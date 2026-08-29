Μυστήριο σε σπήλαιο: Αρχαιολόγοι εντόπισαν 120 άγνωστα μηνύματα χαραγμένα για μια αρχαία θεά

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Η μεγαλύτερη συλλογή λατινικών επιγραφών σε σπήλαιο παγκοσμίως κρύβει μια θεότητα που οι μελετητές δεν έχουν ξαναδεί ποτέ.

Μια συγκλονιστική αρχαιολογική ανακάλυψη στα έγκατα της ισπανικής γης φέρνει στο φως τη μεγαλύτερη συλλογή λατινικών επιγραφών σε σπήλαιο παγκοσμίως, αποκαλύπτοντας τα ίχνη μιας άγνωστης, μυστηριώδους λατρείας.

Σε βάθος μεγαλύτερο των 200 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, οι ερευνητές βρέθηκαν μπροστά σε 120 χαραγμένα μηνύματα της ρωμαϊκής εποχής, τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες μεταφράσεις, αποτελούν αφιερώματα σε μια άγνωστη μέχρι σήμερα θεότητα του νερού, την οποία οι πιστοί αποκαλούσαν «Η Κυρά».

Τα μοναδικά αυτά ευρήματα, σε συνδυασμό με τις τελετουργικές προσφορές που εντοπίστηκαν στον χώρο, οδηγούν τους επιστήμονες στο συναρπαστικό συμπέρασμα ότι το απόκοσμο αυτό υπόγειο ιερό αποτελούσε το κέντρο μιας θρησκευτικής λατρείας στην οποία ηγούνταν αποκλειστικά γυναίκες.

Αρχαιολόγοι που κατέβηκαν σε βάθος μεγαλύτερο από 200 μέτρα σε ένα σπήλαιο με το όνομα Κόβα Ντόνες (Cova Dones) στη Βαλένθια της Ισπανίας, έφεραν στο φως γραφές με άγνωστα μέχρι στιγμής νοήματα, τις οποίες άφησε πίσω της μια λατρευτική κοινότητα της ρωμαϊκής εποχής.

Περίπου 120 λατινικές επιγραφές «δείχνουν» μια λατρεία που ηγούνταν γυναίκες και η οποία λάτρευε μια θεά του νερού, γνωστή απλώς ως «Η Κυρά».

«Γυναικεία υπόθεση» η μυστηριώδης λατρεία της Βαλένθια

Η τοποθεσία είχε αποτελέσει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εύρημα ήδη από το 2024, όμως η βαθύτερη εξερεύνηση του 2026 οδήγησε στην ανακάλυψη των επιγραφών, οι οποίες αφηγούνται μια πολύ πιο ολοκληρωμένη ιστορία για τον χώρο.

Βαθιά μέσα στο ισπανικό σπηλαιοσύστημα βρίσκεται ένας θάλαμος γνωστός ως «Ρωμαϊκό Ιερό», όπου μια σειρά από ρηχές φυσικές λίμνες χρησίμευαν ως σημεία προσφορών για τη λατρευτική αυτή κοινότητα, στην οποία ηγούνταν γυναίκες, προκειμένου να τιμήσουν την «Κυρά» – μια θεότητα που πιθανότατα σχετιζόταν με το υγρό στοιχείο.

«Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η Κόβα Ντόνες ήταν ένα σπηλαιώδες ιερό που επισκέπτονταν συχνά γυναίκες, καθώς αρκετά γυναικεία ονόματα εμφανίζονται ανάμεσα στις επιγραφές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής», δήλωσε η Βιρχίνια Μπαρσιέλα, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Αλικάντε, σε ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

Η «Κυρά» εμφανίζεται σε τουλάχιστον πέντε επιγραφές, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι πιστοί δεν επισκέπτονταν τον χώρο περιστασιακά, αλλά επέστρεφαν τακτικά για να συμμετάσχουν σε μια λατρεία αφιερωμένη σε μια συγκεκριμένη θεότητα.

