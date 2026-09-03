Μυστήριο στον Μαραθώνα: «Άκαρπες» οι έρευνες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης, έσκαψαν όλη την αυλή του σπιτιού – Τι λένε κάτοικοι της περιοχής

Άκαρπες απέβησαν οι έρευνες της Αστυνομίας στον Μαραθώνα για τον εντοπισμό της σορού μίας ηλικιωμένης, έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία η κόρη της την έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους πριν από περίπου 10 χρόνια, χωρίς να δηλώσει τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή της οικίας με τη συνδρομή σκαπτικών μηχανημάτων. Μεγάλο τμήμα του χώρου έχει ήδη ερευνηθεί, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί η σορός ή κάποιο άλλο σχετικό εύρημα.

Η γυναίκα φέρεται να υπέδειξε στους αστυνομικούς σημεία στα οποία ενδέχεται να είχε θάψει τη μητέρα της. Κατά τη διάρκεια των ερευνών και ενώ δεν εντοπιζόταν κάτι, φέρεται να είπε: «Α, δεν θυμάμαι καλά. Πρέπει να ήταν λίγα μέτρα πιο δεξιά ή λίγα μέτρα πιο αριστερά».

Σύμφωνα με τον Alpha, οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλα σημεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ευσταθούν όσα έχουν καταγγελθεί.

Η καταγγελία της εγγονής και η έναρξη της έρευνας

Η υπόθεση φέρεται να αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης. Η γυναίκα ζούσε επί χρόνια στη Γαλλία και επέστρεψε στην Ελλάδα πριν από μερικές εβδομάδες.

Όπως φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, δεν μπορούσε να εντοπίσει τη γιαγιά της, με την οποία είχε χάσει κάθε επαφή εδώ και περίπου μία δεκαετία. Η ηλικιωμένη, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, διέμενε στο ίδιο σπίτι με την κόρη της και τον εγγονό της.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί είχαν μεταβεί στη γειτονιά περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα και είχαν ρωτήσει κατοίκους εάν είχαν δει την ηλικιωμένη. Οι απαντήσεις που έλαβαν ήταν αρνητικές.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν επίσης σε έλεγχο των αρχείων του ΕΦΚΑ και διαπίστωσαν ότι δεν είχε καταχωριστεί δήλωση θανάτου της γυναίκας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν θυμάται το ακριβές σημείο όπου την είχε θάψει, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει. Φέρεται επίσης να ανέφερε ότι την έθαψε στην αυλή και ότι δεν δήλωσε τον θάνατό της προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν και τον τραπεζικό λογαριασμό της ηλικιωμένης, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν κινήσεις ή αναλήψεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

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Η εισαγγελική εντολή

Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί το σύνολο του διαθέσιμου υλικού της υπόθεσης, προκειμένου να αξιολογηθούν τα στοιχεία και να αποφασιστεί εάν και με ποιον τρόπο θα κινηθεί η ποινική διαδικασία.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, δόθηκε εντολή να μη συλληφθεί στο παρόν στάδιο η κόρη της ηλικιωμένης και να συνεχιστούν οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού.

Μέχρι στιγμής, παρά τις εκτεταμένες εργασίες στην αυλή του σπιτιού, η σορός δεν έχει εντοπιστεί.

Οι μαρτυρίες των γειτόνων

Γείτονας της οικογένειας, ανέφερε ότι είχε επισκεφθεί το σπίτι στο παρελθόν: «Είχα έρθει πριν από μερικούς μήνες, έναν χρόνο, όταν έμαθα ότι το πουλούσαν. Ήρθα, βρήκα την κυρία αυτή, μπήκαμε μέσα, μας υποδέχτηκε».

Σε ερώτηση εάν είδε αστυνομικούς στο σημείο, απάντησε: «Ναι, έτσι, έτσι. Τώρα ήρθα, γιατί με πήρε ο ανιψιός μου».

Όταν ρωτήθηκε εάν έμαθε τι είχε συμβεί, δήλωσε: «Μου είπε ότι έγινε κάποια καταγγελία από πρόσωπο της οικογένειας, γιατί έψαχνε τη γιαγιά της και δεν τη βρήκε, και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία».

Άλλος γείτονας τόνισε: «Σήμερα το πρωί είδαμε τις μπουλντόζες. Είπανε ότι έχει θαφτεί μία κυρία στον κήπο. Στο σπίτι έμενε η κυρία (…) και ο γιος της. Εγώ δεν είχα δει ποτέ τίποτα».