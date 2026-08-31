Αρχαιολογικός θησαυρός 4.000 ετών στην Αίγυπτο – Ανακαλύφθηκε ο τάφος του «φύλακα των βασιλικών μυστικών»

Στο φως έρχονται για ακόμα μια φορά τα καλά κρυμμένα μυστικά της αιγυπτιακής ερήμου, αποδεικνύοντας ότι η Σακάρα δεν σταματά ποτέ να εκπλήσσει την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Η αρχαιολογική σκαπάνη χτύπησε αυτή τη φορά «χρυσό», φέρνοντας στο φως ένα εντυπωσιακό εύρημα που μας ταξιδεύει χιλιάδες χρόνια πίσω, στην εποχή των μεγάλων Φαραώ και των ισχυρών αξιωματούχων τους.

Μια αιγυπτιακή αρχαιολογική αποστολή που εργάζεται στη νεκρόπολη του Μπουμπαστείου στη Σακάρα έφερε στο φως τον τάφο ενός ανώτατου αξιωματούχου του Αρχαίου Βασιλείου, καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο ταφικών φρεατίων που περιέχουν ανθρώπινα λείψανα, κτερίσματα και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα.

Ποιος ήταν ο Σαχνέτιο-Μπταχ: Ένα μνημείο που άντεξε στο πέρασμα των αιώνων

Οι ανακαλύψεις αυτές έγιναν κατά την πρώτη ανασκαφική περίοδο της αποστολής στην περιοχή δυτικά του Μπουμπαστείου, στον αρχαιολογικό χώρο της Σακάρα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, οι ανασκαφές αποκάλυψαν τον τάφο ενός αξιωματούχου με το όνομα Σαχνέτιο-Μπταχ (Sakhnetio-Btah), ο οποίος χρονολογείται στο Αρχαίο Βασίλειο, καθώς και ένα περίπλοκο σύστημα διασυνδεδεμένων ταφικών φρεατίων που περιείχαν πολυάριθμες ταφές και αντικείμενα από μεταγενέστερες περιόδους.

Μια σπουδαία επιστημονική συνεισφορά στην κατανόηση της Ιστορίας

Τα ευρήματα αυτά παρέχουν περαιτέρω στοιχεία για την ταφική και αρχαιολογική σημασία της περιοχής, ενώ παράλληλα υποδεικνύουν ότι ο χώρος χρησιμοποιούνταν και επαναπροσδιοριζόταν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων της αρχαίας αιγυπτιακής ιστορίας.

Ο Σερίφ Φατχί, Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, δήλωσε ότι η ανασκαφή καταδεικνύει την ιστορική και ταφική σημασία της νεκρόπολης του Μπουμπαστείου, καθώς και τη συνεχή χρήση της ανά τους αιώνες.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ανακαλύψεις αυτές αποτελούν μια σημαντική επιστημονική συνεισφορά στην κατανόηση της ιστορίας και της εξέλιξης του χώρου, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της συνέχισης των αρχαιολογικών ανασκαφών και της έρευνας στην περιοχή.

Ο Δρ Χισάμ Ελ-Λέιθι, Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, δήλωσε ότι οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου επιστημονικού προγράμματος, το οποίο περιελάμβανε ακριβή ανασκαφή και στρωματογραφική καταγραφή, αρχιτεκτονική και φωτογραφική τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, αρχαιολογικές και γλωσσικές μελέτες, καθώς και συγκριτική επιστημονική ανάλυση.

Οι μέθοδοι αυτές, επέτρεψαν στους αρχαιολόγους να ερμηνεύσουν τις ανακαλύψεις μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο και να ιχνηλατήσουν την αρχιτεκτονική και χρονολογική εξέλιξη του τάφου, καθώς και των γύρω δομών του.

Ταφικό παρεκκλήσι: Αποκαλύφθηκαν τελετουργικά αντικείμενα στις αρχικές τους θέσεις

Ανάμεσα στις πιο σημαντικές ανακαλύψεις ήταν τα κατάλοιπα του ταφικού παρεκκλησίου, συμπεριλαμβανομένης μιας ψευδόθυρας (false door) που στεκόταν ακόμα στην αρχική της θέση.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν μπροστά από την ψευδόθυρα μια πλήρη συλλογή από αλαβάστρινα τελετουργικά αντικείμενα. Η συλλογή περιλαμβάνει μια τράπεζα προσφορών, ένα εργαλείο προσφορών, μια λεκάνη εξαγνισμού, ένα αγγείο και μια ψάθα. Τα αντικείμενα φέρουν ιερογλυφικές επιγραφές στις οποίες καταγράφονται το όνομα και οι τίτλοι του ιδιοκτήτη του τάφου.

Ο Μοχάμεντ Αμπντέλ Μπαντί, επικεφαλής του Τομέα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την ανακάλυψη αυτής της πλήρους συλλογής στο αρχικό της αρχαιολογικό πλαίσιο.

Επειδή τα αντικείμενα παρέμειναν στις αρχικές τους θέσεις μέσα στο ταφικό παρεκκλήσι, οι ερευνητές μπορούν να τα αξιοποιήσουν για να κατανοήσουν σαφέστερα τις τελετουργίες και τις θρησκευτικές πρακτικές που σχετίζονταν με την ταφή κατά την περίοδο του Αρχαίου Βασιλείου.

