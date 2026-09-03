Η «χαμένη» πρωτεύουσα ξυπνά: Αρχαιολόγοι αποκαλύπτουν την κρυφή πόλη της Νιμρούντ ύστερα από 180 χρόνια

Για σχεδόν δύο αιώνες, τα μυστικά μιας από τις πιο ένδοξες πρωτεύουσες του αρχαίου κόσμου παρέμεναν θαμμένα κάτω από τους τόνους της λάσπης και της άμμου του σύγχρονου Ιράκ.

Η Νιμρούντ, το θρυλικό κέντρο της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας, έμοιαζε να έχει ξεχαστεί από τον χρόνο και την ιστορία.

Σήμερα, όμως, χάρη στη χρήση τεχνολογιών αιχμής, οι αρχαιολόγοι καταφέρνουν να υπερβούν το φράγμα του χρόνου και να φέρουν στο φως ολόκληρη την κρυφή πόλη, αποκαλύπτοντας πώς ζούσαν οι απλοί άνθρωποι της εποχής εκείνης.

Ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Ούντινε συνδυάζει drone, μαγνητικούς αισθητήρες και επιφανειακές έρευνες για να χαρτογραφήσει για πρώτη φορά την απέραντη κάτω πόλη της αρχαίας μητρόπολης, όπου ζούσε ο απλός πληθυσμός.

Για σχεδόν δύο αιώνες, οι αρχαιολόγοι που πραγματοποιούσαν ανασκαφές στη Νιμρούντ –μία από τις πρωτεύουσες της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας στο σημερινό βόρειο Ιράκ– εστίαζαν την προσοχή τους στον λόφο της ακρόπολης.

Εκεί, έφεραν στο φως παλάτια, ναούς και τεράστια πέτρινα ανάγλυφα που απεικόνιζαν τα κατορθώματα των βασιλιάδων.

Ωστόσο, η πόλη που απλωνόταν στα πόδια της –μια εκτεταμένη περιοχή 3.400 στρεμμάτων που περιβαλλόταν από τείχη μήκους σχεδόν οκτώ χιλιομέτρων– παρέμενε ουσιαστικά ανεξερεύνητη.

Η παρατεμένη παραμέληση, η οποία διήρκεσε για 180 χρόνια, άρχισε να αντιμετωπίζεται χάρη στο Αρχαιολογικό Πρόγραμμα της Κάτω Πόλης της Νιμρούντ (NiLTAP), μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Ούντινε που παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα της αποστολής της.

Ξεχασμένα για δύο αιώνες: Τα 3.400 στρέμματα που έκρυβαν την καθημερινότητα των Ασσυρίων

Το ερευνητικό πρόγραμμα, υπό την καθοδήγηση των αρχαιολόγων Daniele Morandi Bonacossi και Francesca Simi, εφάρμοσε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με κλασικές μεθόδους έρευνας.

Στόχος είναι η ανασύνθεση της καθημερινής ζωής των απλών κατοίκων της ασσυριακής πρωτεύουσας, και όχι μόνο της βασιλικής ελίτ.

Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα δημιούργησε έναν υψηλής ανάλυσης τοπογραφικό χάρτη ολόκληρης της περιοχής, πραγματοποίησε μια συστηματική επιφανειακή έρευνα συλλέγοντας χιλιάδες θραύσματα κεραμικής, και χρησιμοποίησε μαγνητόμετρα για να εντοπίσει θαμμένες δομές χωρίς την ανάγκη ανασκαφής.

Δύο αιώνες στο σκοτάδι: Το μεγάλο ιστορικό κενό για την πρωτεύουσα των Ασσυρίων

Η Νιμρούντ, γνωστή στην αρχαιότητα ως Κάλχου (Kalhu), ιδρύθηκε ως αυτοκρατορική πρωτεύουσα από τον βασιλιά Ασουρνασιρπάλ Β΄ το 879 π.Χ. και διατήρησε αυτό το καθεστώς μέχρι το 707 π.Χ., όταν η βασιλική αυλή μεταφέρθηκε στο Ντουρ-Σαρρουκίν (το σημερινό Χορσαμπάντ).

Παρά τη σημασία της, οι ανασκαφές από το 1845, όταν ξεκίνησε το έργο του ο Όστεν Χένρι Λέιαρντ, επικεντρώθηκαν στα παλάτια και τους ναούς της ακρόπολης.

Η κάτω πόλη, όπου ζούσαν τεχνίτες, έμποροι και ο υπόλοιπος πληθυσμός, αποτέλεσε αντικείμενο μιας προσπάθειας μελέτης μόνο μεταξύ 1987 και 1989 από τον αρχαιολόγο Πάολο Φιορίνα, όμως ο Πόλεμος του Κόλπου διέκοψε αυτή την εργασία.

Λόγω του τρόπου με τον οποίο διεξήχθησαν οι έρευνες στα κύρια αστικά κέντρα της κεντρικής ασσυριακής περιοχής στο βόρειο Ιράκ, οι γνώσεις μας για τις ασσυριακές πόλεις παραμένουν περιορισμένες, εξηγούν οι δημιουργοί του προγράμματος στο άρθρο τους.

