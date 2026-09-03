Ιράν: Καταδικάστηκε σε θάνατο διαδηλωτής που έχασε το μάτι του από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας

Σε θάνατο καταδίκασε δικαστήριο του Ιράν έναν 27χρονο άνδρα, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο μάτι κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του 2022 και έφυγε στη Γερμανία για θεραπεία, όπως ανέφεραν οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Αλί Ζαρεΐ, 27 ετών, κρίθηκε ένοχος για «διαφθορά επί της γης», μια από τις σοβαρότερες κατηγορίες στο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Human Rights Activists News Agency (HRANA) και το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στο Ιράν (CHRI), που εδρεύουν και τα δύο στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με μια άλλη οργάνωση, τη Διεθνή Εταιρεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IGFM), με έδρα τη Φρανκφούρτη, ο νεαρός άνδρας επέστρεψε στο Ιράν «για προσωπικούς λόγους» και συνελήφθη αμέσως μετά την άφιξή του.

Λίγους μήνες νωρίτερα, συμμετείχε σε μια συγκέντρωση στο Μόναχο, την οποία συγκάλεσε ο Ρεζά Παχλαβί, ο γιος του τελευταίου σάχη που ανατράπηκε το 1979 από την Ισλαμική Επανάσταση. Τότε μάλιστα είχε μιλήσει στο πλήθος δηλώνοντας ότι είναι «επιζών, τραυματίας της εθνικής εξέγερσης του 2022» και κατέληξε: «Το 1979 τελείωσε, ζήτω ο σάχης», χαιρετίζοντας τις προσπάθειες του 65χρονου διαδόχου του θρόνου για «την απελευθέρωση του Ιράν».

Πώς τραυματίστηκε ο διαδηλωτής

Ο διαδηλωτής κατάγεται από το Αρνταμπίλ αλλά ζούσε στην Τεχεράνη. Τραυματίστηκε από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας το 2022 και έχασε το δεξί του μάτι. Ο ίδιος έγραψε στο Instagram ότι «θυσίασε το μάτι του για την ελευθερία της χώρας του».

Την εποχή εκείνη το Ιράν συγκλονιζόταν από το κίνημα «Γυναίκα, Ζωή Ελευθερία», με αφορμή τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής Κούρδισσας που πέθανε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών επειδή δεν τηρούσε τον «ενδυματολογικό κώδικα» για τις γυναίκες. «Η σύλληψη του Αλί Ζαρεΐ καταδεικνύει για άλλη μια φορά ότι τίποτα δεν σταματά την Ισλαμική Δημοκρατία, ούτε καν τα θύματα της βιαιοπραγίας της», σημείωσε η IGFM. Το γραφείο του Παχλαβί κατήγγειλε την καταδίκη του νεαρού «με αβάσιμες κατηγορίες» και χαιρέτισε «τη θαρραλέα γενιά των Ιρανών που αντιστέκονται στην Ισλαμική Δημοκρατία». Τους προηγούμενους μήνες το Ιράν εκτέλεσε 29 ανθρώπους που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου καθώς και άλλους δύο που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις το 2022.

«Το καθεστώς χρησιμοποιεί και πάλι τη θανατική ποινή ως εργαλείο εκδίκησης και εξόντωσης των αντιπάλων του», ανέφερε το CHRI.