«Το γεγονός ότι τα κείμενα είναι συγκεντρωμένα σε μια συγκεκριμένη, οριοθετημένη περιοχή του σπηλαίου —μακριά από την είσοδο— επιβεβαιώνει ότι επρόκειτο για μια οργανωμένη λατρεία», δήλωσε ο Σέρχιο Γκαρθία-Ντιλς, καθηγητής στο UNED της Σεβίλλης και διευθυντής της Ισπανικής Σχολής Σπηλαιολογίας.

«Χάρη σε πέντε αναθηματικές επιγραφές, γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι κατά τη ρωμαϊκή εποχή, μια θεά που αναφερόταν με σεβασμό ως “Domina” —δηλαδή η Κυρά— λατρευόταν στο σπήλαιο, και ότι οι γυναίκες είχαν ενεργό ρόλο στη λατρεία της», ανέφερε η Σίλβια Αλφαγιέ Βίγια, καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα.

«Τρεις από τις επιγραφές φέρουν το όνομα “Malaci”, ένα άγνωστο μέχρι σήμερα επίθετο για μια θεότητα που παρέμενε αφανής μέχρι τώρα.

Αυτή η θεά έφερε έναν συγκεκριμένο τίτλο —ίσως συνδεδεμένο με το νερό— για την οριστική ερμηνεία του οποίου εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή».

Αδράχτια, κοσμήματα και προσφορές: Τι έκρυβαν οι φυσικές λίμνες του σπηλαίου

Οι μικρές φυσικές λίμνες στο δάπεδο του σπηλαίου αποτελούσαν ιδανικές λεκάνες για να αφήνουν οι πιστοί τις προσφορές τους.

Παράλληλα με τις επιγραφές, οι ερευνητές εντόπισαν δαχτυλίδια, ένα βραχιόλι, αγγεία σε σχήμα δισκοπότηρου, κεραμικά και σφονδύλια (βαρίδια αδραχτιού).

Τα σφονδύλια αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό εύρημα, καθώς αυτά τα εργαλεία υφαντουργίας συνδέονταν ιστορικά με τις γυναίκες· τα παραδείγματα που βρέθηκαν στο Cova de les Dones, ή αλλιώς «Σπήλαιο των Γυναικών», επισφραγίζουν περαιτέρω ότι το σπήλαιο ονομάστηκε έτσι επειδή οι γυναίκες διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στην τοποθεσία.

Όταν ανακαλύφθηκε αρχικά το 2024, οι αρχαιολόγοι είχαν καταγράψει 15 λατινικές επιγραφές και ένα νόμισμα που απεικόνιζε τον Αυτοκράτορα Κλαύδιο, το οποίο είχε αποτεθεί ως προσφορά.

Αυτό βοήθησε στη χρονολόγηση της ανθρώπινης δραστηριότητας —και των επιγραφών— στον χώρο, τοποθετώντας την στον 1ο και 2ο αιώνα μ.Χ.

Ωστόσο, οι υπόλοιπες επιγραφές που ήρθαν στο φως το 2026 προσέφεραν στους αρχαιολόγους ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι ιστορίας προς αποκωδικοποίηση.

«Το γνωστό ως ένα ρωμαϊκό ιερό με περίπου 15 επιγραφές έχει πλέον επεκταθεί στις 120, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη συλλογή λατινικών επιγραφών που γνωρίζουμε σε οποιοδήποτε σπηλαιώδες ιερό σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία», δήλωσε η Μπαρσιέλα.

«Η συνδυαστική μελέτη αυτών των επιγραφών και των διατηρημένων αρχαιολογικών υλικών θα επιτρέψει μια ακριβέστερη ανασύνθεση των τελετουργικών πρακτικών που πραγματοποιούνταν σε αυτόν τον χώρο ανά τους αιώνες».