Η ανισορροπία δεν παρατηρείται μόνο στη Νιμρούντ. Επηρεάζει επίσης τις άλλες πρωτεύουσες, τη Νινευή και το Χορσαμπάντ, αν και τα τελευταία χρόνια διεθνείς ομάδες έχουν αρχίσει να τις εξερευνούν στο σύνολό τους.

Η κάτω πόλη της Νιμρούντ, ωστόσο, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία. Σε αντίθεση με άλλες πρωτεύουσες, δεν κατοικήθηκε έντονα μετά την πτώση της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας το 612 π.Χ. Σήμερα, η περιοχή χρησιμοποιείται για επιφανειακές καλλιέργειες, οι οποίες αναδεύουν μόνο περίπου 20 εκατοστά του εδάφους, με αποτέλεσμα τα αρχαιολογικά κατάλοιπα να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανέπαφα.

Επιπλέον, η μακρά περίοδος κατά την οποία αποτέλεσε αυτοκρατορική έδρα –σχεδόν δύο αιώνες– επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν την εξέλιξη και την παρακμή μιας πρωτεύουσας σε βάθος χρόνου.

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Η ομάδα του NiLTAP ξεκίνησε το έργο της αναλύοντας αποχαρακτηρισμένες δορυφορικές εικόνες από αποστολές των ετών 1967 έως 1974, όπως από κατασκοπευτικά αεροσκάφη U2 ή τους δορυφόρους CORONA και HEXAGON.

Οι εικόνες υποδηλώνουν ήδη ότι η κάτω πόλη διατηρούσε μια εξαιρετικά δομημένη αστική διάταξη, με τείχη, πύλες, δρόμους και περιοχές πυκνότερης ή αραιότερης κατοίκησης. Ωστόσο, απαιτούνταν επιβεβαίωση στο έδαφος.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του 2025, οι αρχαιολόγοι δημιούργησαν για πρώτη φορά έναν σύγχρονο τοπογραφικό χάρτη ολόκληρης της περιοχής.

Για να το πετύχουν αυτό, χρησιμοποίησαν ένα διαφορικό σύστημα παγκόσμιου εντοπισμού θέσης (DGPS) και ένα drone, τα οποία παρείχαν μια ορθοφωτογραφία (μια γεωμετρικά διορθωμένη εικόνα) και ένα ψηφιακό μοντέλο εδάφους.

Το νέο σχέδιο αποτέλεσε τη βάση για όλες τις επόμενες δραστηριότητες. Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν μια εντατική επιφανειακή έρευνα πεδίου.

Χώρισαν την κάτω πόλη σε ένα πλέγμα τετραγώνων διαστάσεων 40 επί 40 μέτρων και σε κάθε ένα από αυτά συνέλεξαν όλα τα ορατά θραύσματα κεραμικής από την επιφάνεια.

Το αποτέλεσμα ήταν ένας χάρτης πυκνότητας υλικών που καλύπτει ολόκληρη την πόλη — κάτι που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ ξανά σε αυτή την κλίμακα.

Τα δεδομένα, αποθηκευμένα σε μια γεωγραφική βάση δεδομένων, επιτρέπουν την ανάλυση της κατανομής των οικισμών και της χρονολογικής τους εξέλιξης από την τρίτη χιλιετία π.Χ. έως την ισλαμική περίοδο (μέσα 17ου έως 20ό αιώνα μ.Χ.).

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κατοίκηση ήταν ιδιαίτερα έντονη κατά τη Μέση Ασσυριακή περίοδο (μέσα 14ου έως 11ο αιώνα π.Χ.), τη Νεοασσυριακή περίοδο (10ος αιώνας π.Χ. έως το 612 π.Χ.) και τη Μεταασσυριακή περίοδο (612 π.Χ. έως τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ.).

Επιπλέον, οι ερευνητές ανακάλυψαν αρκετά επιγραφικά υλικά, κυρίως οπτόπλινθους (ψημένα τούβλα) με επιγραφές, συμπεριλαμβανομένων θραυσμάτων από πέντε διαφορετικά πρίσματα που ανήκαν στους Ασσύριους βασιλείς Σενναχειρείμ (ο οποίος βασίλευσε από το 704 έως το 681 π.Χ.) και Ασουρμπανιπάλ (668-631 π.Χ.).

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Η ανάγνωση των νέων τοπογραφικών δεδομένων σε συνδυασμό με τις ιστορικές εικόνες επέτρεψε την αναθεώρηση προηγούμενων υποθέσεων για την αστική διάταξη. Για παράδειγμα, μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις αφορά το σύστημα υδροδότησης.

Μέχρι τώρα, πιστευόταν ότι η διώρυγα Παττί-Χεγκαλί (Patti-Hegalli), η οποία κατασκευάστηκε από τον ιδρυτή της πόλης, Ασουρνασιρπάλ Β΄, ήταν η κύρια πηγή νερού της Νιμρούντ.