Οι ιερογλυφικές επιγραφές στην ψευδόθυρα και στα κτερίσματα επέτρεψαν επίσης στους αρχαιολόγους να ταυτοποιήσουν αρκετούς από τους τίτλους του Σαχνέτιο-Μπταχ.Σύμφωνα με την αποστολή, αυτοί περιλάμβαναν αξιώματα που σχετίζονταν με τη βασιλική διοίκηση, όπως του βασιλικού αυλάρχη, του επόπτη όλων των έργων του βασιλιά, του επόπτη των βασιλικών εγγράφων, του φύλακα των βασιλικών μυστικών, του ιερέα της θεάς Μαάτ και του επόπτη της βιβλιοθήκης.

Οι τίτλοι αυτοί υποδηλώνουν ότι ο ιδιοκτήτης του τάφου κατείχε ανώτερη θέση στη διοικητική ιεραρχία του Αρχαίου Βασιλείου και ήταν στενά συνδεδεμένος με τη βασιλική αυλή.

Στο φως περισσότερα από 100 ειδώλια Ουσάμπτι: Οι «υπηρέτες» του Φαραώ στη μεταθανάτια ζωή

Οι ανασκαφές σε άλλα σημεία της περιοχής αποκάλυψαν ένα διασυνδεδεμένο σύστημα ταφικών φρεατίων, το οποίο περιείχε πολυάριθμες ανθρώπινες ταφές και μεγάλες ποσότητες διακοσμημένου ταφικού χαρτονάζ (cartonnage).

Επίσης, ανακαλύφθηκαν περισσότερα από 100 ειδώλια ουσάμπτι (ushabti), μαζί με τρεις λίθινες ταφές που βρέθηκαν στις αρχικές τους θέσεις, μια ξύλινη μορφή με τη μορφή γερακιού, καθώς και μια ποικίλη συλλογή από κεραμικά και άλλο αρχαιολογικό υλικό.

Ο Κουτμπ Φαουζί, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης Αρχαιοτήτων Καΐρου και Γκίζας, δήλωσε ότι το εύρος των ανακαλύψεων αντανακλά τη μακρά ιστορία της ταφικής δραστηριότητας στον συγκεκριμένο χώρο.

Ο Δρ Άμρ Ελ-Ταγέμπ, Γενικός Διευθυντής της Αρχαιολογικής Ζώνης της Σακάρα και επικεφαλής της αρχαιολογικής αποστολής, επεσήμανε ότι το υλικό αυτό παρέχει στους ερευνητές σημαντικά στοιχεία για τη μελέτη των ταφικών εθίμων και πρακτικών, ιδιαίτερα κατά την Ύστερη Περίοδο της Αιγύπτου.

Οι ανακαλύψεις αυτές θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν τους αρχαιολόγους να ανασυνθέσουν τον τρόπο με τον οποίο ο τάφος του Αρχαίου Βασιλείου και η γύρω περιοχή του επαναχρησιμοποιήθηκαν για ταφές κατά τις επόμενες περιόδους.

Οι προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι αρκετά από τα ταφικά φρεάτια είχαν λεηλατηθεί κατά την αρχαιότητα. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν περάσματα και ίχνη παραβίασης, τα οποία πιστεύεται ότι δημιουργήθηκαν από αρχαίους τυμβωρύχους που μετακινούνταν ανάμεσα στις ταφικές δομές.

Παρά την αρχαία λεηλασία, οι ερευνητές δήλωσαν ότι το υλικό που διασώθηκε διατηρεί σημαντική αρχαιολογική και επιστημονική αξία και θα μπορούσε να προσφέρει νέες πληροφορίες για την εσωτερική οργάνωση της νεκρόπολης, καθώς και για τις διαδοχικές φάσεις της εξέλιξής της.

Η αρχαιολογική σκαπάνη συνεχίζεται: Νέα μυστικά αναμένεται να έρθουν στο φως στη Σακάρα

Η αιγυπτιακή αποστολή συνεχίζει την τεκμηρίωση, την ανάλυση και τη μελέτη των ευρημάτων, συμπεριλαμβανομένων συγκρίσεων με αρχαιολογικό υλικό που έχει ανακτηθεί από άλλες τοποθεσίες σε ολόκληρη την Αίγυπτο.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να υποβληθούν σε περαιτέρω εξειδικευμένη έρευνα προτού προετοιμαστούν για δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό.

Οι αρχαιολόγοι θα συνεχίσουν επίσης τις ανασκαφές στην περιοχή, όπου οι προκαταρκτικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι πρόσθετες δομές, ταφές και αντικείμενα ενδέχεται να παραμένουν θαμμένα κάτω από την άμμο.

Οι τελευταίες ανακαλύψεις έρχονται να προστεθούν σε έναν αυξανόμενο όγκο στοιχείων που αποδεικνύουν την εξαιρετική μακροζωία της Σακάρα ως ταφικού τοπίου.

Χρησιμοποιούμενη σε πολλαπλές περιόδους της αιγυπτιακής ιστορίας, η απέραντη αυτή νεκρόπολη συνεχίζει να προσφέρει στους αρχαιολόγους νέες γνώσεις για τις ταφικές παραδόσεις, τη διοίκηση και τη μεταβαλλόμενη διαχείριση των ιερών χώρων στην Αρχαία Αίγυπτο.

Χ