γίνει τέτοιες κινήσεις «αλλά δεν έγιναν στοχευμένα και με διάρκεια», προσθέτοντας πως αυτό που οργανώνεται είναι ελπιδοφόρο: «Το χρειάζεται ο χώρος μας και φαίνεται ότι θα μακροημερεύσει».

Στο κοινό της εκδήλωσης ήταν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Γιώργος Σταμάτης, ο οποίος αναφέρθηκε παίρνοντας τον λόγο στη συνεργασία που είχε ως Γ.Γ Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2019-2023) του υπ. Εργασίας με τον κ. Δημητριάδη (τότε Γ.Γ. του Πρωθυπουργού) για τα ζητήματα των αστέγων.

Η πρώτη εξόρμηση των Bookmarkers, η Ξάνθη και το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων

H πρώτη εξόρμηση των Bookmarkers έγινε εφέτος τον Μάιο στο 2ο Γυμνάσιο Κηφισιάς – Λύρειο Διδακτήριο, εγκαινιάζοντας έναν κύκλο πρωτοβουλιών με στόχο την ενίσχυση της ανάγνωσης και της δημιουργικής έκφρασης.

Τον Ιούνιο οι Bookmarkers επισκέφθηκαν σχολεία και πολιτιστικούς φορείς της Ξάνθης οργανώνοντας ομάδες διαλόγου και προσφέροντας λογοτεχνικά βιβλία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκπαιδευτικό εξοπλισμό.

Ακολούθησε η οικονομική στήριξη του Παλαιοβιβλιοπωλείου των Αστέγων, μια ιδέα που συνέλαβε και υλοποίησε το 2019 ο Λεωνίδας Κουρσούμης. Οπως ανέφερε ο κ. Κουρσούμης, έπειτα από επτά χρόνια λειτουργίας χωρίς επιδοτήσεις απηύθυνε επί πολλούς μήνες εκκλήσεις ώστε να εξασφαλιστούν πόροι για τη συνέχιση της λειτουργίας του Παλαιοβιβλιοπωλείου και ευχαρίστησε τους Bookmarkers και τον κ. Δημητριάδη, κάνοντας λόγο για τη μοναδική ουσιαστική βοήθεια που έλαβε. Νωρίτερα, την περίοδο 2019-2022, ήταν γνωστό στο πολιτικό ρεπορτάζ ότι ο κ. Δημητριάδης είχε προχωρήσει σε δωρεές με προσωπικές του δαπάνες για τη δημιουργία παιδικών βιβλιοθηκών σε διάφορα μέρη της χώρας, κυρίως σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές.

«Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις»

Την Τετάρτη στο BookLoft, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού τόνισε ότι οι φιλόδοξοι στόχοι των Bookmarkers απαιτούν μέθοδο και επίμονη προσπάθεια από την πλευρά της ομάδας που έχει συγκροτηθεί.

«Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις, δεν έχω μάθει να μην ολοκληρώνω όσα αναλαμβάνω» σημείωσε. Παράλληλα, εστίασε στην εμπειρία που προσφέρουν τα μικρά βιβλιοπωλεία. «Πιστεύουμε στον πλουραλισμό. Πιστεύουμε στα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία. Χωρίς να υποτιμούμε τις αλυσίδες και το τι προσφέρουν κι αυτές. Θα συνεργαστούμε με όλους, αλλά το μικρό, το ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο είναι μια στάση ζωής καθώς δημιουργεί περισσότερες προσωπικές σχέσεις. Η συζήτηση με τον βιβλιοπώλη είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι ένα ταξίδι από μόνο του» ανέφερε, κλείνοντας ο κ. Δημητριάδης.