Ωστόσο, οι νέες παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι η πόλη υδροδοτούνταν στην πραγματικότητα από ένα κανάλι που βρισκόταν πιο βόρεια. Τα νέα τοπογραφικά δεδομένα που σχετίζονται με τη διώρυγα Παττί-Χεγκαλί δείχνουν ότι το σύστημα διαχείρισης των υδάτων της Νιμρούντ ενδέχεται να χρειάζεται ριζική επανεκτίμηση, επισημαίνουν οι ερευνητές.

Το τελικό κομμάτι αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης ήταν η γεωφυσική διασκόπηση. Σε επιλεγμένους τομείς της κάτω πόλης, οι αρχαιολόγοι πραγματοποίησαν μαγνητομετρία, μια τεχνική που μετρά τις διακυμάνσεις του υπόγειου μαγνητικού πεδίου για να εντοπίσει τείχη, κλιβάνους, λάκκους ή οποιαδήποτε θαμμένη δομή χωρίς να χρειαστεί ανασκαφή.

Η μέθοδος αυτή παρέχει μια «ακτινογραφία» του θαμμένου αστικού ιστού. Τα πρώτα αποτελέσματα, που αντιστοιχούν σε έναν τομέα ανατολικά της ακρόπολης, έχουν ήδη αποκαλύψει ένα οργανωμένο σύστημα δρόμων, οικιστικές γειτονιές και μεγαλύτερα κτιριακά συγκροτήματα.

Η μαγνητομετρία διεξήχθη σε επιλεγμένους τομείς της κάτω πόλης για να ελεγχθούν οι βασικές τοπογραφικές παρατηρήσεις και οι παρατηρήσεις της επιφανειακής έρευνας, αποκαλύπτοντας οργανωμένα οδικά συστήματα, οικιακές γειτονιές και μεγαλύτερα συγκροτήματα, προσφέροντας έτσι έναν σύνδεσμο ανάμεσα στα επιφανειακά στοιχεία και τον θαμμένο αστικό ιστό, εξηγούν οι ερευνητές.

Οι μαγνητικές απεικονίσεις επιβεβαιώνουν ότι η σημερινή επιφάνεια, με τα καλλιεργημένα χωράφια της, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου μιας σχεδιασμένης πόλης που περιμένει ακόμα κάτω από το έδαφος.

Επιστημονική ανατροπή: Πώς η Νιμρούντ επαναπροσδιορίζει όσα ξέραμε για το παρελθόν

Τα αποτελέσματα που παρουσίασε το NiLTAP αποδεικνύουν ότι είναι εφικτό να διερευνηθεί η πλήρης αστική δομή μιας ασσυριακής πρωτεύουσας, χωρίς οι ερευνητές να περιορίζονται μόνο στα βασιλικά ανάκτορα.

Ο συνδυασμός της επιφανειακής έρευνας, της τοπογραφίας ακριβείας, της ανάλυσης ιστορικών εικόνων και των μαγνητικών αισθητήρων —όλα ενσωματωμένα σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών— παρέχει μια πρωτοφανή εικόνα για το πώς ήταν οργανωμένη η ζωή σε μια αυτοκρατορική πόλη.

«Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ αποδεικνύουν τις ερμηνευτικές δυνατότητες ενός ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου για τη μελέτη της ασσυριακής πολεοδομίας και για την προώθηση της έρευνας γύρω από τις ασσυριακές πρωτεύουσες πέρα από την ακρόπολη», καταλήγει το άρθρο.

Προσθέτουν μάλιστα: «Συνδυάζοντας την επιφανειακή έρευνα, την τοπογραφική ανάλυση, την τηλεπισκόπηση και τη γεωφυσική διασκόπηση μέσα σε ένα ενιαίο χωρικό πλαίσιο, είναι δυνατή η διερεύνηση του αστικού ιστού μιας ασσυριακής πρωτεύουσας στην κλίμακα ολόκληρης της αρχαιολογικής θέσης».

Στις μελλοντικές εκστρατείες, η ομάδα σχεδιάζει να επεκτείνει τη γεωφυσική διασκόπηση σε περισσότερους τομείς, να πραγματοποιήσει στοχευμένες αρχαιολογικές δοκιμαστικές τομές και να ανοίξει εκτεταμένες περιοχές ανασκαφής προκειμένου να επαληθεύσει τις ερμηνείες που προέκυψαν από τις μη επεμβατικές μεθόδους.

Με αυτόν τον τρόπο, ελπίζουν να ολοκληρώσουν τον χάρτη της καθημερινής ζωής στη Νιμρούντ — μια πόλη που για σχεδόν δύο αιώνες αποτελούσε την πολιτική καρδιά της ισχυρότερης αυτοκρατορίας της αρχαίας Εγγύς Ανατολής, αλλά της οποίας ο ανώνυμος πληθυσμός παρέμενε αόρατος για την αρχαιολογία μέχρι σήμερα.