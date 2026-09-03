Μητσοτάκης σε Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση

Σαφές μήνυμα στην Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, αλλά δεν θα δεχθεί και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, έστειλε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον κ. Κόστα στο Μέγαρο Μαξίμου, «ενημέρωσα τον πρόεδρο για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων ειδικά στο Αιγαίο. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι, άλλωστε, προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας είναι κάτι που προβλέπουν μία σειρά από αποφάσεις του ίδιου του ευρωπαϊκού συμβουλίου».

«Και δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μία χώρα, η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την ΕΕ. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και επανέλαβε:

«Θα το ξαναπώ, η πατρίδα μου είναι μία ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Λίγο νωρίτερα, αναφερόμενος στο ζήτημα της άμυνας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη συνολικά καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα στις απειλές απ’ όπου και αν προέρχονται.

«Είτε μιλάμε για τον Βορρά και μιλάμε για το Νότο, είτε μιλάμε για τη Δύση. Είτε μιλάμε για την Ανατολή. Επομένως, ενιαία πρέπει να είναι και η χρηματοδότηση της φύλαξης κάθε σπιθαμής της. Το Safe ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία. Κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερα και επίσης χρειάζεται να επιλέγουμε τους συνοδοιπόρους μας πολύ προσεκτικά. Θυμίζω ότι όρος συμμετοχής τρίτων στο πρόγραμμα ήταν και είναι να μη θίγονται συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας των κρατών μελών».

Στην αρχή των δηλώσεών του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον Αντόνιο Κόστα στην Αθήνα, λέγοντας πως οι επισκέψεις του δίνουν ευκαιρίες «να εξετάζουμε από κοινού τις τρέχουσες εξελίξεις και την στρατηγική κατεύθυνση της Ευρώπης. Ειδικά σε μία πολύ περίπλοκή, ρευστή συγκυρία, όπως η σημερινή που θέτει την Ευρώπη ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων για την πορεία της στο μέλλον».

Από την πλευρά μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, «η Ελλάδα συμμετέχει ήδη ενεργά στις σχετικές διεργασίες, με πολύ σαφείς θέσεις, με τολμηρές προτάσεις. Είναι θέσεις που πιστεύω ότι υπηρετούν το κοινό μας όραμα μίας Ευρώπης πιο ισχυρής, πιο ανταγωνιστικής, πιο ασφαλούς. Εξάλλου, όλες οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καταδεικνύουν ότι πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα σε αυτή τη λογική προετοιμάζει η Ελλάδα ήδη την προεδρία της στο Συμβούλιο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με αίσθηση ευθύνης και έτοιμη να συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση των κοινών μας προτεραιοτήτων».

Με τον κ. πρόεδρο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά θέματα, με πρώτο βέβαια την εξαιρετικά περίπλοκη διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028 2034. «Συμφωνούμε. Επιβάλλεται να πετύχουμε μια πολιτική συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Η κυπριακή Προεδρία άλλωστε έχει βάλει τις βάσεις. Αναμένουμε με προσμονή τις νέες προτάσεις της ιρλανδικής προεδρίας σχετικά με το ύψος του προϋπολογισμού και την κατανομή των πόρων, αλλά πρέπει να πιέσουμε όλοι ώστε να πετύχουμε τις αναγκαίες συναινέσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, στο οποίο προβλέπω, αγαπητέ μου Πρόεδρε, ότι και αυτό θα κρατήσει αρκετά, αλλά απαιτείται να έχουμε μια πολιτική συμφωνία», τόνισε.

«Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος μπορεί να υπηρετεί ταυτόχρονα τις νέες προτεραιότητες που εμείς οι ίδιοι έχουμε θέσει, χωρίς όμως ταυτόχρονα να υποβαθμίζει τις ταυτοτικές πολιτικές της Ευρώπης, τους πόρους της συνοχής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική, η οποία έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μας βρίσκει επί της αρχής σύμφωνους» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπογράμμισε πως «για να το πω πολύ απλά, νομίζω ότι το έχεις πει και εσύ. Δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα δαπανώντας λιγότερα και για μας, πολιτικές που στηρίζουν την σύγκλιση διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη αφορά τελικά όλες τις χώρες της περιφέρειας της Ένωσης, αλλά τελικά ωφελούν και τις χώρες που βρίσκονται στον πυρήνα της κοινής μας ευρωπαϊκής οικογένειας».

«Η πατρίδα μου απέφυγε φέτος τα χειρότερα»

Ειδική αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «στην ανάγκη να έχουμε επαρκείς πόρους για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Φέτος, πολλές ευρωπαϊκές χώρες επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές. Η πατρίδα μου απέφυγε φέτος τα χειρότερα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή είναι μια διαρκής πρόκληση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία ενιαία ευρωπαϊκή απειλή».

Αλλά βέβαια, τόνισε, «γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τους πόρους της συνοχής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, να χρηματοδοτήσουμε τις νέες μας προτεραιότητες, χρειαζόμαστε αύξηση των ιδίων πόρων.

Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με διάθεση να καταθέσουμε νέες, πιστεύω, δημιουργικές προτάσεις, όπως την πιθανή αξιοποίηση από έσοδα των δημοπρασιών για τη χρήση των συχνοτήτων του φάσματος 5G και 6G, ενώ παράλληλα είμαστε πάντα έτοιμοι να εξετάσουμε και τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Θα το ξαναπώ. Πιστεύω ότι κοινά ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, όπως η άμυνα, που αποτελεί το απόλυτο κοινό δημόσιο αγαθό, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από καινούργια εργαλεία κοινού δανεισμού».

«Η Ευρώπη καλείται να κάνει ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά»

Ανέφερε στη συνέχεια ότι συζήτησε με τον Αντόνιο Κόστα ευρύτερα για την πρόκληση της ανταγωνιστικότητας.

«Η Ευρώπη καλείται να κάνει ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά, να κινηθεί δηλαδή παίρνοντας τολμηρές πρωτοβουλίες με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, τις νέες τεχνολογίες που ήδη μετασχηματίζουν την οικονομία αλλά και τις ζωές όλων μας. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να βρεθούμε πίσω από τις παγκόσμιες εξελίξεις, χάνοντας μια κρίσιμη ευκαιρία». Και βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε για μία πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη, όταν οι επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά μας, συνεχίσουν να πληρώνουν την ενέργεια ακριβότερα από τους ανταγωνιστές μας. Είναι συνεπώς απόλυτη προτεραιότητα να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν την Ενιαία Αγορά Ενέργειας και φέτος, το καλοκαίρι, είχαμε υψηλές τιμές ενέργειας και μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το ίδιο ισχύει και για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε οι επιχειρήσεις μας να μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς να αναζητούν αλλού ελκυστική χρηματοδότηση», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.